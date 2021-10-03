13 страшно важных игровых новинок октября 2021

На носу Хэллоуин, и игровые компании спешат положить как можно больше подарков под тыковку. Неудивительно, что среди новинок заметно преобладают хорроры — но и поклонников других жанров тоже не обделят вниманием.

Impostor Factory

Когда и где: уже доступна на PC

Что: инди, приключение

Перевод: текст

О чём: трагикомедийный триллер про убийства и путешествия во времени от создателей To the Moon и Finding Paradise.

Почему ждём: To the Moon — настоящий бриллиант среди инди-игр, заставивший игроков буквально рыдать. Продолжение Finding Paradise получилось хоть и не настолько пронзительным, но всё равно очень неплохим. От третьей игры в серии, естественно, тоже ждём ярких эмоций.

Чего опасаемся: в худшем случае получится слабее, чем Finding Paradise, и мы проведём 4–5 часов не так увлекательно, как надеялись. Ну так и стоит игра как стакан кофе с круассаном в подземном переходе — в общем, риски уйти обиженными минимальные!

Alan Wake Remastered

Когда и где: 5 октября на PC, PS4, PS5, X1 и XSXS

Что: экшн, триллер

Перевод: текст

О чём: писатель Алан Вейк вместе с супругой приезжают в тихий американский городок. Через несколько дней у него пропадают и жена, и воспоминания о событиях последней недели.

Почему ждём: это ремастер самой «стивен-кинговской» игры от студии Remedy с 4К-графикой. Как всегда: если играли — вот он повод перепройти, а если нет — то наконец приобщиться. Благо вторая часть, похоже, не за горами.

Чего опасаемся: что это просто старый добрый Alan Wake с улучшеной графикой и парой дополнений в составе издания. Геймплейных улучшений и углубления мира не ожидается. Хотя в геймплее, вообще говоря, есть что улучшить.

Об игре Писатель против Тьмы. Как Alan Wake стала культовой Самое время вспомнить, какой путь успел пройти Алан Уэйк

Succubus

Когда и где: 5 октября на PC

Что: эротика, хоррор

Перевод: текст

О чём: новая игра от авторов Agony. Всё те же испачканные в крови голые телеса, расчленёнка, демоны, содомия и прочий шок-контент — только теперь в чуть более продвинутой графической оболочке.

Почему ждём: да не сказать, чтобы ждём. Просто подобные игры выходят слишком редко, чтобы о них умалчивать. Аудитория-то найдётся — несмотря на обилие глюков, посредственный геймплей и смешанные отзывы игроков, Agony продалась неплохо.

Чего опасаемся: тонны багов, скучного геймплея и хороших продаж, которые приведут к созданию следующей hell-porno игры, где сиськи и письки станут ещё чуть менее угловатыми. И нам опять придётся писать про неё в дайджесте!

Смотрите также No Man’s Sky от хорроров. Обзор Agony Унылый квест, уродливый настолько, что все старания сценаристов и художников пропали зря.

Far Cry 6

Когда и где: 7 октября на PC, PS4, PS5, X1 и XSXS

Что: шутер с видом от первого лица

Перевод: полный

О чём: Дани Рохас борется вместе с другими повстанцами против диктатора Антона Кастильо и его сына Диего в самом большом открытом мире за всю историю Far Cry.

Почему ждём: серия Far Cry — это всегда праздник для любителей пострелять. Да, Ubisoft нащупали формулу серии ещё в третьей части и с тех пор её практически не меняют, что вызывает всё большее раздражение у фанатов. Но формула эта продолжает работать — праздник практически каждый раз удаётся на славу. Плюс, фактически не трогая оружейную составляющую, Ubisoft каждый раз по полной вкладывается в нарратив и атмосферу. На этот раз игроков ждёт тропический остров, вдохновлённый Кубой.

Чего опасаемся: во-первых, не факт, что в игре будут фантастические элементы. Прошлые выпуски без них не обходились (особенно широко раскрывалась тема духовных путешествий), но в этот раз Ubisoft может сделать и более приземлённую историю. Во-вторых, сложно предугадать, когда именно бесконечное повторение рабочей геймплейной формулы начнёт выводить из себя сильнее, чем радовать — по ощущениям от New Dawn, это как раз должно произойти на Far Cry 6. В-третьих, в последнее время у Ubisoft были неудачные эксперименты — вдруг и тут Акела промахнётся? Вот графика в трейлерах не сказать чтоб сильно радовала… Впрочем, дождёмся релиза и поглядим!

