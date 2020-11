Хорошие старые игры на ПК: во что играть в самоизоляции

Пандемия пока не отступает, и мы вновь оказались в условиях, когда карантина как бы нет, но он есть. Формально самоизоляцию в этот раз не объявляли, но, если есть возможность, лучше остаться дома. Чем себя занять? Предлагаем обратить внимание на видеоигры, в которых можно «зависнуть» надолго! Что может быть лучше в тёмные осенне-зимние вечера, чем затяжная партия в настоящий «олдскул», классические ПК-игры? Не волнуйтесь, вам не придётся сдувать пыль с «Пентиумов»: большинство этих игр переизданы под современные компьютеры и даже получили улучшение графики и анимации. А суть игр осталась прежней. Из ностальгических побуждений или впервые в качестве знакомства с классикой теперь вы знаете, чем занять себя на самоизоляции, если вам не хватило нашей предыдущей подборки.

Command & Conquer Remastered Collection

Пожалуй, Command & Conquer — одна из самых знаменитых стратегий в реальном времени. Это история о борьбе GDI (миротворческих сил под началом ООН) и Nod (сектантов, ведомых харизматичным лидером Кейном) за власть во всём мире и обладание таинственным и опасным минералом — тиберием. Строительство базы, найм войск, знаменитая зелёная рамочка, отправляющая орды танков в атаку, стратегические обходы с тыла и, конечно, ролики с живыми актёрами между миссиями. Классика жанра!

Серия C&C породила не только несколько успешных сиквелов, мемов и пошедших в народ фраз, но и клюквенный спин-офф Red Alert про альтернативную Вторую мировую войну с русскими дирижаблями над Манхэттеном.

Недавняя Remastered Collection — это целый комплект, который включает первые части Command & Conquer и Red Alert, а также три дополнения с полностью переработанной графикой в 4К и анимацией, новый интерфейс, редактор карт, кучу бонусов и эпохальную музыку. Если и этого мало, то мультиплеер никто не отменял.

Age of Empires 2: Definitive Edition

Ещё одна стратегия в реальном времени. На этот раз вы можете возглавить один из народов и провести его от раннего Средневековья до эпохи Возрождения, попутно захватив весь мир. Вам, как императору, предстоит строить города, добывать ресурсы, развивать технологии, нанимать рабочих и войска и, конечно, вести сражения. Игра отличается развитой экономической системой, а также дипломатией: можно заключать альянсы и вместе с союзниками планировать козни против врагов.

Definitive Edition отличается переработанными под современные стандарты графикой и анимацией, улучшенными ИИ и управлением, а также немного изменёнными сценариями. Кроме того, в наборе несколько дополнений, включая одно совершенно новое. В общем, более 200 часов игры вас точно займут на время карантина, а в качестве бонуса — титул императора!

Baldur’s Gate 1 & 2: Enhanced Edition

Недавно в раннем доступе вышла долгожданная третья часть знаменитой серии ролевых игр Baldur’s Gate. Почему бы не устроить D&D-марафон и перед погружением в новую игру (пере)пройти первые две части?

Отряд искателей приключений под руководством героя будет исследовать большой мир Побережья мечей, а точнее город Врата Балдура и его окрестности. Герою предстоит найти убийц своего приёмного отца и, в конечном счёте, предотвратить кровавую войну. В основе Baldur’s Gate — ролевая система Dungeons & Dragons. Игрок сможет сам выбирать спутников для отряда, развивать персонажей (куда же без варвара Минска и его хомяка Бу), браться за многочисленные квесты нелинейного сюжета, сражаться с фантастическими существами и общаться в сотнях диалогах с населяющими мир NPC. Классика и стандарт!

Enhanced Edition дополняет игру улучшенной графикой, кучей мелкий исправлений, новой озвучкой персонажей, а также совершенно новым контентом и дополнительными героями.

The Elder Scrolls: Morrowind

Где-то на горизонте маячит шестая часть «Древних Свитков», но ждать её можно ещё долго. Самоизоляция, возможно, лучшее время, чтобы вернуться на остров Ввандерфелл, где происходили события третьей части.

