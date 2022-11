Обзор A Plague Tale: Requiem. Реквием по видеокарте

A Plague Tale: Innocence, вышедшая в июне 2019 года, оказалась хитом неожиданно даже для самих создателей, малоизвестной французской студии Asobo. Выбрав формат традиционного сюжетного приключения на дюжину часов и выпустив его в мёртвый летний сезон, разработчики обеспечили себе успех и буквально подписались на сиквел вполне законченной истории. A Plague Tale: Requiem пытается развить повествование и механики оригинала, но ни былого изящества, ни искренней наивности первой части в ней уже не видно.

События A Plague Tale: Requiem напрямую продолжают историю, начатую в Innocence, так что приобщение к ней или хотя бы встроенному «в предыдущей серии» — обязательное условие для знакомства с новинкой. Молодые наследники рода де Рунов — юная Амиция и Гуго — после жестокой встречи с Инквизицией отправляются на юг Франции, где живут несколько месяцев в относительном спокойствии и безопасности Прованса. Увы, их передышка быстро подходит к концу, когда к бедолаге Гуго возвращается его болезнь. Чтобы найти спасение, Амиция, её мать и подмастерье алхимика Лука отправляются в ближайший город за помощью к магистру тайного ордена. Сам же Гуго в этом время бредит в кошмарах неким островом, где его ждёт жар-птица и возможное излечение…

Жанр: приключенческий экшен

Разработчик: Asobo Studio

Издатель: Focus Entertainment

Возрастной рейтинг: 16+

Перевод: субтитры

Платформы: PC, PS5, XSXS

Играли на: PC

Похоже на: The Last of Us. Part II * Plague Tale: Innocence

Очарование сюжета оригинальной A Plague Tale: Innocence скрывалось в создании прочной духовной связи между Амицией и Гуго, в которую беспрекословно верилось игроку. Творение Asobo нередко сравнивали с The Last of Us, и более лестный комплимент для французской игры трудно придумать. Перед лицом опасности прилежная и спокойная Амиция постепенно ожесточалась и совершала некрасивые поступки, любой ценой стараясь спасти своего маленького братца, тогда как тот в силу возраста не всегда принимал жертвы, на которые она шла. Отношения героев развивались медленно, и за ними было очень интересно наблюдать.

В Requiem этот дуэт стал психологически сложнее, но тут он практически лишён какой-то динамики и той самой химии. Гуго постоянно мечется между блаженной детской непосредственностью и чувством вины за появившуюся сверхъестественную связь между его болезнью и полчищами алчных крыс, а Амиция страдает от приступов посттравматического расстройства и панической тревоги за жизнь брата. На протяжении игры в их взаимодействии не возникает новых граней, а персонажи не открываются с какой-то иной стороны. И на фоне первой игры это слишком заметно.

В отсутствие мрачного антагониста в лице безжалостной Инквизиции магистральная история страдает не меньше, чем характеры главных героев, — игра неровно разделена на две смысловых части. В первой Амиция старается найти способ облегчить болезнь брата, а во второй герои отправляются на тот самый остров из сновидений Гуго, который якобы скрывает тайну его проклятия. Оторванность этих двух сюжетов друг от друга авторы даже подчёркивают, меняя компаньонов — на место Луки приходит грубый солдафон Арно и благородная контрабандистка София. По совместительству — единственный живой и яркий персонаж новой истории.

Рваное повествование и окуклившиеся характеры героев Requiem пытается компенсировать возросшим масштабом действия и беспрецедентным технологическим исполнением. И ей во многом это удаётся. Только нужно знать заранее, что цена этих монструозных детализированных декораций — непомерные системные требования. Даже GeForce 3060 Ti в 2К-разрешении справляется с этим разве что с использованием технологии DLSS, с трудом наскребая 40-50 FPS. Путешествие Амиции и Гуго пролегает через зловещие средневековые катакомбы, портовые кварталы, колоритные сельские предместья и карантинные зоны, которые многократно увеличились в размерах и обрели мелкие детали. Роскошный финальный остров в Средиземном море так и вовсе поначалу отступает от привычных коридоров и предлагает простор для свободного исследования. Видно, что авторы ужасно гордятся своим миром, а потому нередко заставляют изучать его неспешным прогулочным шагом.

К сожалению, осваивать все эти пространства приходится при помощи тех же самых методов, что мы видели в A Plague Tale: Innocence, — примитивного, но не особо назойливого стелса, боёв и решения загадок с использованием окружения да алхимического арсенала главной героини. Мы по-прежнему отвлекаем скудоумных врагов броском камушков и горшочков, водим стада крыс при помощи огня и бесконечно дёргаем различные рычаги, чтобы миновать очередное препятствие — разве что пространства для манёвров стало больше. По-настоящему новым инструментом Амиции становится только арбалет, которым можно свободно уничтожать всех, кроме тяжелобронированных врагов.

Чуть менее заметной новинкой стало появление расходуемого ножа, которым можно контратаковать и убивать подошедших вплотную противников — ага, совсем как заточки в The Last of Us. Лучше, конечно, до этого не доводить — хоть теперь Амиция и не умирает от первого вражеского удара, ножики куда практичнее использовать в качестве отмычек для сундуков с материалами. Этот важный ресурс используется для немногочисленных и по большей части малополезных апгрейдов инструментария героини: от бесшумной пращи и увеличенного подсумка для алхимических ингредиентов до скорострельного арбалета, который прокачиваешь только для того, чтобы открыть укреплённые болты — потом их можно собирать с тел врагов. После этого практически любую группу противников можно спокойно перестрелять: арбалет достаточно тихий, чтобы не привлекать внимание всех окрестных стражников. Надо ли говорить, что в навязанных экшен-эпизодах игра превращается в самый медленный и скучный шутер во вселенной?

С прогрессией в A Plague Tale: Requiem вообще наблюдаются затруднения. Предшественница практически до самого финала бросала новые вызовы и подкидывала такие же оригинальные пути их преодоления. Загадки постепенно усложнялись, враги крепли, но и в арсенале у главной героини регулярно появлялись новые инструменты. Requiem вручает Амиции абсолютно все средства к шестой главе из шестнадцати. Всё, что далее получает главная героиня, — перки в трёх линейках прогрессии, которые зависят от стиля прохождения игры: тихого, силового или с использованием алхимии.

Немного освежают прохождение умения напарников: например, София умеет при помощи солнечных зайчиков поджигать траву и отвлекать особо назойливые патрули, а Арно не стесняется честной битвы на мечах. Но ни союзники, ни жонглирование ситуациями, ни постановочные сцены с рушащимися декорациями на манер Uncharted не спасают положение. С релиза Innocence минуло три года, а всё то, что немного раздражало там, здесь уже по-настоящему бесит. А многое хорошее — плавный ритм, динамику, постоянное ощущение новизны, гладкое повествование и баланс — умудрились если не испортить, то уж точно не вывести на новый уровень.

С поправкой на технологии (и то с оговорками: ИИ по-прежнему бестолковый, как и уровень анимации) Requiem — такая же Innocence, только местами хуже. Единственный, кто в очередной раз смог показать высший класс, — композитор Оливье Деривьер, чья музыка состоит преимущественно из нервических басовитых струнных Эстонского филармонического оркестра и проникновенного вокала. Здешний саундтрек однозначно заслуживает лучшей игры.