Metroid Dread

Когда и где: 8 октября на Switch

Что: метроидвания

Перевод: текст

О чём: Самус Аран высаживается на планете ZDR, чтобы устранить роботов ЭММИ, попавших под контроль тёмной силы.

Почему ждём: новая часть культовой серии «Метроид», в честь которой получил название сам жанр метроидваний. Мрачная, загадочная и динамичная игра с видом сбоку.

Чего опасаемся: что Nintendo оставит нас без штанов — ведь вместе с релизом в продажу поступают фигурки amiibo, а ещё ведь есть коллекционное издание на физических носителях…

Back 4 Blood

Когда и где: 12 октября на PC, PS4, PS5, X1 и XSXS

Что: кооперативный шутер

Перевод: текст

О чём: четвёрка героев против орд заражённых. Только теперь они не выживают, а возвращают планету людям — квартал за кварталом.

Почему ждём: игра от создателей оригинальной дилогии Left 4 Dead — на этапе анонсов этот проект воспринимался не иначе как духовный наследник культовой зомбирубки.

Чего опасаемся: после открытого тестирования стало понятно, что духовное родство не состоится. Главное достижение оригинальной L4D — режим сражения, где команда выживших пытается проходить миссию, команда особых заражённых им мешает, а потом они меняются ролями, — из B4B было безжалостно выброшено. Дескать, матчи слишком длинные получаются. Вот только без такого режима Back 4 Blood превращается в обычную пострелушку на несколько вечеров — да, кампанию с друзьями разочек пробежать можно, а вот возвращаться в игру незачем.

Crysis Remastered Trilogy

Когда и где: 15 октября на PC, PS4, PS5, XSXS и Switch

Что: экшн с видом от первого лица

Перевод: полный

О чём: ремастер серии шутеров, известных не столько прорывным геймплеем, сколько красивой картинкой и непомерными системными требованиями. Первая игра вышла ещё год назад, а сейчас ей вдогонку выходят ремастеры второй и третьей частей.

Почему ждём: можно снова испытать своё железо на прочность — а потянет ли оно «крузис» в 2021 году? «После стольких лет? Всё ещё нет!»

Чего опасаемся: ремастер первой части восприняли более чем прохладно. Кое-кто даже говорит, что картинка местами стала хуже. Одно точно не изменилось — даже на топовых системах игра умудрялась тормозить. Конечно, на ошибках принято учиться, и ремастер двух остальных «крузисов» может выйти удачнее — но зачем в принципе ремастерить игру, чья ценность для индустрии была, в общем-то, сугубо технической? Ностальгируем и машем!

Gloomhaven

Когда и где: 20 октября на PC

Что: адаптация настольного данжен-краулера

Перевод: нет

О чём: игровое воплощение главной настолки десятилетия наконец-то выходит из раннего доступа.

Почему ждём: теперь доступен весь контент, все персонажи, вся кампания — и возможность поиграть с друзьями, не тратя час времени на раскладку и ещё четыре — на подсчёты и перекладывания компонентов. Для глумхейверов, которые прервали своё прохождение из-за пандемийных ограничений, это самая реальная возможность завершить начатое!

Чего опасаемся: что это всё-таки не полноценная замена настольной игре. Мы любим настолки за живое общение, возможность потрогать компоненты, прочувствовать каждую механику. А в экран пялиться — этого в нашей постинформационно-пандемической жизни и так хватает.

Об игре Gloomhaven в Steam. Теперь на настолку можно не тратиться? В ранний доступ вышла электронная версия настолки Gloomhaven. Разбираемся, кому стоит обратить внимание на этот релиз.

Disciples: Освобождение

Когда и где: 21 октября на PC, PS4, PS5, X1 и XSXS

Что: ролевая игра с пошаговыми сражениями

Перевод: будет 18 ноября

О чём: бегаем по землям Невендаара и совершаем выборы, которые приведут нас к одной из пяти концовок.

Почему ждём: новое путешествие в любимую с детства вселенную мрачного тёмного фэнтези. И выглядит этот проект достаточно хорошо: стильные юниты, проработанный интерфейс, визуальные отсылки к классическим частям серии.

