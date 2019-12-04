Обзор Darksiders Genesis. «Веном» здорового человека  

Что-то идёт не так с играми для обзора, которые мне сильно запали в душу. Control почему-то решила убить сохранения, когда я был на середине игры, а Darksiders Genesis одарила критическим багом, не пускающим меня в последнюю треть сюжета. Но в этом случае я не так сильно расстроен, есть надежда на грядущие патчи, да и если что — заново проходить игру в одиночестве не придётся.

Раздор и Война

Сюжет Genesis разворачивается до событий первой Darksiders. Пепельный Совет поручает Войне и Раздору разобраться с Люцифером, который задумал что-то очень недоброе и, разумеется, угрожающее Равновесию. В ходе своей миссии Всадники вынуждены выполнять различные поручения демонов в обмен на информацию, постепенно приближающую их к финальному боссу.

Darksiders Genesis Жанр: слэшер, ARPG

Разработчик: Airship Syndicate

Издатель: THQ Nordic

Возрастной рейтинг: 12+

Перевод: полный

Платформа: PC

Похоже на:

Diablo III

Battle Chasers: Nightwar

Серия Darksiders

Если вы поклонник вселенной Diablo, то здешняя обстановка вам покажется довольно знакомой: тут тоже ад с раем ведут разрушительную войну, а их дети-нефалемы — угроза для обеих сторон конфликта. Здесь тоже придётся охотиться на Белиала, а архитектор Эдема наверняка в перерывах занимался оформлением Небес в Diablo. Что поделать — обе серии основаны на одном мифологическом материале, да и число известных широкой общественности демонических имён ограничено, так что пересечения неизбежны! Зато к проработке персонажей создатели игры относятся столь же ответственно, как и в Blizzard: главные герои (да и кое-кто из второстепенных) определённо удались.

Война — профессионал-ветеран, делающий свою работу хорошо, потому что это его работа. Он не чужд состраданию, но почти всегда серьёзен и суров. Раздор же — типичный трикстер, упивающийся разрушениями, болтливый и остроумный. И при этом — снедаемый чувством вины за грехи прошлого. Да и настоящего, чего уж там мелочиться! Наблюдать за взаимодействием героев — чистое удовольствие: диалоги прописаны отлично, а озвучка исключительно хороша.

Раздора в русской версии озвучивает Иван Исаев, голос Тома Харди, из-за чего возникает уникальное ощущение, что наблюдаешь за более талантливой и смешной версией фильма «Веном». Апогея оно достигает, если играть в одиночку. Тогда между героями можно переключаться, но на экране всегда будет только один из них, который будто бы разговаривает сам с собой на два голоса. Английская озвучка, к слову, тоже очень недурна — там один из героев разговаривает голосом Иллидана. А вот тексты в игре переведены посредственно — местами попадаются куски кода и странные обороты, а рабочий стол игра почему-то именует «главным экраном».

Ещё я просто обязан упомянуть саундтрек: музыка в игре отличная. Что нарубать кубиками демонов, что сидеть в главном меню — сплошное удовольствие для слуха. Глаза тоже радуются: графика яркая и красивая, а уровни разнообразные и приятно детализированные. Сокровищницы ломятся от золотых монеток, по Эдему разбросаны яблоки, а на колоннах мерцают загадочные руны, определённо придуманные демонами. Вставки же нарисованы в броском узнаваемом стиле, который запомнился ещё по Battle Chasers: Nightwar, предыдущей игре Airship Syndicate. Охарактеризуем его как «если бы Майк Миньола рисовал для Blizzard».

Кроме приятного визуального ряда, уровни радуют продуманной планировкой — их под завязку набили секретами, поиск которых и отнимает львиную долю времени от прохождения уровня. А поскольку игра весьма богата на механики взаимодействия с окружением, выискивать тайники чертовски интересно. Загадки здесь в принципе полноценная часть геймплея, наравне с истреблением монстров и элементами платформера: они редко просто повторяются, и в них почти всегда есть какой-то новый элемент или принцип. Особенно удались те, в которых надо использовать парные порталы: поклонники Portal 2 точно оценят.

Но сколь бы хорош ни был дизайн уровней, невозможно не отметить однообразие в структуре миссий. Они всегда сводятся к принеси-убей, и зачастую путь к цели искусственно затянут необходимостью собрать все фрагменты какой-нибудь печати или потушить по-пионерски четыре вулкана, чтобы открылся проход дальше. Словно за сценарную часть отвечали люди, которые всю свою жизнь специализировались на создании модулей для AD&D.

Ярость и Смерть

Боевую систему в Darksiders Genesis можно как люто ругать, так и расхваливать — потому что она весьма простая. Я, пожалуй, предпочту хвалить. Да, как слэшер Genesis примитивна до боли в кончиках пальцев — вряд ли комбинации вроде четырёхкратного нажатия на одну кнопку (а это здесь основной тип комбо!) вызовут у поклонников жанра что-то кроме презрительной ухмылки. Но для ARPG это нормально. Здесь два совершенно разных геймплея за Раздора и за Войну, отличная динамика и драйвовые добивания, которые радуют и на пятнадцатом часу прохождения. От шинкования демонов получаешь массу удовольствия, постоянно ощущаешь, как твой герой становится сильнее, а новые предметы вносят приятное разнообразие в геймплей.

