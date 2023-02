Во что поиграть в феврале 2022 года

В январе мы радовались ремейку Dead Space и внезапной Hi-Fi Rush, а ещё не понимали, для кого сделана Forspoken. В этом месяце нас ждёт гораздо больше интересных релизов — февраль теперь любим студиями так же, как октябрь и ноябрь.

Deliver Us Mars

Когда и где: 2 февраля на PC, X1, XSXS, PS4, PS5

Что: научно-фантастическая адвенчура

Перевод: полный

О чём: сиквел игры Deliver Us The Moon. Человечество в очередной раз на грани вымирания. Чтобы всех спасти, в этот раз придётся отправиться на Марс и вернуть ковчеги колонизаторов, которые забрала себе таинственная организация Outward.

Почему ждём: прошлую часть серии хвалили за красивую картинку, атмосферу одиночества и приятный сюжет — скорее всего, это всё будет и в сиквеле.

Чего опасаемся: что снова будет типичный симулятор ходьбы, и игра запомнится ходьбой, неспешными поездками и ме-е-едленным скалолазанием.

Hogwarts Legacy

Когда и где: 10 февраля на PC, XSXS, PS5 (позже на X1, PS4 и Switch)

Что: Action-RPG про размахивание магическими палочками в открытом мире

Перевод: текст

О чём: конец XIX века, вы играете за ученика школы магии Хогвартс. Нужно будет выбрать факультет, овладеть всеми премудростями волшебства, столкнуться с восстанием гоблинов и узнать опасные секреты своей семьи.

Почему ждём: современная графика, большой открытый мир с кучей активностей, кастомизация персонажа, полёты на мётлах, эффектная боёвка и даже возможность использовать непростительные заклинания — вероятно, перед нами лучшая игра по вселенной «Гарри Поттера».

Чего опасаемся: Avalanche Software, создавшая Hogwarts Legacy, в последние десять лет занималась играми по мотивам диснеевских мультфильмов. У студии явно немного опыта с проектами уровня AAA — и на релизе от игры можно ждать что угодно.

Wild Hearts

Когда и где: 14 февраля на PC, XSXS, PS5

Что: экшен-RPG в духе Monster Hunter про фэнтезийную версию средневековой Японии

Перевод: нет

О чём: на процветающие земли Азумы пришли орды огромных монстров кэмоно. Главный герой получил способности и оружие, чтобы их убивать. Ну а дальше успех охоты зависит от игрока.

Почему ждём: это копия Monster Hunter от авторов Dynasty Warriors. Хороших проектов жанра «охоться на огромных чудовищ» немного, а журналисты хвалили геймплей, потому игра выглядит многообещающе.

Чего опасаемся: в превью Wild Hearts ругают за многочисленные баги — возможно, они будут и на релизе. Из-за специфичности жанра есть большая вероятность, что игра не понравится и тем, кто никогда раньше ничего подобного не пробовал, и фанатам Monster Hunter, которые найдут тонну проблем разного масштаба.

Atomic Heart

Когда и где: 21 февраля на PC, X1, XSXS, PS4, PS5

Что: шутер от первого лица

Перевод: полный

О чём: в этой альтернативной истории СССР занялся робототехникой, да так успешно, что к середине 1950-х построил огромную армию футуристичных роботов. Но на предприятии, где их собирали, что-то пошло не так — и началось восстание машин. Главного героя отправили разбираться, что же там случилось.

Почему ждём: у игры яркий незаезженный сеттинг, который при этом подают с отличным дизайном. Авторы обещают много потенциально интересных механик вроде отключения охранных систем. И всё с музыкой Мика Гордона, одного из символов брутальности в игровых саундтреках.

Чего опасаемся: не совсем понятно, как в целом игра будет ощущаться. У журналистов на пресс-показах уже есть претензии, например, к очень затянутым перестрелкам и странному открытому миру.

Horizon VR: Call of the Mountain

Когда и где: 22 февраля на PSVR2

Что: экшен-адвенчура

Перевод: полный

О чём: ответвление серии Horizon про Райаса, бывшего воина племени Карха Тьмы, который отправился в путешествие, чтобы искупить грехи из своего прошлого. Он будет исследовать новые земли и даже ненадолго встретит Элой, героиню основных игр франшизы.

Почему ждём: это первый эксклюзив для шлема виртуальной реальности PlayStation VR2, который может оказаться одним из лучших. Поэтому любопытно посмотреть на то, что игра покажет графически и геймплейно.

