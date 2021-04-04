Что посмотреть в кино в апреле 2021? Русский комикс, японская любовь, персидская ночь

Апрель — самое время для путешествий. Но пока границы закрыты, придётся положиться на кинотеатры, где в этом месяце собрались фантастические премьеры со всего света. Бравые русские полицейские спасают Петербург и напиваются в Болгарии. Австралия пробует силы в Смертельной битве. Бразилия и Иран учатся жить в условиях самоизоляции, а польским сказочникам вообще одной реальности мало! Не прельщают земные локации? Слетайте в космос с Колином Фаррелом или, как в старые-добрые времена, пройдите через необъятные поля и горы Средиземья в компании двух полуросликов. Бежит дорога всё вперёд — куда она вас приведёт?

Майор Гром: Чумной Доктор

Когда? 1 апреля

Что? Приключенческий боевик, экранизация комиксов Bubble

О чём? В Петербурге объявился народный мститель. Загадочный убийца в маске и с ручным огнемётом неумолимо преследует тех, кто посмел откупиться от правосудия. Уже скоро этот «Чумной Доктор» становится кумиром горожан и грозит полностью обрушить общественный порядок. Но остановить самосуд берётся Игорь Гром — бескомпромиссный полицейский, не привыкший играть по правилам.

Чего ждать? Российский кинокомикс мирового класса. Красивый, динамичный и весёлый — как, впрочем, и его первоисточник. Оригинальный цикл издательства Bubble неспроста снискал успех у читателей и лег в основу целой художественной вселенной. Однако, путь на большие экраны оказался непростым: за пять лет проект прошел через полдюжины сценаристов и двух режиссёров. Фильм не боялся менять концепцию, визуальный стиль и даже исполнителя главной роли. Изначальная комикс-арка про Чумного Доктора тоже оказалась во многом изменена и доработана.

Стоил ли результат затраченных усилий? Мнения разделились. Многие зрители, особенно из числа поклонников творчества Bubble, приняли «Грома» на ура. Отдельной похвалы удостоились энергичные экшен-сцены, слаженный актёрский ансамбль и атмосферный «комиксовый» Петербург, который при этом сохранил самобытность реального города на Неве. Но звучат и вопросы: насколько уместен политический подтекст фильма в современной России? И не стал ли «Майор Гром», при всех его достоинствах и условностях, невольной пропагандой реального полицейского насилия?

Мортал Комбат

Mortal Kombat

Когда? 8 апреля

Что? Фэнтези-боевик по мотивам одноименной видеоигры

О чём? С незапамятных времён мастера боевых искусств из шести параллельных вселенных сходятся на турнире «Мортал Комбат». На этот раз алчный император Внешнего Мира решил сыграть на опережение и отправил на Землю своего лучшего убийцу Саб-Зиро, чтобы устранить потенциальных соперников. В их числе — молодой миксфайтер Коул Янг, который даже не подозревает, что ему суждено стать защитником человечества. В компании неожиданных союзников Коул отправляется на поиски Лорда Рейдена, могущественного бога и наставника будущих чемпионов Земного Царства.

Чего ждать? Как минимум, уважительного отношения к первоисточнику. Трейлер фильма переполнен отсылками к игровому циклу: жестокие фаталити, фирменные реплики («Finish him!») и целая россыпь знакомых персонажей, от шаолиньского монаха Лю Кана до демонической злодейки Милины. Экранизация сохранила и многие элементы мифологии франшизы, вроде кровной вражды между Саб-Зиро и Скорпионом.

Вот только фансервис — ещё не гарантия удачного фильма. Новая адаптация Mortal Kombat находилась в разработке с конца 1990-х, но по тем или иным причинам проект постоянно буксовал и переходил из рук в руки. В 2015 году заколдованный круг, наконец, удалось прорвать продюсеру Джеймсу Вану («Аквамен») и режиссёру-дебютанту Саймону Маккуойду, который до этого работал в рекламе. Неопытность постановщика, возможно, удастся компенсировать мастерством актёров, среди которых есть ветераны «Рейда», «47 ронинов» и сериала «Убийцы Ву».

Читайте также Вселенная Mortal Kombat Обычно когда речь заходит о Mortal Kombat, все сразу вспоминают чумовой геймплей. Но у этого сериала есть ещё и неплохо прописанная вселенная!

