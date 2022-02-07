Игры 2021 года, которые мы пропустили. Часть 3: последняя

Завершаем наш рассказ о любопытных видеоиграх 2021 года, которые мы не обозревали. Поехали!

Kena: Bridge of Spirits

Что? Приключенческий экшен

Где? PC, PS4, PS5

Студия Ember Lab, разработавшая Kena: Bridge of Spirits, была основана в 2009 году и изначально специализировалась на анимации и прочем цифровом контенте. Она занималась графикой для рекламных роликов и игровых приложений, но в середине 2010-х амбиции основателей устремились в сторону геймдева. Так появилась идея игры о девушке Кене. По сути, её приключения — это лишь проба пера сотрудников Ember Lab. Но столь выдающаяся «первая попытка» заслуживает стать примером для других начинающих игровых студий.

Сюжет рассказывает о проводнице духов Кене, которая помогает неупокоенным душам разобраться с тревожащими их проблемами и найти последнее пристанище. Она ищет священный Горный храм, параллельно пытаясь спасти лес от смертоносной порчи. Для этого ей необходимо разобраться с несколькими могущественными духами и толпами опасных монстров. А помогают Кене в её путешествии милейшие монстрики — тлёныши.

Прошлое студии Ember Lab даёт о себе знать, поэтому Kena: Bridge of Spirits — игра в первую очередь про визуальные ощущения, они тут совершенно бесподобные. Почти каждый скриншот выглядит так, будто его вырвали из очередной работы Pixar. В динамике всё смотрится не хуже. И это при том, что изначально игра создавалась под железо PS4. Что доказывает — грамотная работа художников не менее важна, чем технические навороты.

Если визуально Kena: Bridge of Spirits — это Pixar, то по духу всё напоминает скорее классические работы студии Ghibli. Местные локации дышат жизнью и манят почти потусторонней магией. Их интересно исследовать, даже если никаких откровений они особо не преподносят. А жутковатый дизайн противников контрастен остальным красотам.

Но не расслабляйтесь! Пускай внешне игра кажется максимально дружелюбной, боевая система в ней довольно требовательна к умениям игроков. В особенности это касается боссов, на которых можно потратить несколько попыток даже на среднем уровне сложности. Своими механиками боевая система напоминает соулс-лайки, что объясняет повышенную сложность игры. Главная особенность — те самые тлёныши. Ближайший их аналог — миньоны из серии Overlord. Они будут помогать вам не только в битвах, толпой задерживая врагов, но и при исследовании мира и решении головоломок. А ещё тлёнышей можно кастомизировать разнообразными шляпами и масками — на радость любителям индивидуальности.

История в Kena: Bridge of Spirits под стать остальной стилистике. Она трогательная и в чём-то поучительная, однако её элементы не всегда вяжутся в цельное повествование. Большую часть игры вы будете помогать отдельным духам, узнавая больше об их тяжёлых судьбах, только вот с центральной проблематикой приключения Кены эти линии не всегда вяжутся. Оттого история напоминает больше сериал как набор эпизодов, чем законченное высказывание.

Ещё один недостаток игры — некое ощущение вторичности и недожатости, присутствующее во всём. Kena: Bridge of Spirits не предлагает ни одной оригинальной идеи. Впрочем, играя в Kena: Bridge of Spirits, совсем не хочется думать, кто и что у кого позаимствовал — все эти мысли приходят постфактум. Слишком уж пленяет процесс прохождения своим волшебством.

Никита Казимиров

Lost in Random

Что? Приключение, созданное при поддержке EA Originals

Где? PC, PS4, X1 и Switch

Lost in Random привлекает внимание необычным художественным оформлением, сильно напоминающим то, что было в мультфильмах Тима Бёртона. И это неспроста, потому что разработчики действительно вдохновлялись «Кошмаром перед Рождеством» и другими творениями мастера странного кино.

Сюжет игры скучный и банальный, а вот диалоги, напротив, великолепны: за каждым углом можно найти какое-нибудь причудливое существо, которое тебе обязательно расскажет что-то о местном мире. Почти у любого встречного персонажа за плечами есть какая-то история, нередко даже трагичная. Но даже самые мрачные сюжеты подаются непринуждённо.

Ещё одна особенность Lost in Random, которая цепляет глаз, — бои в реальном времени с использованием карт и всемогущего рандома. Звучит, пожалуй, интересно, потому что такая комбинация механик встречается нечасто, но в действительности они просто не работают друг с другом. Вместо захватывающих боёв получились скучные и очень затянутые (15 минут — обычное дело). Ты отчаянно надеешься выкинуть на кубиках нужное число, а львиная доля усилий идёт на борьбу с управлением.

И длинных битв так много, что они отбивают желание проходить игру. Ты хочешь поскорее вернуться к разглядыванию декораций, окунуться в истории и прочувствовать персонажей, но вместо этого вынужден раз за разом испытывать удачу. Не самое разумное распределение времени игроков.

Дмитрий Кинский

Disciples: Освобождение

Что? Ролевая игра

Где? PC, PS4, X1

Disciples — во многом про́клятая серия. После двух великолепных пошаговых стратегий, которые навсегда врезались в память благодаря неподражаемому визуальному стилю, мрачной (почти дарксоулсовской!) атмосфере и уникальным механикам, серия покатилась по наклонной, причём в сторону ролевой игры. «Освобождение» в начале производит отличное впечатление — красочные локации в духе второй части, смелейший для серии сюжет, сознательно идущий наперекор традициям, неплохая боёвка. Но чем дальше погружаешься в происходящее, тем очевиднее становятся минусы проекта.

