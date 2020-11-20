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    #во что поиграть

    Хорошие старые игры на ПК: во что играть в самоизоляции

    20 ноября 2020
    Александр Анохин
    20.11.2020
    29428
    6 минут на чтение
    #во что поиграть
    Хорошие старые игры на ПК: во что играть в самоизоляции 5

    Пандемия пока не отступает, и мы вновь оказались в условиях, когда карантина как бы нет, но он есть. Формально самоизоляцию в этот раз не объявляли, но, если есть возможность, лучше остаться дома. Чем себя занять? Предлагаем обратить внимание на видеоигры, в которых можно «зависнуть» надолго!

    Что может быть лучше в тёмные осенне-зимние вечера, чем затяжная партия в настоящий «олдскул», классические ПК-игры? Не волнуйтесь, вам не придётся сдувать пыль с «Пентиумов»: большинство этих игр переизданы под современные компьютеры и даже получили улучшение графики и анимации. А суть игр осталась прежней. Из ностальгических побуждений или впервые в качестве знакомства с классикой теперь вы знаете, чем занять себя на самоизоляции, если вам не хватило нашей предыдущей подборки.

    Кстати, вот она

    10 действительно долгих игр для карантина 10

    10 действительно долгих игр для карантина

     Евгений Пекло |  08.04.2020

    Заскучали в самоизоляции? Вот вам 10 действительно длинных игр. А самое прекрасное — часть из этих игр (а то и все!) у вас наверняка уже есть.

    Command & Conquer Remastered Collection

    Хорошие старые игры на ПК: во что играть в самоизоляции

    Пожалуй, Command & Conquer — одна из самых знаменитых стратегий в реальном времени. Это история о борьбе GDI (миротворческих сил под началом ООН) и Nod (сектантов, ведомых харизматичным лидером Кейном) за власть во всём мире и обладание таинственным и опасным минералом — тиберием. Строительство базы, найм войск, знаменитая зелёная рамочка, отправляющая орды танков в атаку, стратегические обходы с тыла и, конечно, ролики с живыми актёрами между миссиями. Классика жанра!

    Серия C&C породила не только несколько успешных сиквелов, мемов и пошедших в народ фраз, но и клюквенный спин-офф Red Alert про альтернативную Вторую мировую войну с русскими дирижаблями над Манхэттеном.

    Недавняя Remastered Collection — это целый комплект, который включает первые части Command & Conquer и Red Alert, а также три дополнения с полностью переработанной графикой в 4К и анимацией, новый интерфейс, редактор карт, кучу бонусов и эпохальную музыку. Если и этого мало, то мультиплеер никто не отменял.

    Age of Empires 2: Definitive Edition

    Хорошие старые игры на ПК: во что играть в самоизоляции 2

    Ещё одна стратегия в реальном времени. На этот раз вы можете возглавить один из народов и провести его от раннего Средневековья до эпохи Возрождения, попутно захватив весь мир. Вам, как императору, предстоит строить города, добывать ресурсы, развивать технологии, нанимать рабочих и войска и, конечно, вести сражения. Игра отличается развитой экономической системой, а также дипломатией: можно заключать альянсы и вместе с союзниками планировать козни против врагов.

    Definitive Edition отличается переработанными под современные стандарты графикой и анимацией, улучшенными ИИ и управлением, а также немного изменёнными сценариями. Кроме того, в наборе несколько дополнений, включая одно совершенно новое. В общем, более 200 часов игры вас точно займут на время карантина, а в качестве бонуса — титул императора!

    Baldur’s Gate 1 & 2: Enhanced Edition

    Хорошие старые игры на ПК: во что играть в самоизоляции 3

    Недавно в раннем доступе вышла долгожданная третья часть знаменитой серии ролевых игр Baldur’s Gate. Почему бы не устроить D&D-марафон и перед погружением в новую игру (пере)пройти первые две части?

    Отряд искателей приключений под руководством героя будет исследовать большой мир Побережья мечей, а точнее город Врата Балдура и его окрестности. Герою предстоит найти убийц своего приёмного отца и, в конечном счёте, предотвратить кровавую войну. В основе Baldur’s Gate — ролевая система Dungeons & Dragons. Игрок сможет сам выбирать спутников для отряда, развивать персонажей (куда же без варвара Минска и его хомяка Бу), браться за многочисленные квесты нелинейного сюжета, сражаться с фантастическими существами и общаться в сотнях диалогах с населяющими мир NPC. Классика и стандарт!