Чего опасаемся: даже с высокобюджетными проектами под VR до сих пор много проблем, и непонятно, справится ли хорошо с такой задачей не-Valve. А ведь эта игра должна продавать девайс, который стоит примерно столько же, сколько и сама PS5.

Blood Bowl 3

Когда и где: 23 февраля на PC, X1, XSXS, PS4, PS5, Switch

Что: пошаговый американский футбол в альтернативном варианте мира Warhammer Fantasy

Перевод: текст

О чём: все войны закончились, а разные народы теперь выясняют отношения в Наффле — местной версии американского футбола. Только это кровавый и бесчестный спорт, где мошенничают, постоянно кого-то убивают, используют магию и даже обращаются за помощью к богам.

Почему ждём: новая игра в уникальном жанре, которая будет ещё красивей, ещё кровавей, ещё лучше в мультиплеере. Где вы ещё сейчас одновременно будете ломать черепа и бросать мяч из игры, которую по какой-то нелепице зовут футболом?

Чего опасаемся: проклятья игр по лицензии Warhammer, из-за которого таких проектов много, хотя большая часть из них — какая-то ерунда. Неясно, как быстро геймплей наскучит после прохождения кампании. Да ещё прошлую часть ругали за дикий рандом.

Sons of the Forest

Когда и где: 23 февраля на PC

Что: сурвайвал-хоррор / выживастик

Перевод: текст

О чём: сиквел игры The Forest. Главный герой — оперативник, который отправился искать пропавшего миллиардера на таинственный остров. Но вертолёт, на котором он летел, разбился — так что и самому протагонисты пришлось как-то выживать, ведь на острове встретились какие-то жуткие мутанты и племя странных каннибалов.

Почему ждём: первая часть была глючной, но хорошей самобытной игрой, где приходилось изучать повадки странных туземцев, ждать засады в каждом кусте, устраивать лесную войну почти как Рэмбо, но в то же время бояться, что отрезанные головы перестанут пугать местных и они начнут штурм вашего дома всем племенем. Сиквел может исправить все недостатки оригинала и добавить кучу новых фич.

Чего опасаемся: что большинство проблем, мешавших оригиналу стать великим, перейдут и сюда. И что сюжет снова будет не самым лучшим придатком к атмосферному выживанию в лесу.

Octopath Traveler II

Когда и где: 24 февраля на PC, PS4, PS5, Switch

Что: JRPG в 2,5D-перспективе

Перевод: нет

О чём: действие переносится в Солистию — мир, который во многом напоминает наш в XIX–XX века. Так же, как первой части, будет рассказана история восьми разрозненных героев: от вора Трона до аптекаря Касти. Со временем их пути будут переплетаться всё сильнее.

Почему ждём: стиль плоских пиксельных спрайтов на фоне мультяшных трёхмерных задников не успел надоесть и всё ещё кажется свежим. Боёвка и ролевая система останутся всё теми же — и это хорошо, ведь они были сильной стороной оригинала. А истории героев, которые в первой части всем показались слабыми, создатели собираются разнообразить и лучше связать друг с другом.

Чего опасаемся: что будет очередная игра, не сумевшая достойно использовать атмосферу jRPG четвёртого-пятого консольных поколений.

Kerbal Space Program 2

Когда и где: ранний доступ 24 февраля на PC

Что: симулятор строительства космических кораблей

Перевод: полный (текст)

О чём: народ зеленокожих кербинов живёт в звёздной системе, похожей на нашу. И они решили начать её осваивать. Поэтому собирайте летательные корабли, запускайте их в космос и пытайтесь их не развалить из-за честной ньютоновской физики.

Почему ждём: на старте это будет Kerbal Space Program с чуть улучшенной графикой — но уже потом авторы обещают добавить строительство колоний на других планетах, добычу ресурсов, путешествия к другим звёздным системам и даже мультиплеер.

Чего опасаемся: полного провала с новыми механиками и неудачного раннего доступа, из которого игра может так и не выйти. Тем более что ходят разговоры о куче проблем с разработкой, из-за которых релиз переносили целых три года.

Destiny 2: Lightfall

Когда и где: 28 февраля на PC, XSXS, PS5

Что: крупное дополнение для мультиплеерного шутера от первого лица

Перевод: полный

О чём: игроков в этот раз отправят на Неомуну, мрачный залитый неоновыми огнями город на Нептуне. Там им придётся сразиться с новой тёмной армией Калуса.

Почему ждём: новая крупная сюжетная кампания, новый подкласс, переработанный интерфейс и крюк-кошка, который автоматически делает каждую игру лучше.

