Обзор Far Cry 6. Безалкогольный «Куба либре»  

Дани Рохас пытается выбраться из родной Яры — островного государства в Карибском море, которым управляет жестокий диктатор Антон Кастильо. Однако побег заканчивается неудачно, друзья гибнут и Рохас вынужден присоединиться к повстанцам. ¡Viva la Revolución!

Far Cry 6 Жанр: шутер

Разработчик: Ubisoft Milan, Ubisoft Toronto

Издатель: Ubisoft

Возрастной рейтинг: 18+

Перевод: полный

Платформа: PC, PS4, PS5, X1, XSXS

Играли на: PC

Похоже на:

Первые три части Far Cry

Серия Just Cause

Серия GTA

Каждый раз, когда на нашем сайте появляется рецензия на новую часть Far Cry, встаёт вопрос: достаточно ли фантастических элементов в игре, чтобы нам её обозревать? И да, каждый раз там находится что-то навороченно-мистическое, заметно влияющее на сюжет, а последняя неномерная часть и вовсе оказалась чистейшим постапокалипсисом. Так вот, в случае с Far Cry 6 ситуация иная — мистики в ней меньше, чем в Red Dead Redemption 2, а фант-допущения ограничены самодельными гаджетами Супремо, которые наделяют героя ультимативной суперспособностью. Ну и ещё на редкость разумными напарниками-животными, что для серии уже добрая tradición.

Так что если вы напишете в комментариях: «Что эта игра забыла на сайте про фантастику?» — нам будет сложно что-то возразить. Действительно, могли бы и мимо пройти. Но раз уж взялись обозревать — надо доводить дело до конца. Тем более что впечатления Far Cry 6 вызывает весьма противоречивые, и тут есть о чём поговорить.

Мягкая фантастика

Заметно, что шестую часть делали не для хардкорных фанатов предыдущих игр, а для новой аудитории — более молодой и менее притязательной. Тут и тропический сеттинг, и ощутимое снижение сложности по сравнению с прошлой номерной частью, и отказ от непростых тем, цепляющих взрослую аудиторию. У Far Cry 6 начисто отсутствует двойное дно. Это весёлые пострелушки на безумно красивом острове, где противников не жалко, потому что они все как один — бездушные прислужники кровавого tirano. Если Far Cry 4 давала вволю пострелять по солдатикам, а потом спрашивала: «Ну и что ты, дурак, натворил?», то здесь никакого урока не будет. Злодеи злы и достойны уничтожения. Яранские революционеры хорошие, потому что молодые и прогрессивные.

Это игра для тех, кто днями просиживает в твиттере: сопротивление всё сплошь состоит из молодых людей разных гендеров, сексуальных ориентаций и цветов кожи. Режим Кастильо, впрочем, тоже довольно прогрессивный, но на устарело-социалистический манер: многие солдаты, которых нашему герою предстоит убить, — женского пола, да и половину ключевых постов в стране занимают женщины. Но все они ксенофобки, садистки и такие ярые поборники традиционных ценностей, что аж скрепы сводит.

Впрочем, агитка из Far Cry 6 получилась неубедительная. Члены Libertad, как именует себя сопротивление, — как на подбор картонные и раздражающие. Клара Гарсия, вроде как возглавляющая мятежников, толком не может сформулировать, чего именно хочет. Свободы, равенства и братства — это понятно, но с конкретной programa у неё беда. Даже с выбором средств напряжёнка — то она хочет свергнуть тирана любой ценой, осознавая, что проблем страны это не решит, то легко соглашается пойти на переговоры, хотя и велосипедной шине понятно — это ловушка! Хуан Кортес пытается быть неоднозначным персонажем, эдаким вечным политтехнологом революций, серым кардиналом и ушлым интриганом, а кажется в итоге подвыпившим дядюшкой, который постоянно лезет с советами и «восхитительными» историями.

Революционеры из местных независимых ячеек и того площе. Да, сюжет здесь раздроблен на несколько веток с разными участниками событий, с которыми Дани налаживает контакт, — примерно как в Assassin’s Creed: Valhalla, только провинций меньше, а сами истории чуть длиннее. И банальнее. Вот типичная дочь потомственного землевладельца, которая вместе с отцом готова встать на защиту родной tierra. Вот рэп (или хип-хоп?) -группа, которую преследуют за то, что один из её участников — транс, причём «традиционная» часть этого дуэта — безумно раздражающая истеричка, которой надо не революции устраивать, а лечить нервишки в санатории. Ах да, им ещё помогает клишированный глуповатый толстячок, который то мягкотелый и простодушный, а то идёт в одиночку разбираться с главным местным бандитом и неплохо в этом преуспевает.