Поколение Вояджер

Voyagers

Когда? 22 апреля

Что? Психологический триллер на космическом корабле

О чём? Земля обречена. Теперь выживание человечества зависит от корабля колонистов, следующего к далёкой планете. На борту — тридцать специально выведенных юношей и девушек с высоким интеллектом и приглушённой эмоциональностью. По замыслу учёных, это поможет экипажу пережить изоляцию и справиться с опасностями космоса. Но уже скоро молодые люди нарушают свою «программу» и открывают для себя мир ярких чувств. Их эксперименты заходят всё дальше: ради новых ощущений колонисты готовы поставить под угрозу свою миссию и даже жизни друг друга…

Чего ждать? Не слишком оригинальную, но стильную вариацию на темы, давным-давно исследованные в «Солярисе» и «Повелителе мух». На этот раз — с повышенным содержанием секса, неона и красивых молодых звёзд. Отдуваться за человеческую природу поручено Таю Шеридану («Первому игроку приготовиться»), Финну Уайтхэду («Дюнкерк») и Лили-Роуз Депп («Король Англии»), а голосом разума выступает добрый, но печальный руководитель экспедиции в исполнении Колина Фаррела.

В итоге судьбу фильма наверняка определит сценарий. Режиссёр Нил Бёргер ловко нагнетает интригу и создаёт психоделические видения, но результаты его работы сильно зависят от исходного материала. В портфолио Бёргера встречаются как хитовые триллеры («Области тьмы», «Иллюзионист»), так и пустые молодёжные антиутопии («Дивергент») — и пока что сложно сказать, к кому из них «Вояджер» окажется ближе.

Розовое облако

A Nuvem Rosa

Когда? 1 апреля

Что? Драма про изоляцию в условиях глобальной катастрофы

О чём? Планету накрывает загадочное розовое облако. Любой, кто вдохнул его испарения, за считанные секунды падает замертво. Правительство объявляет карантин — что совсем не входило в планы Джованны и Яго. Ещё вчера они были друг другу чужими и почти случайно оказались в одной постели. А теперь им предстоит провести вместе дни, месяцы, годы, влюбиться, разочароваться и даже завести детей. Как долго можно оставаться наедине с другим человеком прежде, чем душа потребует свободы любой ценой?

Чего ждать? Неторопливый, но эмоциональный и чрезвычайно актуальный фильм — хотя все параллели с реальной пандемией на самом деле случайны. Съёмки прошли ещё в 2019 году, а по изначальному замыслу режиссёра Юли Жербази «Розовое облако» должно было стать «феминистской притчей» о жизни с нелюбимым человеком.

Но время распорядилось иначе и расставило свои акценты. На фестивале «Санденс» фильм стал безусловным хитом (ни одной отрицательной рецензии!), а симпатии зрителей в равной степени разделились между героями. «Розовое облако» хвалят за дискомфортную атмосферу, необычную работу с цветом и убедительное развитие персонажей. Судя по отзывам, для многих эта история даже может стать своего рода психотерапией после года изоляции.

Вайолет Эвергарден. Фильм

劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデ / Violet Evergarden: The Movie

Когда? 15 апреля

Что? Мелодрама про альтернативную историю, продолжение аниме-сериала

О чём? Совсем недавно мир, похожий на Европу начала XX века, раздирала война. Но в тени конфликта расцвела любовь красавца-майора Гилберта и девушки Вайолет — «самопишущей куклы», которая помогает малограмотным людям составлять письма. Увы, решающее сражение стоило Гилберту жизни. И вот уже несколько лет Вайолет пытается смириться со своей утратой, пока вся страна оправляется после катастрофы. Неожиданно девушка находит письмо, написанное почерком её возлюбленного…

Чего ждать? Живописную и трогательную драму о том, как пережить боль утраты и отпустить травмы прошлого. По злой иронии судьбы, тема оказалась пророческой: во время работы над фильмом студию Kyoto Animation атаковал поджигатель, и его жертвами стали 36 человек. «Вайолет Эвергарден» поневоле стала историей возвращения к мирной жизни не только для героини, но и для своих создателей.

Хотя фильм скорее рассчитан на поклонников оригинального аниме, сюжет будет несложно понять и новичкам. Да и уровень мастерства здесь — вполне под стать большому экрану. Рисунок поражает красотой, задники полны ярких деталей, а сюжет не торопится вперёд, позволяя прочувствовать переживания героев. Первые зрители советуют захватить с собой как минимум два носовых платка, чтобы было чем промокать слезы.

