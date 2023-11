Во что поиграть в ноябре 2023? Игры по Warhammer, «Робокопу», Лему и не только

Дату выхода Skull & Bones снова перенесли. А теперь поговорим о чуть менее фантастических историях в игровой индустрии: от первой интересной игры про Робокопа за последние 30 лет до VR-игры про VR-погружение в приключения ассасинов.

Song of Nunu: A League of Legends Story

Когда и где: 1 ноября на PC

Что: экшен-адвенчура в мире League of Legends

Перевод: полный

О чём: малолетний Нуну подружился с большим четырёхруким йети Виллумпом. Вместе они отправляются в путешествие по заснеженному северному краю Фрельйорду, чтобы найти маму мальчика.

Почему ждали: по трейлерам вырисовывалось милое и симпатичное приключение. А по лицензии League of Legends сторонние студии до сих пор не делали ничего плохого.

Чего опасаемся: что получится нечто совсем уж скучное. И невообразимого потока шуток про мамок в обзорах на Steam.

The Talos Principle 2

Когда и где: 2 ноября на PC, PS4, PS5, XSXS

Что: головоломка в от первого лица

Перевод: текст

О чём: люди давно умерли. Главный герой — тысячный робот из колонии разумных машин. Ему предстоит столкнуться с множеством пазлов среди руин и параллельно поразмышлять над разными философскими вопросами.

Почему ждали: прошлая игра — одна из главных в своём жанре. А за девять лет разработчики получили много нового опыта и в сиквеле могут интересно развить идеи оригинала. Тем более что там появились механики вроде управления гравитацией и переноса сознания.

Чего опасаемся: вдруг авторы толком не придумали, чего бы нового рассказать в продолжении?

RoboCop: Rogue City

Когда и где: 2 ноября на PC, PS5, XSXS

Что: шутер от первого лица за робота-полицейского

Перевод: текст

О чём: Детройт всё ещё страдает от преступности и жадности корпораций. Поэтому робот-полицейский Алекс Мёрфи снова выходит на улицы, чтобы вбить хоть немного закона в эту клоаку.

Почему ждали: скорее всего, нас ждёт лучшая игровая адаптация «Робокопа». Да и нам просто не хватает хороших шутеров категории «Б», где играешь за медлительный ходячий танк и эффектно разносишь на куски головы врагов.

Чего опасаемся: что геймплей покажется слишком однообразным. Что сюжет будет неловкой копией оригинала. Что угодно может пойти не так, ведь игру издаёт Nacon, чьи проекты с неприятной регулярностью выходят с кучей самых неожиданных проблем.

The Invincible

Когда и где: 6 ноября на PC, PS5, XSXS

Что: адвенчура от первого лица

Перевод: текст

О чём: непрямая игровая адаптация «Непобедимого» Станислава Лема. По сюжету астробиолог по имени Ясна должна найти пропавших членов экипажа звездолёта, на котором она прибыла на планету Регис III. А заодно она встретит роботов, с которыми не всё ясно.

Почему ждали: в трейлерах The Invincible впечатляла реалистичными красивыми инопланетными пейзажами и интересными ретрофутуристическими дизайнами. А ещё интересно взглянуть, как могут сделать игру по мотивам Лема.

Чего опасаемся: сильного уклона в сторону симулятора ходьбы, чью геймплейную скудность не скомпенсирует сюжет. И скомканных попыток создать напряжённую атмосферу.

Colony Ship: A Post-Earth Role Playing Game

Когда и где: 9 ноября на PC

Что: олдскульная пошаговая изометрическая RPG

Перевод: нет

О чём: к Проксиме Центавра летит корабль поколений — почти как в «Пасынках Вселенной». И на нём вспыхнул мятеж, из-за которого палубы поделили между собой разные группировки. А главный герой — выходец из трущоб, которому как-то надо выживать в этом мире мутантов и кибермонахов.

Почему ждали: позапрошлая игра студии, The Age of Decadence, была громким событием — пускай и в узких кругах фанатов RPG. Сеттинг корабля поколений до сих пор выглядит свежо. Разработчики снова обещают столь же ветвистые диалоги и хардкорные бои — причём в этот раз на Unreal Engine 4, а не на древнем движке из начала 2000-х.

Чего опасаемся: что почти всю игру придётся смотреть на однообразные технические коридоры. Слабого сюжета и унылых неразговорчивых напарников. И что от игрока опять постоянно будут требовать идеального понимания сложной ролевой системы, чтобы продвинуться вперёд по сюжету.

Thirsty Suitors

Когда и где: 10 ноября на PC, X1, XSXS, PS4, PS5, Switch

Что: RPG-симулятор скейтера с пошаговыми сражениями

Перевод: текст

О чём: девушка Джала пережила сложное расставание и вернулась домой, где столкнулась с семейными разборками. А ещё с шестью бывшими, отношения с которыми заставляют вспомнить о «Скотте Пилигриме».