Единственные светлые пятна на этом полотне серого картонного уныния — студенты-хакеры La Moral и Легенды, банда престарелых революционеров, которые свергали местного диктатора ещё в далёком 1967 году. И пускай их сюжетная ветка заканчивается банальным братанием с фразами в духе: «Я смотрю в ваши глаза и вижу молодые версии нас самих», соперничество молодёжи и стариков на общем фоне прописано недурно, а к персонажам более-менее проникаешься симпатией. Злодей им тоже достался что надо — ехидный capitalista из Канады, единственный живой человек в местной клике плакатных плохишей. Пожалуй, будь игра построена вокруг противостояния этого парня и престарелых революционеров, сюжет бы получился добротным.

Антон Кастильо же — главное разочарование Far Cry 6. Его удивительно мало, и он поразительно никакой. Фактически, полюбоваться тираном нам дают в основном во время роликов, которые показывают после победы над очередным его ставленником. Причём показывают всегда с одной и тоже же стороны — как жестокого, малоэмоционального человека, который идёт к своей objetivo по бесчисленному числу трупов, не задумываясь, насколько рационально гробить столько народу. И как бы ни был хорош Джанкарло Эспозито, играть ему тут нечего.

Зверства режима Кастильо неоспоримы, но в них нет никакого смысла. Страна вступила в эпоху относительного благоденствия из-за того, что в ней научились делать лекарство от рака. В его основе — вытяжка из местного сорта табака, который надо обрабатывать весьма токсичным химикатом. И вместо того, чтоб просто платить зарплаты и снабжать всех костюмами химзащиты, Кастильо зачем-то обратил часть населения в рабов, которых под дулом пистолета выгоняют работать на поля.

Какой в этом экономический смысл, если для поддержания порядка пришлось значительно увеличить численность армии? Кто будет закупать чудо-лекарство, если правда об условиях труда при его производстве выплывет наружу? Зачем проводить чудовищные эксперименты над случайными людьми, если при имеющейся под рукой машине пропаганды можно быстро набирать тысячи добровольцев и не резать их, а действительно творить науку? …Да просто потому что зло должно быть злым, а игрока не должны мучать ненужные вопросы, когда он прикончит к концу прохождения 2-3 тысячи soldados….

Линия взаимоотношений Антона с сыном Диего — ещё один громкий пшик. По логике сценария, Дани должен как бы бороться за душу ребёнка, которого дьявол-отец пытается превратить в свою копию. Вот только подано это настолько скупо и заканчивается настолько никак, что лучше бы эту линию вырезали из игры целиком. Far Cry 6 в принципе заканчивается максимально ничем — мы вроде как победили, свергли диктатора, но по факту в мире игры всё по-старому. Солдаты всё также бесчинствуют по всей стране (и раз в неделю отвоёвывают целую провинцию — зачищай аванпосты по-новой, дорогой игрок!), хотя мы вроде захватили все их базы. И даже военное положение в столице никто не отменяет.

Эсперанса — пожалуй, второе главное разочарование Far Cry 6. Во-первых, нам презентовали её как первый настоящий город — до этого действие игр разворачивалось на всяческих фермах, военных базах и пересечённой местности. Во-вторых, первые часов 30 игры мы периодически видим её, такую манящую, с огромным небоскрёбом Капитолия, маячащую где-то en el horizonte.

Но вот наконец мы попадаем в город — и оказывается, что столица Яры на военном положении и разделена на зоны, огороженные непроходимыми стенами. По городу разъезжают только бронированные внедорожники, по улицам ходят исключительно солдаты, а никакой жизнью тут и не пахнет. Это не город — это огромный военный лагерь, скучный, обшарпанный и пустой. В большую часть домов попасть нельзя, перемещаться лучше по крышам, а улицы — лишь огромные лабиринты, набитые бесконечно возрождающимися противниками.

Бесконечная война

Бесконечные враги — пожалуй, самая раздражающая геймплейная особенность Far Cry 6. Ты вроде зачистил локацию, но только отвернулся, как — хоба! — не пойми откуда выползли новые противники. Если учесть, что окончание многих активностей засчитывается только когда в зоне не остаётся врагов, — это действительно мешает. Например, скрытно выносить базы и захватывать КПП военных нужно не потому что за это дадут больше ресурсов, а потому что, если противник поднимет тревогу, военных набежит раз в пять больше, чем было на точке изначально. И убивать долго, да и самого Дани они могут довольно быстро застрелить.

Но больше всего это раздражает на миссиях. Один раз требовалось найти и обыскать тело на предмет сюжетных зацепок. И вроде кажется естественным сначала избавиться от свидетелей, а потом спокойно действовать. Но не тут-то было — солдаты на локации спавнятся постоянно, и во время схваток с ними всё время теряешь направление, перестаёшь понимать, куда идти, где ты ещё не искал квестовый cadáver. В итоге — полчаса бессмысленных перестрелок на одном и том же месте, совсем не сложных, но удушающе однообразных.