    Enhanced Edition дополняет игру улучшенной графикой, кучей мелкий исправлений, новой озвучкой персонажей, а также совершенно новым контентом и дополнительными героями.

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    The Elder Scrolls: Morrowind

    Хорошие старые игры на ПК: во что играть в самоизоляции 4

    Где-то на горизонте маячит шестая часть «Древних Свитков», но ждать её можно ещё долго. Самоизоляция, возможно, лучшее время, чтобы вернуться на остров Ввандерфелл, где происходили события третьей части.

    Morrowind — ролевая игра от первого лица в огромном, полностью открытом мире. Игрок, сошедший с корабля как бывший заключённый, сможет раскрыть древние тайны и спасти всю страну или же наплевать на главный квест и заняться чем угодно. Исследования, развитие, множество побочных заданий Гильдий, Домов и случайных персонажей, торговля, битвы — тут можно потеряться надолго и основательно. Например, стать божеством.

    Morrowind и два дополнения Bloodmoon и Tribunal остались без переиздания, но игра неплохо смотрится и сегодня. А главное — это гигантский архив пользовательских модов, который обновляется до сих пор. С его помощью можно не только добавить новые предметы, квесты и улучшить интерфейс, но и провести полноценное улучшение графики, подтянув Morrowind до невероятных красот. Вы ещё не раз будете любоваться местным закатом!

    The Secret of Monkey Island: Special Edition

    Хорошие старые игры на ПК: во что играть в самоизоляции 6

    Игры-адвенчуры (или квесты) сейчас, кажется, не в почёте. А ведь когда-то было их золотое время. «Тайна острова Обезьян» от Lucasfilm Games — один из столпов жанра, классическая игра, где вам предстоит ходить по локациям, общаться с персонажами и разгадывать головоломки и загадки.

    В роли юноши Гайбраша Трипвуда, желающего стать пиратом и вечно попадающего в нелепые ситуации, вам придётся выполнить ряд поручений от пиратских капитанов, обзавестись собственным кораблём, сразиться с призраком ЛеЧаком и, конечно, добиться расположения прекрасной дамы. Разумеется, не обошлось и без пиратских схваток на саблях — чтобы победить в них, придётся изящно, по-моряцки, ругаться и отвечать на словесные колкости противников.

    Игра насыщена юмором, отсылками к поп-культуре, и, пожалуй, требовательна к знанию английского языка — увы, официального перевода на русский не существует. Зато Special Edition может похвастать перерисованной графикой, полной озвучкой всех персонажей и улучшением интерфейса. А для ностальгирующих по пикселям игроков есть возможность на лету переключаться на оригинальный вид.

    System Shock 2

    Хорошие старые игры на ПК: во что играть в самоизоляции 7

    Культ. Фантастика. Ужасы. Ролевая игра. Шутер. Это всё про System Shock 2, один из лучших представителей редкого жанра immersive sim. Это вторая часть, но в неё вполне можно играть без знания сюжета и особенностей оригинала.

    Вы просыпаетесь после крио-сна на борту огромного звездолёта, где все члены экипажа, кажется, погибли или превратитесь в агрессивных мутантов. В дело включается также и искусственный интеллект, который преследует свои загадочные цели. Безымянному солдату предстоит разгадать тайну жуткого заражения и найти в итоге способ спасти Землю от желающих добраться до неё врагов. Игра посвящена исследованию относительно открытого мира с разгадкой секретов и FPS-сражениям с врагами, которые почти всегда проходят на грани выживания. Ролевые элементы System Shock 2 раскрываются в развитии и прокачке персонажа через импланты, причём среди множества навыков есть кибернетические и псионические ветки. Немалая доля пугающего очарования игры заключается в прослушивании аудиодневников.

    System Shock 2 была переиздана несколько лет назад. Никаких улучшений графики или интерфейса не было, но игра работает на современных машинах и содержит все актуальные исправления.

    Psychonauts

    Хорошие старые игры на ПК: во что играть в самоизоляции 8

    Спустя более чем десять лет поиска инвестиций эксцентричная игра Тима Шейфера возвращается в 2021-м с второй частью. Это ли не повод ещё раз посетить детский лагерь Psychonauts?