Morrowind — ролевая игра от первого лица в огромном, полностью открытом мире. Игрок, сошедший с корабля как бывший заключённый, сможет раскрыть древние тайны и спасти всю страну или же наплевать на главный квест и заняться чем угодно. Исследования, развитие, множество побочных заданий Гильдий, Домов и случайных персонажей, торговля, битвы — тут можно потеряться надолго и основательно. Например, стать божеством.

Morrowind и два дополнения Bloodmoon и Tribunal остались без переиздания, но игра неплохо смотрится и сегодня. А главное — это гигантский архив пользовательских модов, который обновляется до сих пор. С его помощью можно не только добавить новые предметы, квесты и улучшить интерфейс, но и провести полноценное улучшение графики, подтянув Morrowind до невероятных красот. Вы ещё не раз будете любоваться местным закатом!

The Secret of Monkey Island: Special Edition

Игры-адвенчуры (или квесты) сейчас, кажется, не в почёте. А ведь когда-то было их золотое время. «Тайна острова Обезьян» от Lucasfilm Games — один из столпов жанра, классическая игра, где вам предстоит ходить по локациям, общаться с персонажами и разгадывать головоломки и загадки.

В роли юноши Гайбраша Трипвуда, желающего стать пиратом и вечно попадающего в нелепые ситуации, вам придётся выполнить ряд поручений от пиратских капитанов, обзавестись собственным кораблём, сразиться с призраком ЛеЧаком и, конечно, добиться расположения прекрасной дамы. Разумеется, не обошлось и без пиратских схваток на саблях — чтобы победить в них, придётся изящно, по-моряцки, ругаться и отвечать на словесные колкости противников.

Игра насыщена юмором, отсылками к поп-культуре, и, пожалуй, требовательна к знанию английского языка — увы, официального перевода на русский не существует. Зато Special Edition может похвастать перерисованной графикой, полной озвучкой всех персонажей и улучшением интерфейса. А для ностальгирующих по пикселям игроков есть возможность на лету переключаться на оригинальный вид.

System Shock 2

Культ. Фантастика. Ужасы. Ролевая игра. Шутер. Это всё про System Shock 2, один из лучших представителей редкого жанра immersive sim. Это вторая часть, но в неё вполне можно играть без знания сюжета и особенностей оригинала.

Вы просыпаетесь после крио-сна на борту огромного звездолёта, где все члены экипажа, кажется, погибли или превратитесь в агрессивных мутантов. В дело включается также и искусственный интеллект, который преследует свои загадочные цели. Безымянному солдату предстоит разгадать тайну жуткого заражения и найти в итоге способ спасти Землю от желающих добраться до неё врагов. Игра посвящена исследованию относительно открытого мира с разгадкой секретов и FPS-сражениям с врагами, которые почти всегда проходят на грани выживания. Ролевые элементы System Shock 2 раскрываются в развитии и прокачке персонажа через импланты, причём среди множества навыков есть кибернетические и псионические ветки. Немалая доля пугающего очарования игры заключается в прослушивании аудиодневников.

System Shock 2 была переиздана несколько лет назад. Никаких улучшений графики или интерфейса не было, но игра работает на современных машинах и содержит все актуальные исправления.

Psychonauts

Спустя более чем десять лет поиска инвестиций эксцентричная игра Тима Шейфера возвращается в 2021-м с второй частью. Это ли не повод ещё раз посетить детский лагерь Psychonauts?

Приключенческая игра посвящена истории мальчика Раза, который приехал в учебный лагерь для психонавтов, специальных агентов с пси-способностями. Он погружается в обучение, пока не начинают происходит странные события, а обитатели лагеря — исчезать один за другим. Psychonauts — это трёхмерный платформер с кучей секретов, бонусов, удивительными уровнями в подсознании других людей (и прочих существ) и, конечно, сражений с боссами. Игра отличается уникальным художественным, подчас сюрреалистическим стилем, юмором и затягивающим геймплеем. Тут есть, где поразмять пальцы в прыжках и битвах, а исследований хватит на весь самокарантин.