Почему ждали: это проект от издательства Annapurna Interactive, которое будто пытается стать студией A24 от мира видеоигр. Да и где вы в последний раз видели смесь из скейтбординга в духе Jet Set Radio с JRPG? К тому же в ярком стиле Индии и Юго-Восточной Азии.

Чего опасаемся: что в этот раз чутьё подвело издателей, и мы получим нечто совсем уж проходное.

Persona 5 Tactica

Когда и где: 16 ноября на PC, X1, XSXS, PS4, PS5, Switch

Что: японская тактическая RPG

Перевод: нет

О чём: есть группа Призрачных Похитителей Сердец, способных путешествовать в миры, созданные бессознательным отдельных людей, чтобы там убеждать злодеев в их неправоте. В этот раз Похитители попали в реальность, население которой страдает от тирана.

Почему ждали: это всё ещё безумно стильная Persona 5, только с чиби-персонажами. И с более тактическими сражениями.

Чего опасаемся: вдруг окажется, что мы все устали от Persona 5, а сражения будут слишком простыми?

Assassin’s Creed Nexus

Когда и где: 16 ноября на Oculus Quest

Что: стелс-экшен

Перевод: нет

О чём: чтобы противостоять злобной Abstergo Industries, нужно погружаться в воспоминания Эцио Аудиторе, Коннора Кенуэя и Кассандры. Так можно увидеть, как они встречают один загадочный артефакт в Италии эпохи Ренессанса, в Америке времён Войны за независимость и в Древней Греции.

Почему ждали: это одна из самых крупных VR-игр года. Вместо открытого мира тут просто очень крупные локации, но в остальном Nexus обещает перенести в виртуальную реальность все главные фишки серии.

Чего опасаемся: лагов, слишком казуального геймплея и что VR-очки во время паркура превратятся в блеватрон.

Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin

Когда и где: 17 ноября на PC, XSXS, PS5

Что: RTS

Перевод: текст

О чём: мир Warhammer Fantasy Battles уничтожен, вместо него бог Сигмар создал цепь новых миров. И там снова война между хаоситами, людьми, орками и нежитью.

Почему ждали: высокобюджетная RTS! С большой одиночной кампанией! С динамичным мультиплеером в стиле Company of Heroes! А ещё там можно раскрашивать свои войска.

Чего опасаемся: очередного облома для фанатов жанра. Легко может оказаться, что войска постоянно тупят, баланс скучный, в кампании нет никакой зрелищности, а на поддержку мультиплеера быстро забьют.

Во что ещё поиграть:

Quantum Error (3 ноября на PS5): шутер от первого лица про космического пожарного. Причём это хоррор.

Broken Roads (14 ноября на PC): изометрическая пошаговая постапокалиптическая партийная RPG. Для тех, кому решительно не хватило Fallout и Wastelands. Из нового — древо навыков, привязанное к философским воззрениям героя.

American Arcadia (15 ноября на PC): смесь жанров про телевизионное реалити-шоу в стиле утопических 1970-х. Один герой живёт в этом шоу и не подозревает об этом, другой — пытается его вытащить. С первым персонажем — 2,5D-платформер, со вторым — адвенчура от первого лица.

The Last Faith (15 ноября на PC, X1, XSXS, PS4, PS5, Switch): смесь метроидвании и Dark Souls (что даже на странице игры написано) с атмосферным мрачным пиксель-артом.

Flashback 2 (16 ноября на PC, X1, XSXS, PS4, PS5, Switch): 2,5D-экшен-платформер. Продолжение игры 1992 года с тем же протагонистом, в том же научно-фантастическом мире. И опять вам предстоит спасти человечество.

(16 ноября на PC): очень симпатичная JRPG про путешествие мышонка по Лондону, на улочках которого раскинулось целое королевство мелких животных. А всё для того, чтобы отомстить «богу», укравшему его хвост.

Super Mario RPG (17 ноября на Switch): ремейк JRPG 1996 года про Марио, Боузера, Пич и прочих обитателей грибного королевства. Разработчики полностью перерисовали всю графику под трёхмерный стиль современных игр Nintendo и добавили пару новых боевых механик.

Главные нефантастические игры ноября:

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name (8 ноября на PC, X1, XSXS, PS4, PS5): симулятор японского ультрамужественного мордобоя и миллиона мини-игр. Главный герой — снова Кадзума Кирю. В этот раз он инсценировал свою смерть и начал работать секретным агентом тайной правительственной организации.

Call of Duty: Modern Warfare III (10 ноября на PC, X1, XSXS, PS4, PS5): это тоже милитари-шутер от первого лица — но не перепутайте его с одноимённой игрой 2011 года. Хотя там почти те же персонажи. И многие те же карты в мультиплеере.

Last Train Home (28 ноября на PC): тактика про солдат чехословацкого корпуса. Они во время Гражданской войны в России едут на бронепоезде во Владивосток, чтобы вернуться домой.