Чего опасаемся: к тому, что Disciples уже давно не пошаговая стратегия, а ролевая игра с боёвкой на гексагональном поле, мы привыкли. Но вот то, что каждая следующая часть всё дальше уходит от ключевой концепции — войн богов, которые ведутся руками их последователей, — смириться куда тяжелее. Кажется, что разработчики видят во вселенной только гримдарк-сеттинг, с которым можно играть, как им вздумается, — ведь кто там ещё помнит эти бородатые пошаговые игры! Но мы помним, и нам обидно.

Опять же, промо-материалы не проливают свет на сюжет, зато обильно сыплют цифрами: 80 часов геймплея! Более 50 юнитов! 270 заданий! Это всегда тревожный признак для ролевой игры — когда разработчик упирает на количество, а не на качество.

Resident Evil 4 VR

Когда и где: 21 октября на PC с Oculus Quest 2

Что: VR-шутер, хоррор

Перевод: нет данных

О чём: Леон Кеннеди спасает президентскую дочку от сектантов и зомби.

Почему ждём: ремейк культового шутера-хоррора — теперь с видом от первого лица, на UE4 и для очков виртуальной реальности.

Чего опасаемся: вещь исключительно для редких счастливчиков, у которых есть доступ к Oculus Quest 2. Остальным поклонникам серии остаётся только молча завидовать.

The Dark Pictures Anthology: House of Ashes

Когда и где: 21 октября на PC, PS4, PS5, X1 и XSXS

Что: хоррор

Перевод: полный

О чём: военные, отправленные в Ирак на поиски химического оружия, попадают в загадочный шумерский храм, полный монстров. Теперь, чтобы выжить, нужно объединиться со своими врагами.

Почему ждём: третья часть кинематографической хоррор-антологии, где нужно быстро делать выборы и сталкиваться с их последствиями. Этот выпуск визуально напоминает новейшую трилогию о Ларе Крофт.

Чего опасаемся: интерактивные кинематографические хорроры — штука больше для молодёжных компаний, чем для заядлых геймеров. Проходятся довольно быстро, а самые яркие эмоции даёт именно кооператив, а не одиночное прохождение. Это не минус — просто эти игры немного в другой нише, чем обычные хорроры, и это надо учитывать.

Стражи Галактики Marvel

Когда и где: 26 октября на PC, PS4, PS5, X1, XSXS и Switch

Что: экшн с видом от третьего лица

Перевод: полный

О чём: Звёздный Лорд вместе со своей разношёрстной командой бороздит космические просторы, спасая Галактику.

Почему ждём: ещё одна игра от Eidos-Montréal для Marvel. Только в отличие от «Мстителей», это не сервис, а одиночное приключение, причём явно сделанное не из-под палки. Персонажи хоть и основаны на комиксовых, но в них всё же чувствуется родство с кинообразами, созданными под руководством Джеймса Ганна.

Чего опасаемся: похоже, у игры есть заметные проблемы с боевой системой — по крайней мере, опробовавшие её журналисты были разочарованы. Битвы хаотичные, с бессистемным закликиванием врагов. Если к релизу не станет лучше, будет грустно — потенциал-то у проекта огромный!

Age of Empires IV

Когда и где: 28 октября на PC

Что: RTS

Перевод: текст

О чём: главная историческая RTS возвращается! 4 года ожидания после анонса, 5 веков истории, 8 цивилизаций и 4К-графика.

Почему ждём: на Age of Empires выросло не одно поколение геймеров, и многие с нетерпением ждут новый выпуск этой стратегии в реальном времени, который, по идее, должен задать новые стандарты жанра на несколько лет вперёд. Возможно, на смену декадной гегемонии StarCraft 2 наконец-то придёт новая эпоха — «Эпоха Империй».

Чего опасаемся: золотой век жанра RTS в прошлом. По трейлерам четвёртая «Эпоха» выглядит хорошо, но не революционно. Добываем ресурсы, строим здания, клепаем юнитов — всё это уже было. Хочется действительно свежего взгляда на старые формулы, новых идей — но пока Age of Empires IV выглядит весьма консервативно.

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Вот такой начинается игровой октябрь — глаза разбегаются, а сердце требует распродаж и скидок на новинки. А что из октябрьского разнообразия ждёте вы? Пишите в комментариях!