Любовь и монстры

Когда? 22 апреля

Что? Российская комедия про конец света

О чём? Жизнь полицейского Юры пошла под откос. Решение одно — накачать себя алкоголем и забыться на солнечных пляжах Болгарии. Но прямо в аэропорту он влюбляется в свою иностранную коллегу Бояну и ради неё даже обещает завязать со спиртным. Тем временем обитатели курорта исчезают один за другим: со дна моря поднялась целая армия прожорливых существ, не брезгующих человечинкой. И остановить их можно только при помощи алкоголя! А значит, хочешь не хочешь, придётся Юре снова уходить в запой.

Чего ждать? Дурашливую, но потенциально любопытную алко-комедию где-то между «Горько!» (2013) и «Армагеддцом». Несмотря на довольно невзрачный трейлер, внимание к проекту притягивает фигура режиссёра. Екатерина Краснер совсем недавно пришла в кино, но уже успела зарекомендовать себя стильным фэнтези «Магия превыше всего» и постапокалиптическим сериалом «Молодые и сильные выживут». Комедия для Краснер жанр новый, но и в нём она наверняка найдёт чем удивить.

Ночь

The Night

Когда? 29 апреля

Что? Психологический фильм ужасов про зачарованный отель

О чём? Семья американских иранцев — муж, жена и малютка-дочь — заблудилась по пути домой и решила переждать ночь в близлежащей гостинице. Вот только сон всё никак не приходит к ним. Зато приходят другие постояльцы… а потом их двойники. Время, кажется, замерло на месте, а все попытки покинуть гостиницу заканчиваются неудачей. Чем дольше длится ночь, тем больше ужасающих тайн открывается героям. В том числе и друг о друге.

Чего ждать? Необычный хоррор на стыке культур. Действие разворачивается в Лос-Анджелесе, но персонажи и большая часть создателей — персидского происхождения, а сам фильм (невиданный случай для американского кино!) даже был допущен для проката в Иране. Так же и сам сюжет ловко переплетает привычные жанровые приёмы и специфические тревоги жизни иммигрантов в США. Критики оценили «Ночь» на редкость высоко, особо отметив жуткую атмосферу и выдающуюся работу со звуком.

Пришелец из сказки

Władcy przygód. Stąd do Oblivio

Когда? 1 апреля

Что? Детское фэнтези-приключение из Польши

О чём? Днями напролёт школьники Франек и Изка придумывают себе весёлые приключения. Но заброшенный особняк на окраине города превзошёл их самые смелые фантазии. Случайно активировав портал в другое измерение, ребята призывают на землю инопланетного Элвиса с гитарой наперевес. А вскоре по его следам прибывает парочка зловещих мордоворотов с приказом уничтожить беглеца. Франек и Изка решают помочь новому приятелю вернуться на родину, пока тот случайно не развязал войну миров.

Чего ждать? Многого лучше не ждать — тем приятнее будет удивиться. Бюджет у «Пришельца» довольно скромный, зато энергии и насмотренности его создателям не занимать. Получилась настоящая сборная солянка из жанров: щепотка хоррора, немножко фантастического боевика, отсылки к Кубрику и Спилбергу. Не обошлось даже без вполне серьёзной драматической линии о примирении с утратой близких. И если не поддаваться на излишне «эпичную» рекламную кампанию, в этом фильме можно найти немало обаяния.

А также: «Властелин колец» возвращается!

Те, кто не доверяет новинкам, всегда могут положиться на классику. 1 апреля в Минске и городах России стартовали показы «Вспомнить всё» — культового фантастического боевика с Арнольдом Шварценеггером. Желая разнообразить свою жизнь, простой работяга обращается в компанию по имплантации ложных воспоминаний… и неожиданно оказывается в центре настоящего шпионского заговора, где правду не отличить от вымысла.

Но, конечно же, главной ностальгической премьерой месяца стала трилогия «Властелин колец», отреставрированная в 4К-разрешении и рассчитанная на показы в залах IMAX. Эпическая сага Питера Джексона о волшебных народах Средиземья, которые отбросили взаимную неприязнь, чтобы дать отпор тёмному властелину, будет выходить в три этапа. «Братство кольца» стартует 15 апреля, «Две крепости» — 22 апреля, а «Возвращение короля» — 29 апреля.