Пятнадцать лет не сильно сказались на игре, она всё ещё отлично выглядит и невероятно весело играется.

Fallout 2

На этом месте могла бы быть и первая часть легендарной постапокалиптической RPG, но именно Fallout 2, пожалуй, идеальный представитель серии. Если вы не приемлете «новомодные» Fallout 4 и многопользовательский Fallout 76 или просто хотите вспомнить, как всё «на самом деле» игралось в далёком 1998-м, Fallout 2 позволит отлично провести время в пандемию (и, кто знает, подготовиться к чему ещё).

Fallout 2 отличается большим открытым миром, где игрок может выбирать разные пути решения задач в зависимости от особенностей своего персонажа. Врезать посильнее или уболтать, украсть или купить, действовать по-злодейски или со всей святостью? Вариантов много — всё зависит от вас и характеристик персонажа. Исследование мира со случайными встречами, обнаружением поселений и выполнением квестов прерывается пошаговыми битвами.

Окунуться в более чем 200 часов классики просто — игра, хоть и не переиздавалась, но доступна для запуска на современных ПК.

Star Wars: Knights of the Old Republic

Ничего этого не было. Ну или почти не было. Новый канон пока что не подтвердил историю Дарта Ревана, изложенную в Star Wars: Knights of the Old Republic — только то, что он сам существовал. Но пройти мимо первой ролевой игры во вселенной «Звёздных войн» было бы не правильно. Тем более в столь любимом критиками и игроками видеоигровом воплощении.

Действие игры происходит аж за 4000 лет до событий фильмов и начинается с того, что главный герой терпит крушение на республиканском крейсере, атакованном ситхами. Вместе с компаньонами ему предстоит победить могущественных ситхов, обрести в себе Силу и либо принести мир в Республику, либо перейти на тёмную сторону и продолжить войну. Игра даёт возможность путешествовать по нескольким большим планетам, общаться с удивительными существами, вести отлично написанные диалоги, сражаться с ситхами и бандитами в реальном времени, сыграть в пазаак, поучаствовать в гонках и развить своего персонажа, в том числе его владение Силой. От решений и действий игрока зависит его принадлежность к Светлой или Тёмной стороне и в итоге концовка.

Говорят, что «Рыцари Старой республики» могут в том или ином виде вернуться в официальную вселенную «Звёздных войн». Вне зависимости от этого Star Wars: Knights of the Old Republic стоит того, чтобы потеряться в ней на несколько десятков (или сотен) часов, если звук включаемого светового меча для вас не пустяк.

Arcanum: Of Steamworks and Magick Obscura

Если мир постъядерной войны, которая никогда не меняется, не для вас, а Baldur’s Gate — чересчур классическое фэнтези, стоит обратить внимание на Arcanum. Это серьёзная изометрическая ролевая игра в оригинальном мире, созданная людьми, который были причастны к разработке того же Fallout.

Арканум — континент, где магия сосуществует с паровыми технологиями. Игроку и отряду приключенцев, который он сам соберёт, выпадает судьба спасти мир от Зла. С одной стороны, игра предлагает любимые многими механики жанра: путешествия по миру, общение с огромным количеством персонажей, развитие (а вначале, конечно, генерация) героя по множеству умений и навыков, охоту за самыми крутыми шмотками, сражения и выполнения квестов. С другой стороны, бои можно отыгрывать не только в пошаговом, но и реальном времени, в основе — самобытная ролевая система, можно создавать предметы и оружие, а мир — необычный и захватывающий.

Из нашей подборки Arcanum сохранился, пожалуй, хуже всех. До переиздания дело так и не дошло, а графика и интерфейс игры выглядят немного допотопно. Впрочем, всё работает, и дух старой школы не даст вам заскучать в самоизоляции, если вы поклонник вдумчивых ролевых игр.