Благодаря грамотному дозированию схваток сохраняется отличный темп, который вы сами можете регулировать по желанию — если охота нестись на всех копытах по сюжету от одной драки до другой, останавливать вашего коня на скаку никто не будет. Более того, ещё и доступ к арене выдадут, где вас ждёт непрерывное мочилово с ордами врагов — разумеется, с достойной наградой в конце.

Здешняя система прокачки — образцовая. Во-первых, герои постепенно становятся сильнее с каждым новым найденным оружием: оно как пассивно увеличивает урон, так и позволяет более гибко подходить к разным тактическим ситуациям. Во-вторых, герои прогрессируют, покупая комбо и усилители для них у торговца. В-третьих, ключевые характеристики растут за счёт сбора осколков здоровья и ярости, разбросанных по уровням. Наконец, главная звезда этого вечера — система ядер. У всадников есть особое древо пассивных навыков, которое нужно заполнять ядрами существ, выпадающими из монстров. Штука в том, что ядра бывают разных типов, как и ячейки для них, — и в зависимости от того, поместите вы ядро в «родную» ячейку или нет, будет меняться тип бонуса, который оно даёт. На обычной сложности над билдом можно не думать, а вот для штурма апокалиптической стоит реально потратить на проработку билда половину вечера.

И, конечно, на вашу прокачку будет влиять то, проходите ли вы Darksiders Genesis один или с другом. В одиночной игре стоит равномерно качать обоих персонажей, а вот в кооперативе лучше сконцентрироваться на ком-то одном — хотя возможность обмена героями сохраняется. Более того, решение некоторых задачек в принципе предполагает временный обмен персонажами.

Вообще, ощущения от одиночной и от кооперативной игры совсем разные. В соло-режиме большая часть загадок упрощается, поскольку не требует взаимодействия героев для их решения. Да и сражения становятся более хаотичными, особенно против боссов: разделение ролей на поле боя неплохо помогает контролировать ситуацию. Но нельзя сказать, что одиночное прохождение тут бессмысленное — разработчики действительно уделили массу времени его проработке, и оно приносит свою порцию удовольствия. Просто в кооперативе его больше.

Хотя, конечно, и нём есть свои проблемы. Например, если Война добрался до точки совместного взаимодействия, пока Раздор пытается одолеть сложный участок с платформами, более ловкому игроку делать решительно нечего — помочь другу он может в лучшем случае советом. Ну или если один из героев решает сложную загадку, завязанную на способности его персонажа, второму остаётся только ждать в сторонке.

Отрицание и Депрессия

Подобные проблемы у вас наверняка будут возникать в заданиях на точность исполнения — вроде всё тех же элементов платформера или головоломок на ловкость рук. Вот здесь игра показывает зубы, а порой и чистую ненависть к роду человеческому. Можно потратить десятки минут в безуспешных попытках перепрыгнуть пропасть по узеньким колоннам или проклясть разработчиков в безуспешных попытках перелететь ущелье, где персонажей сдувает ветер.

Случается, что врагом становится даже не окружение уровня, а камера: она умеет так выбрать ракурс, что нужное вам место — например, опасный противник, удары которого хорошо бы грамотно парировать! — оказывается закрыто какой-нибудь колонной. Контур Всадника будет в ней подсвечиваться — но противников-то ведь не видно! Да и на мирных этапах камера далеко не всегда ваш надёжный помощник. Мне особенно запомнился момент, где надо прыгать по парящим в воздухе прозрачным платформам. Соотнести их положение в пространстве с героем в изометрии невероятно сложно — непонятно, персонаж перед объектом или позади него? Но после получаса мучений (через которые пришлось пройти обоим игрокам!) оказалось, что они были отнюдь не напрасны: в сундуке лежало ценное оружие. В общем, если вы перфекционист и хотите выбить все достижения — приготовьтесь к страданиям и хардкору.

Кроме камеры и немилосердных испытаний навыков вам стоит опасаться глюков — в дорелизной версии их легион. Игра отлично оптимизирована и стабильна, но всяческие застревания в текстурах, проваливания под уровень и потеря прогресса будут вашими постоянными спутниками. Крепитесь и веруйте в грядущие патчи. Я советую обязательно взять игру — но не сразу после выхода, а чуть погодя, когда её подлатают. А может, даже подождать релиза на консолях в следующем году.

Я пробовал Darksiders Genesis и с контроллера, и с клавиатуры и полностью согласен с разработчиками — с геймпадом играть куда удобнее. Множество команд остроумно уместили на сочетаниях клавиш геймпада, но на клавиатуре такие решения ощущаются странно и чужеродно. Играть, конечно, можно и так, но вы наверняка часто будете ловить себя на том, что вам неудобно. Как раз на этот случай сочетания клавиш выведены прямо на игровой экран — и посматривать в правый нижний угол вы наверняка будете часто. Если у вас нет геймпада, стоит делать ставку на Раздора — он лучше подходит для игры через мышку с клавиатурой.

Итог: редкий случай, когда игру хочется советовать всем и каждому — такая она бодрая и драйвовая. У THQ и Airship Syndicate вышла отличная смесь слэшера с ARPG, правда, имеющая трёх персональных всадников апокалипсиса — Платформинг, Камеру и Баги. С первыми двумя худо-бедно можно найти общий язык, а на третьего, надеюсь, со временем найдут управу разработчики.