При этом сама стрельба сделана отменно — оружие разное, его много, а благодаря системе прокачки можно делать полюбившиеся стволы более эффективными. Анимации и озвучка пушек шикарные, и особенно здорово, что разработчикам удалось наконец-то поменять ощущения от стрельбы, — до этого аж с третьей части мы палили всё время из одних и тех же стволов, у которых лишь слегка улучшались модельки.

Качественные перемены начались ещё в New Dawn — тогда мы впервые получили самодельное оружие, которое может и не было самым эффективным, но уж точно претендовало на оригинальность. В Far Cry 6 же самодельность поставили во главу угла — тут и прицелы и глушители, собранные на коленке из обрезков труб да проволочек от шампанского, и даже полноценные образцы вооружения вроде гвоздемёта, дискострела и пушки, стреляющей петардами. Да, побаловавшись всем этим богатством пару раз, вы всё равно вернётесь к армейским образцам винтовок, РПГ и дробовиков, но в какой-то момент самодельное arma будет действительно полезно и подарит вам немало положительных эмоций.

И что точно останется с вами до конца игры — это рюкзаки-Супремо, как уже сказано, наделяющие героя суперспособностью. Один Супремо умеет выдавать эми-разряд, вырубая всю технику вокруг (позволяет угнать танк, в котором кто-то есть!), другой — просто переносная система залпового огня, а третий даёт возможность куда чаще лечиться… Но мой однозначный фаворит — квестовый шаманский рюкзак, который в сочетании с особым проклятым ружьём позволяет подсвечивать и убивать врагов через стены. Это не просто весело — это лучший способ за несколько секунд без поднятия тревоги зачистить вражеский аванпост или перебить спецназ Кастильо на какой-нибудь сюжетной миссии.

А вот прокачка, простите за каламбур, подкачала. Система способностей героя теперь привязана к его одежде: хочешь лучше видеть в темноте — надень соответствующий головной убор, мечтаешь увеличить мобильность — цепляй костюм паркурщика. Да, герой по мере нахождения экипировки может всё лучше приспосабливаться к сложным условиям, но, во-первых, постоянно переодевать его лень, во-вторых, действительно полезных вещей очень мало, в третьих, не всякая одежда выглядит на Дани уместно. В итоге я всю игру бегал всего в двух комплектах вещей — бонусном наряде по мотивам дополнения Blood Dragon и в костюме comandante, который выдают под занавес основной сюжетной кампании. Оба красивые и полезные.

Плохо то, что эта кукольная система начисто убивает ощущение прогресса. Герой третьей игры, например, постепенно осваивая новые таланты, превращался из перепуганного паренька в настоящего терминатора. Здесь прогресса никакого нет — новые способности просто заменяют старые, ведь одеться в сто слоёв, как капуста, никто не разрешит.

Компенсировать этот попытались с помощью системы уровней противников, но замена так себе. Да, если тебя убивали в сложной локации превосходящие на несколько уровней враги, часиков через десять ты возвращаешься к ним раскачавшись и стираешь в порошок. Но по факту в высокоуровневые локации просто нет смысла соваться, и игра практически всё время сталкивает тебя с равным врагом. В ранних рецензиях мои коллеги ругали игру за то, что она постоянно подтягивает уровень врагов вверх, что полностью нивелирует твои старания, — но это не совсем так: если не пропускать большую часть побочных заданий, враги растут в уровнях куда медленнее персонажа.

Но по итогу всё равно не здорово: ты убиваешь врагов с одной пули из снайперской винтовки что на первом часу игры, что на тридцать первом — разницы никакой. Весь этот левелинг — по сути, просто гриндвол, а не система прогресса игрока. Дани уже на старте — superhéroe, просто сражающийся мусорным оружием. К концу он (или она — тут уж какой пол вы выберете) лишь меняет стволы, но больше, по факту, никак не прогрессирует.

Революция обиженных

Яра явно создавалась с оглядкой на Кубу — та же громкая революция в прошлом, блокада со стороны Америки, из-за чего в большая часть автомашин в стране из 1960-х, тот же Карибский бассейн и испанский язык… Даже колониальная архитектура в столице имеется! Но сходства эти сугубо внешние: перед нами не попытка воссоздать Кубу, а парк развлечений в стилистике Кубы, полный революционных плакатов, рома и сигар. Вот только работники этого парка даже не пытаются изображать настоящих кубинцев.

В персонажах игры нет никакого отпечатка многолетней изоляции — это люди с европейскими ценностями, проблемами и лексиконом. La Moral возглавляет юная хакерша, участников Libertad волнуют притеснения секс-меньшинств, а Кастильо рассуждает о ценности семьи и неких истинных яранцах — но вовсе не о национальной гордости и не о том, как они отстояли свою независимость от кровожадных americanos. Да что там — каждый третий мечтает свалить из Яры в США, а от миграции их удерживают в основном соображения в духе «да кому ты там нужен».

