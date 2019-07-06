Какие игры попробовать? Июль 2019

Лето — золотая пора для бюджетных проектов. Пока крупные издательства резонно предполагают, что люди разъехались по отпускам и им не до игр, рыбёшка поменьше пользуется моментом и выпускает релизы, которые на фоне ААА-проектов никто бы и не заметил.

Final Fantasy XIV: Shadowbringers

Когда и где: 2 июля на PC и PS4

Что: дополнение для MMORPG

Перевод: нет

Чего ждём: глобального дополнения для MMORPG. Всё как в лучших английских корейских домах: новый потолок уровней, дополнительные расы и профессии, ещё один город, новые враги, территории и способы занять себя и своих соклановцев.

Для кого: для любителей азиатских MMO.

Stranger Things 3: The Game

Когда и где: 4 июля на PC, PS4, X1 и Switch

Что: приключения, изометрия

Перевод: нет

Чего ждём: добавку к любимому сериалу. Двенадцать игровых персонажей, знакомые события и новые квесты, приятная пиксельная ретро-графика. На уровне концепции всё выглядит хорошо — игра про восьмидесятые, сделанная в стиле игр восьмидесятых!

Для кого: для фанатов «Очень странных дел». Поклонники олдскульных битемапов тоже не смогут пройти мимо.

They Are Billions

Когда и где: 5 июля на X1, 9 июля — на PS4

Что: стратегия

Перевод: субтитры

Чего ждём: редкой возможности поиграть в стимпанковскую стратегию. Причём стимпанк тут с заметным постапокалиптическим налётом. Противостоять мы будем не очередной империи, а ордам инфицированных, уничтожающих всё на своём пути. Проект успели довести до ума в раннем доступе Steam, и теперь на консолях выходит относительно отшлифованная версия.

Для кого: для поклонников стратегий и стимпанка.

Sea of Solitude

Когда и где: 5 июля на PC, PS4 и X1

Что: приключения

Перевод: нет

Чего ждём: психоделического трипа. События игры разворачиваются во внутреннем мире девушки Кей, которая погружается в себя, чтоб встретить лицом к лицу своих демонов и побороть одиночество, и оттого эмоции героини будут влиять на локации, преображая окружение. Проект выходит в рамках проекта EA Originals по поддержке независимых разработчиков. Мы ждём не столько геймплейных откровений, сколько психологической глубины и отражения реальных проблем.

Для кого: для любителей психологии и самокопания.

Dr. Mario World

Когда и где: 10 июля на iOS и Android

Что: три в ряд

Перевод: нет

Чего ждём: главного убийцу времени на телефонах в ближайшую пару месяцев. Многие проекты Nintendo за счёт простых и понятных механик отлично подходят для мобильного формата, и головоломки из серии Dr. Mario не исключение. Правда, головокружительного успеха игры «Большой N» на мобильных устройствах пока ещё не добивались — даже несмотря на то, что их анонсировали на конференциях Apple в то время, когда каждая из этих конференций была огромным событием. Но сейчас в успех хочется верить: вариации на тему «три в ряд» в народе безумно популярны, и креативный подход Nintendo, подкреплённый для многих ностальгией, в этот раз может попасть прямо в цель.

Для кого: для тех, кто часто залипает в телефоне.

Blazing Chrome

Когда и где: 11 июля на PC, PS4, X1 и Switch

Что: сайдскроллер

Перевод: субтитры

Чего ждём: эталонную игру в стиле ретро. Человечество почти уничтожено роботами, и настало время надирать блестящие задницы! Выбираем супермаскулинную девушку, или «хорошего» робота, хватаем пиксельный плазмаган и бежим слева направо, попутно отправляя каждый встреченный механизм в робо-вальгаллу на встречу с одноглазым T-800. Выйди игра лет двадцать назад, она стала бы однозначным хитом. Сейчас же это скорее продукт для ценителей, но если вы из их числа — обязательно обратите на Blazing Chrome внимание.

Для кого: для ностальгирующих по аркадам из детства.

Dragon Quest Builders 2

Когда и где: 12 июля на PS4 и Switch

Что: песочница, приключения

Перевод: нет

Чего ждём: Dragon Quest Builders с кооперативом! Вряд ли в игре станет лучше боевая система или появится крышесносный сюжет, но в строительной песочнице они и не особо нужны. А вот возможность воздвигнуть что-нибудь эдакое в компании друзей — бесценна!

Для кого: для поклонников конструкторов, Terraria и Minecraft.