Во-первых — хромой темп происходящего. Даже на скорости 300% сражения проходят неоправданно долго, и их слишком много. Состав армии меняется редко, и это нагоняет мучительную скуку. К сороковому часу прохождения становится понятно, что игрового бестиария просто не хватает, чтобы обеспечить достаточное разнообразие битв.

Диалогов подчас тоже оказывается чересчур много: вот вы час непрерывно бегали и дрались, а теперь полчаса по очереди беседуете с многочисленными боевыми товарищами. Развитие замка переусложнено и завязано на прогресс главного сюжета. Замечу, что основной тип прогресса, который даёт игра, — количественный, а не качественный: вы как убивали отряд врагов за два-три удара на первом уровне, так и продолжаете это делать на тридцать первом.

В то же время сюжет периодически выдаёт добротные твисты, а диалоги достаточно интересны, чтобы их не пропускать, — и в итоге страдаешь, зеваешь, но продолжаешь двигаться дальше, десятки часов терпя изматывающее однообразие. Пошаговый оригинал при всей неспешности и репетативности (каждую миссию прокачивать своих воинов с первого уровня!) всё-таки куда динамичнее, а многострадальная Reincarnation — куда интереснее в плане прокачки юнитов и персонажа.

Разработчики «Освобождения» подлечивают игру патчами, но это слишком неспешное движение в правильном направлении. Нужно не просто ускорить анимацию боёв, но сократить их число хотя бы на треть и дать игрокам больше инструментов, которые бы позволяли сохранять армию. Сейчас каждое сложное сражение связано с долгим топтанием на месте — любой отряд, рискнувший бежать вперёд, тут же окружат и убьют. Доходит до смешного: юнитам невыгодно повышать инициативу, ведь хорошо подрался тот, кто влез в драку последним. Здесь даже стрелков блокировать бессмысленно: они всё равно могут отойти и выстрелить куда им вздумается!

В итоге эксперимент получился смелым, но не слишком удачным из-за ошибок в гейм-дизайне. Хотя и к обычному дизайну тут тоже вполне можно придраться: юниты нежити получились, скажем так, очень на любителя, а один город на постройки всех рас — максимально неприглядное решение. И отдельный вид стилистических грехов здесь — описание эротических сцен. Да, романсить в «Освобождении» можно практически всё, что шевелится, но описания любовных сцен такие неуклюжие, словно для их создания привлекали любительниц пошлых фанфиков.

Финальный же пинок в промежность вас поджидает в районе титров: вам сообщают, что надо проходить всё заново, чтобы достичь истинной концовки. Да, это прохождение будет слегка отличаться, но оставить в этой игре ещё 60–70 часов?!

Евгений Пекло

Evil Genius 2: World Domination

Что? Экономический симулятор

Где? PC, PS4, X1

Вышедшая в 2004 году Evil Genius была уютной и обаятельной игрой, в которой нам давали примерить на себя роль эдакого Доктора Зло: игроку предстояло добиваться мирового господства, претворяя в жизнь коварные планы. Остроумная пародия на шпионские фильмы и достойная наследница легендарной Dungeon Keeper запомнилась многим игрокам, но продажи расстроили — за что создатели игры, студия Elixir, поплатились банкротством. Все права достались Rebellion, авторам бесконечных Sniper Elite и Zombie Army, которые сначала сделали две безликих браузерных игры, а потом решились на полноценный сиквел. Зря.

Формально Evil Genius 2 осталась верной оригиналу: это такая же стратегия непрямого контроля со строительством базы, воспитанием миньонов и противостоянием вражеским агентам. Но с каждой минутой у игры обнаруживаются всё более и более серьёзные проблемы: бесконечные упрощения по сравнению с первой частью, перекошенный баланс и повторяющиеся дурацкие побочные задания — лишь полбеды. Глобальный стратегический режим оказался ещё зануднее и глупее, чем в оригинале, а ужасающего однообразия, ничтожного количества контента и затянутости миссий с лихвой хватает на то, чтобы быстро отвадить от прохождения любого человека.

Evil Genius доказала, что злюкой быть хоть и тяжело, но очень весело. Вторая часть продемонстрировала, что иногда будни суперзлодея — это тоскливая и беспросветная рутина.

Данил Ряснянский

Death’s Door

Что? Приключенческий экшен

Где? PC, PS4, X1 и Switch

Крошечная студия Acid Nerve, состоящая из двух британцев, Дэвида Фенна и Марка Фостера, привлекла внимание поклонников инди в 2015 году игрой Titan Souls — пиксельной хардкорной вариацией на тему Shadow of the Colossus, в которой главный герой убивал огромных чудищ при помощи одной-единственной стрелы. За минувшие шесть лет творческие силы манчестерского дуэта явно возросли — их Death’s Door стала одной из самых интересных инди-игр 2021 года.

Надо признать, что ничего нового Acid Nerve не придумали совсем. Игровой процесс — помесь классической метроидвании с боевой системой и устройством мира из Dark Souls. Исследовательский элемент сильно напоминает старорежимные платформеры и первые игры серии The Legend of Zelda с их подземельями и загадками. Наконец, визуальный дизайн сочетает малополигональную эстетику в пастельной цветовой гамме с лёгким привкусом мультипликации студии Ghibli.

Но все эти вторичные элементы уютно запакованы в очаровательное и довольно короткое приключение на семь-десять часов с умиротворяющим саундтреком и неожиданно сильной историей, которая начинается как лёгкая комедия про незадачливого воронёнка, работающего в Комиссии по сбору душ, а продолжается как мрачная нуар-драма про жизнь и бессмертие. Death’s Door — живое подтверждение пословицы «краткость — сестра таланта»: лаконичное и стильное произведение, которое так и хочется окрестить лучшей инди-игрой 2021 года.

Данил Ряснянский