    Приключенческая игра посвящена истории мальчика Раза, который приехал в учебный лагерь для психонавтов, специальных агентов с пси-способностями. Он погружается в обучение, пока не начинают происходит странные события, а обитатели лагеря — исчезать один за другим. Psychonauts — это трёхмерный платформер с кучей секретов, бонусов, удивительными уровнями в подсознании других людей (и прочих существ) и, конечно, сражений с боссами. Игра отличается уникальным художественным, подчас сюрреалистическим стилем, юмором и затягивающим геймплеем. Тут есть, где поразмять пальцы в прыжках и битвах, а исследований хватит на весь самокарантин.

    Пятнадцать лет не сильно сказались на игре, она всё ещё отлично выглядит и невероятно весело играется.

    Fallout 2

    Хорошие старые игры на ПК: во что играть в самоизоляции 9

    На этом месте могла бы быть и первая часть легендарной постапокалиптической RPG, но именно Fallout 2, пожалуй, идеальный представитель серии. Если вы не приемлете «новомодные» Fallout 4 и многопользовательский Fallout 76 или просто хотите вспомнить, как всё «на самом деле» игралось в далёком 1998-м, Fallout 2 позволит отлично провести время в пандемию (и, кто знает, подготовиться к чему ещё).

    Fallout 2 отличается большим открытым миром, где игрок может выбирать разные пути решения задач в зависимости от особенностей своего персонажа. Врезать посильнее или уболтать, украсть или купить, действовать по-злодейски или со всей святостью? Вариантов много — всё зависит от вас и характеристик персонажа. Исследование мира со случайными встречами, обнаружением поселений и выполнением квестов прерывается пошаговыми битвами.

    Окунуться в более чем 200 часов классики просто — игра, хоть и не переиздавалась, но доступна для запуска на современных ПК.

    Star Wars: Knights of the Old Republic

    Хорошие старые игры на ПК: во что играть в самоизоляции 10

    Ничего этого не было. Ну или почти не было. Новый канон пока что не подтвердил историю Дарта Ревана, изложенную в Star Wars: Knights of the Old Republic — только то, что он сам существовал. Но пройти мимо первой ролевой игры во вселенной «Звёздных войн» было бы не правильно. Тем более в столь любимом критиками и игроками видеоигровом воплощении.

    Действие игры происходит аж за 4000 лет до событий фильмов и начинается с того, что главный герой терпит крушение на республиканском крейсере, атакованном ситхами. Вместе с компаньонами ему предстоит победить могущественных ситхов, обрести в себе Силу и либо принести мир в Республику, либо перейти на тёмную сторону и продолжить войну. Игра даёт возможность путешествовать по нескольким большим планетам, общаться с удивительными существами, вести отлично написанные диалоги, сражаться с ситхами и бандитами в реальном времени, сыграть в пазаак, поучаствовать в гонках и развить своего персонажа, в том числе его владение Силой. От решений и действий игрока зависит его принадлежность к Светлой или Тёмной стороне и в итоге концовка.

    Говорят, что «Рыцари Старой республики» могут в том или ином виде вернуться в официальную вселенную «Звёздных войн». Вне зависимости от этого Star Wars: Knights of the Old Republic стоит того, чтобы потеряться в ней на несколько десятков (или сотен) часов, если звук включаемого светового меча для вас не пустяк.

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    Arcanum: Of Steamworks and Magick Obscura

    Хорошие старые игры на ПК: во что играть в самоизоляции 11

    Если мир постъядерной войны, которая никогда не меняется, не для вас, а Baldur’s Gate — чересчур классическое фэнтези, стоит обратить внимание на Arcanum. Это серьёзная изометрическая ролевая игра в оригинальном мире, созданная людьми, который были причастны к разработке того же Fallout.

    Арканум — континент, где магия сосуществует с паровыми технологиями. Игроку и отряду приключенцев, который он сам соберёт, выпадает судьба спасти мир от Зла. С одной стороны, игра предлагает любимые многими механики жанра: путешествия по миру, общение с огромным количеством персонажей, развитие (а вначале, конечно, генерация) героя по множеству умений и навыков, охоту за самыми крутыми шмотками, сражения и выполнения квестов. С другой стороны, бои можно отыгрывать не только в пошаговом, но и реальном времени, в основе — самобытная ролевая система, можно создавать предметы и оружие, а мир — необычный и захватывающий.

    Из нашей подборки Arcanum сохранился, пожалуй, хуже всех. До переиздания дело так и не дошло, а графика и интерфейс игры выглядят немного допотопно. Впрочем, всё работает, и дух старой школы не даст вам заскучать в самоизоляции, если вы поклонник вдумчивых ролевых игр.

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    Александр Анохин

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