Streets of Rogue

Когда и где: 12 июля на PC, PS4, X1 и Switch

Что: roguelite с элементами RPG

Перевод: субтитры

Чего ждём: креативный проект на стыке жанров. Компьютер процедурно генерирует город с жителями и выдаёт игроку определённые задания. Игрок выбирает класс и пытается их выполнить. Будь тут тривиальные боевые классы, игра была бы банальным экшеном с привкусом рогалика, но вся фишка в том, что способности у игроков совершенно разные. Можно взламывать компьютеры, усыплять людей, забалтывать противников и даже собрать армию горилл. А ещё в Streets of Rogue есть локальный и сетевой мультиплеер на четверых, делающий безумие ещё более увлекательным. Ранний доступ в Steam обеспечил проекту крепкую фанбазу и кучу восторженных отзывов, так что даже до официального выхода можно с уверенностью заявить, что проект получился.

Для кого: для тех, кто ищет что-то необычное и нетребовательное к железу.

Night Call

Когда и где: 17 июля на PC, позднее на Switch

Что: детектив

Перевод: нет

Чего ждём: стильного детективного нуара про парижского таксиста. В городе орудует убийца, и полиции пригодится любая помощь — в том числе и от простого труженика баранки, который умеет вытаскивать из людей полезные сведения. Одна загвоздка: герою постоянно приходится выбирать между продвижением в расследовании и личным заработком. Создатели настоятельно рекомендуют соблюдать баланс, иначе игра может закончится отнюдь не радостным образом. Ещё одна интересная особенность проекта — убийц несколько, и злодей может меняться от прохождения к прохождению, заставляя вас проводить каждое расследование как в первый раз.

Для кого: для поклонников нуара и фильма «Таксист».

Lost Ember

Когда и где: 19 июля на PC, PS4 и X1; позднее на Switch

Что: приключения

Перевод: субтитры

Чего ждём: медитативную игру в духе ABZU и Journey. Главный герой — волк, который путешествует по руинам сгинувшей цивилизации, а основой геймплея будет управление другими животными. Разработчики не стали отягощать игру сложными головоломками и боями, а смерть или иные способы проиграть, похоже, не предусмотрены в принципе. Картинка красивая, и если саундтрек не подкачает — мы получим ещё одну прекрасную игру для полного расслабления.

Для кого: для любителей созерцать прекрасное.

Beyond: Two Souls

Когда и где: 22 июля в Epic Games Store

Что: интерактивное кино

Перевод: субтитры или полный

Чего ждём: прихода третьей кинематографической игры Дэвида Кейджа на компьютеры. Beyond: Two Souls считается, пожалуй, самым слабым проектом Quantic Dream, но это не повод отказываться от знакомства с игрой. Это знаковый с точки зрения технологий продукт, к тому же главные роли в нём исполнили замечательные Эллен Пейдж и Уиллем Дефо. Кроме того, цена на компьютерную версию куда ниже, чем на версию для приставки. А для интерактивного кино это немаловажный фактор: пускай каждый проект в жанре — на вес золота, десятки часов геймплея они обеспечить обычно не могут.

Для кого: для поклонников кино в целом и Эллен Пейдж с Уиллемом Дефо в частности.

Wolfenstein: Cyberpilot

Когда и где: 26 июля на PC и PS4

Что: VR-шутер

Перевод: полный

Чего ждём: полноценной возможности уничтожать фашистов в VR. Нам предстоит играть не за человека, а за панцерхаунда — немецкого боевого робота, управление которым перехватил хакер из Сопротивления. Поскольку симуляторы транспортных средств в виртуальную реальность переносятся куда лучше, чем обычные экшены, это отличный способ сделать комфортную VR-игру в сеттинге Wolfenstein.

Для кого: для тех обладателей VR, которые любят пострелять.

Wolfenstein: Youngblood

Когда и где: 26 июля на PC, PS4, X1 и Switch

Что: кооперативный шутер с видом от первого лица

Перевод: полный

Чего ждём: очередной возможности мочить нацистов. На сей раз — в компании друга! При том, что это бесспорно главное ожидание месяца, оно немного подпорчено горечью неизбежного разочарования. Вместо двух спин-оффов серии игроки ждали полноценной развязки истории — окончательной победы Бласковица над фашистами и заслуженного почивания на лаврах. Но до этого ещё далеко. Настолько, что даже его дети уже успевают вырасти и присоединиться к борьбе, а самого «Жуткого Билли» впору называть «жутким дедулей». И хоть нам и обещают самую длинную игру в серии, больше всего она пока напоминает самостоятельное дополнение.

Для кого: для любителей динамичных шутеров.

The Executioner

Когда и где: 31 июля на PC (есть высокий риск переноса релиза)

Что: ролевая игра

Перевод: полный

Чего ждём: двадцать часов насилия, чтения текстов и сложных моральных выборов. Разработчики обещают действительно жестокий проект о пытках и казнях — игрокам предстоит взять на себя роль палача и выбивать из людей признания. Впрочем, у нас будет выбор: остаться человеком или стать настоящим монстром. Одной из отличительных черт игры будет шкала рассудка — судя по всему, садистов ждёт не самый приятный финал.

Для кого: для тех, чьи вкусы весьма специфичны.

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