Это игра про латиноамериканских революционеров, которые говорят, думают и действуют как североамериканские подростки. Что-то мне подсказывает, что революционеры кубинского толка должны быть внутренне взрослее и серьёзнее, колоритнее и объёмнее. Одна problema — такие герои не придутся по вкусу европейским и американским зумерам, на кошельки и сердца которых нацелилась Ubisoft. Так что простите, ценители настоящей Кубы, но этот parque de atracciones немножечко не для вас.

По радио звучит рандомная латинская музыка, которая почти не работает на общий сеттинг. Спасибо хоть Despacito в треклист не попала — а то первые несколько часов я с опаской садился за руль, подозревая, что создатели не обошли вниманием и её. Речь под стать — каждый персонаж так и норовит засыпать героя испанскими словечками, только вот их набор ассоциируется больше с Мексикой, чем с Островом Свободы. В общем, парк развлечений получился не то чтобы очень тематическим. Но аттракционы в нём классные.

Far Cry 6 довольно скучно проходить, но от самого игрового процесса получаешь массу удовольствия. Локации весьма разнообразные и сделанные с большой любовью — например, ни одна военная база не похожа на другую. Вот тут порт, тут разборка старых кораблей, здесь у нас нефтяная платформа, чуть поглубже в остров — завод, здесь — тренировочный лагерь… Сама Яра как страна правдоподобна: в ней куча плантаций, промышленных объектов, домиков, лачуг и вилл, причём это всё связано дорогами с портами, железнодорожными станциями и аэропортами. Небо охраняют бригады ПВО, прибрежную зону патрулируют суда, а революционеры активно пользуются сетью тропок и убежищ, созданных ещё во время революции 1967 года. Зелень яркая и сочная, тропическое солнышко заставляет жмуриться от удовольствия, пейзажи регулярно меняются: по миру игры приятно и бродить, и кататься, и летать.

С машинами всё особенно хорошо. Во-первых, основу автопарка составляет отечественный автопром — военные через одного рассекают на «Уралах» и уазиках, а мирное население вовсю использует продукцию ВАЗ и до боли знакомые мотоциклы с коляской. Да, называется это всё иначе, но выглядит и звучит максимально аутентично. К физике управления — пожалуй, впервые за многолетнюю историю серии! — нет никаких нареканий. Судно на воздушной подушке чудовищно заносит, квадроцикл норовит перевернуться на резком повороте, а престарелое авто эпохи аэростиля реагирует на повороты руля с задержкой, как и полагается тяжеленному automóvil без гидроусилителя. Некоторые машины вы возненавидите, некоторые полюбите — но прокатившись на каждой минут по 10, вы сможете различать их с закрытыми глазами.

И главная радость — это, конечно, танки. Их в игре несколько, и они тоже заметно отличаются: советские послевоенные образцы медленные и очень неспешные в перезарядке, а их более современные собратья уже могут развить вполне приятную скорость и даже более-менее эффективно сбивать вертолёты. Именно первая поездка на танке — самое яркое и радостное воспоминание от игры: до того, как залезть в стального монстра, я откровенно позёвывал от самоповторов в миссиях (сожги из огнемёта поле — даже сам герой отмечает во время этой миссии, что ему всё происходящее кажется подозрительно знакомым!) и общей невразумительности персонажей.

И вот в этом продуманном, с любовью сделанном мире вы вольны делать что хотите. В игре множество активностей — кроме нападений на базы военных, КПП и зенитные установки, можно ещё перехватывать припасы, охотиться, рыбачить, искать сокровища, коллекционировать идолов, проходить побочные задания, устраивать засады, грабить конвои, разживаться новыми образцами техники и лошадей — и ни одно из этих занятий не обязательно. Но каждое принесёт революции пользу. Взорвали cañón antiaéreo? Отлично, одной бесполётной зоной меньше! Выбили военных с аванпоста — теперь меньше шансов, что встретитесь с ними во время путешествия по округе. Застрелили из лука несколько bestia? Прекрасно, можно обменять их мясо на компоненты для улучшения оружия.

Нет никаких вышек, без освоения которых не разогнать туман войны, нет никакого «разграбь 10 конвоев, чтоб построить на базе улучшение», нет необходимости делать что-то, что вам не по душе. Почти каждый нужный ресурс можно получить двумя-тремя способами, а понравившуюся пушку довольно быстро отыскать благодаря подсказке из её описания. Far Cry 6 — это действительно про свободу, только про геймплейную, где вокруг тебя не узенькие дороги, а целые направления.