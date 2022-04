Обзор Tiny Tina’s Wonderlands. Ода D&D

Жанр: шутер с видом от первого лица

Разработчик: Gearbox Software

Издатель: 2К

Возрастной рейтинг: 18+

Перевод: текст

Платформы: PC, PS4, PS5, X1 и XSXS

Играли на: PC

Похоже на: Borderlands: The Pre-Sequel ~ Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep ~ любая пародия на D&D ~ серия Hexen ~ серия Heretic