Чего опасаемся: что контента будет мало, вся обещанная «киберпанковость» локаций куда-то потеряется, а лута окажется мало.

Во что ещё поиграть:

Tails: The Backbone Preludes (2 февраля на PC): приквел нуарно-фантастической адвенчуры Backbone в мире с антропоморфными животными. В этот раз под контроль дадут сразу четырёх персонажей, живущих в мрачном Ванкувере.

Perish (2 февраля на PC): кооперативный шутер от первого лица с перестрелками в Чистилище, где всё в стиле античных цивилизаций. Даже на том свете ничто не бесплатно и нужно покупать за золото даже трупы врагов.

Helvetii (3 февраля): красочной двухмерный экшен с совами-торговцами и кельтской мифологией. Среди героев есть обычный рубака-военачальник, друид и суровый полулис-получеловек.

SpellForce: Conquest of Eo (3 февраля на PC): пошаговая стратегия во вселенной Spellforce. Из этой игры попытались сделать нечто среднее между Civilization и Heroes of Might & Magic.

Wanted: Dead (14 февраля на PC, X1, XSXS, PS4, PS5): драйвовый шутер-слэшер от третьего лица в киберпанковском Гонконге. Игра всем своим видом напоминает об эпохе безумных японских экшенов с PS2.

Blanc (14 февраля на PC и Switch): чёрно-белая кооперативная адвенчура про волчонка и оленёнка, потерявшихся в снежной буре. Текстуры всех 3D-объектов рисовали вручную на бумаге, что придаёт своеобразия происходящему.

Labyrinth of Galleria: The Moon Society (14 февраля на PC, PS4, PS5, Switch): данжен-кроулер RPG про фэнтезийную команду приключенцев — всё олдскульно, анимешно и хардкорно.

Returnal (15 февраля на PC): ПК-порт роуглайк-экшена от третьего лица, бывшего эксклюзивом PlayStation 5. Теперь и на лучшей платформе можно бить пришельцев на фоне эпических ландшафтов в духе Здзислава Бексиньского.

Theatrhythm: Final Bar Line (16 февраля на PS4, PS5, Switch): схожая по геймплею с Guitar Hero ритм-игра, где нужно играть под музыку из Final Fantasy и других игр Square Enix, пока на фоне идут сражения.

Elderand (16 февраля в Steam): брутальный и кровавый RPG-сайдскроллер, мир которого вдохновлён творчеством Лавкрафта.

Grim Guardians: Demon Purge (23 февраля): очень японский двухмерный экшен по лекалам Castlevania, в котором нужно играть за двух охотниц за демонами.

Kirby’s Return to Dreamland Deluxe (24 февраля на Switch): ремастер платформера 2011 года, где розовый колобок Кирби пожирает врагов, усваивает их навыки, а потом его временами тошнит съеденным на других противников — но всё по-детски мило.

Scars Above (28 февраля на PC, X1, XSXS, PS4, PS5): шутер от третьего лица, в котором нужно исследовать другую планету, искать артефакты древней цивилизации и убивать странных пришельцев.

void tRrLM(); //Void Terrarium 2 (28 февраля на PS4, PS5, Switch): смесь тамагочи и роуглайт-данженкроулера про последнего выжившего человека, девочку Торико, за которой ухаживает робот в токсичном постапокалиптическом мире.

Главная нефантастическая игра февраля:

Pharaoh: A New Era (15 февраля на PC): ремастер градостроительной стратегии 1999 года, в которой нужно строить города в Древнем Египте, собирать налоги, не допускать больших пожаров и возводить пирамиды.

The Settlers: New Allies (17 февраля на PC, X1, XSXS, PS4, PS5, Switch): новая часть легендарной серии экономических стратегий про вымышленные средневековые страны. Игра от авторов Anno 1800.

Like a Dragon: Ishin! (21 февраля на PC, X1, XSXS, PS4, PS5): ремастер экшен-адвенчуры 2014 года, выходившей ранее только на японском. Сюжет посвящён социальным волнениям в Японии 1860-х, которые представили в безумно экспрессивном тоне.

Company of Heroes 3 (23 февраля на PC, XSXS, PS5): зрелищная RTS об Итальянском и Североафриканском фронтах Второй мировой.

The Pale Beyond (24 февраля на PC): симулятор полярной экспедиции, потерявшей своего капитана и застрявшей посреди льдов. Игроку предстоит обеспечить выживание команды и наконец-то вырваться из этого холодного кошмара.