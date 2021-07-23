Ужасы нашего городка. Обзор трилогии Netflix «Улица страха»

Американскую «столицу убийств» в очередной раз потрясла кровавая трагедия. И хотя убийца нескольких человек мёртв, вскоре некто в такой же маске начинает преследовать компанию школьников. Похоже, причина произошедшего кроется в бурной истории городка Шейдисайд.

Netflix и режиссёр Ли Дженьяк, известная по работе над ТВ-версией «Крика», сделали жуткую и кровавую вещь. Детище тёмных ритуалов, плод порочной страсти тысяч маньяков и чернокнижников, чьи предки с довольной кривой ухмылкой наблюдают за своим чадом из раскалённых докрасна котельных, со дна холодных озёр, из пепла салемских костров, поигрывая рукой в перчатке с удобной рукояткой ножа, готовясь пролить кровь невинных во славу ненасытного божества хорроров.

Из тёмных переулков проклятого, забытого богом городка трилогия «Улица страха» вышла на охоту — а это значит, что никто больше не в безопасности.

Не открывай книгу!

В России Р. Л. Стайн большинству известен по серии книг «Ужастики». Это страшные истории для школьников с незамысловатым, но увлекательным сюжетом, лёгким юмором и почти обязательным твистом в концовке — все, как у «старших братьев». Для многих «Ужастики» стали первым хоррором и неплохой точкой входа в жанр. Были и экранизации — два телесериала и относительно недавние фильмы с Джеком Блэком, которые получились скорее комедийным фэнтези, нежели чем-то действительно пугающим.

Более серьёзной линейкой произведений стала «Сага улицы страха», посвящённая проклятию рода Фиар (fear, «страх») и города с не менее говорящим названием Шейдисайд (shadyside, можно перевести как «теневая сторона»). Там регулярно происходят убийства одно хуже другого, и вообще это место, для проживания не слишком подходящее, — такой себе названый брат Дерри и Касл-Рока. Всего книг более полусотни, и ко многим приложил руку не сам Стайн, а совсем другие авторы.

С попытками перенести сюжеты со страниц на экраны изначально не задалось — пилотный эпизод сериала на канале ABC, вышедший в 1997 году, не понравился публике, и шейдисайдовских психопатов отложили на полку на два десятка лет, пока не вышла новая экранизация от студии 20th Century Studios, перекупленная Netflix.

В итоге новая экранизация оказалась чуть ли не идеальным слэшером, в котором практически нет недостатков.

Не ходи туда!

Очередная смена в торговом центре депрессивного городка стала последней для многих его работников — перед самым закрытием безобидный паренёк переоделся в хэллоуинский костюм и убил девушку, которую собирался подвезти домой, ещё нескольких подвернувшихся под руку человек — и сам погиб от пули шерифа. Жуткая трагедия, скажете вы, но для Шейдисайда практически норма жизни — добропорядочные граждане здесь с завидной регулярностью съезжают с катушек и учиняют резню. Некоторые считают, что всё дело в проклятии Сары Фиар — местной ведьмы, казнённой в XVII веке. Кстати, стоит сделать ремарку, что от оригинальной книжной истории здесь не осталось практически ничего — лишь некоторые имена и названия, а причина и сущность проклятия совсем иная.

У главной героини Дины (Киана Мадейра), привычной к ужасам городка, трагедия совсем иная — расставание с девушкой Сэм (Оливия Уэлш), уехавшей в соседний Саннивейл — пасторальный городок и как будто антипод Шейдисайда, американская мечта во плоти. В Шейдисайде у Дины остались друзья и брат. Джош, младший брат Дины (Бенджамин Флорес мл.) — не самый популярный ученик в школе, прожжённый гик, спец по маньякам и фанат Iron Maiden. Друзья у Дины не менее колоритные: Саймон, весёлый раздолбай и трудоголик (Фред Хехингер), и отличница-оторва Кейт (Джулия Ревальд), приторговывающие наркотой из местного госпиталя. Так бы им и перевариваться в сумрачном чреве города, если бы не нелепый конфликт между двумя школьными сборными прямо на панихиде по убитым. В итоге саннивейловцы, в чьей машине оказывается бывшая Дины, устраивают погоню за автобусом со школьниками из Шейдисайда. По нелепой случайности происходит автокатастрофа, после которой кровь Сэм случайно попадает на останки ведьмы, захороненные прямо у дороги. Вскоре компанию начинают преследовать бессмертные убийцы. Помимо застреленного недавно Маски-Черепа появится и местный аналог Джейсона с мешком на голове и топором, и опасная красотка с не менее опасной бритвой.

По закону жанра, не все переживут ночь, а тем, кто не хочет умереть, придётся покопаться в прошлом и многое узнать. О бойне в летнем лагере в 1978 году после неудачной попытки снять проклятие и более ранних событиях, что произошли в пуританском поселении, поражённом порчей и массовым психозом, — именно оно дало истоки и Шейдисайду, и Саннивейлу.

Прежде всего, хочется отметить, что кино получилось крепким и качественным, пусть отовсюду и торчат конечности хорроров, лёгших в его основу. Скорее всего, это было сделано вполне осознанно — даже сам фильм в начале иронизирует над собой устами одного из персонажей: «Это же трэш, дешёвый ужастик». К сожалению, на этом самоирония кончается, и повествование становится убийственно серьёзным, в отличие от того же «Крика» или, тем более, «Хижины в лесу». К счастью, большинство персонажей получились яркими и запоминающимися и при просмотре хочется, чтобы они дожили до конца, — редкий случай для жанра!

Давайте разделимся!

Смотреть «Улицу страха» следует именно как трилогию, друг за другом, чтобы отмечать новые детали и сюжетные повороты. Тогда одни и те же события и персонажи предстают каждый раз под совершенно новым углом. Если же смотреть по отдельности, то первый фильм выглядит как почти полноценное повествование с открытым финалом, второй — как средней руки подражание «Пятнице 13-му», а последний — довольно скучной историей про суеверных селян и охоту на ведьм.

Тем не менее именно третий фильм раскрывает подоплёку происходящего и ставит с ног на голову сюжет. Вместе же, несмотря на приличный хронометраж, всё смотрится на одном дыхании. По сути, перед нами не трилогия, а один большой фильм.

Повествование выстроено на удивление гладко — все ружья выстреливают, тайны раскрываются и даже присутствует тот самый фирменный твист Р. Л. Стайна, когда вроде бы наступил относительно счастливый конец — но как чёрт из табакерки выскакивает новая беда. Писатель этот твист, конечно же, изобрёл не сам, но активно использовал в своих книгах.

Отдельно стоит отметить аутентичный саундтрек — если в 1994 году героев сопровождают Radiohead, Nine Inch Nails, Pixies, то в конце 1970-х играют Velvet Underground, The Runaways, Cansas и, конечно, Дэвид Боуи. В XVII веке, к сожалению, рок-н-ролла ещё не изобрели.

Все любители подростковых ужастиков получили отличный подарок, способный сыграть на струнах ностальгии и вызвать память о затёртых видеокассетах с одноголосым переводом. Но и сама по себе «Улица страха» оказалась приятным и стильным проектом. К тому же местный сеттинг оставляет простор для продолжений — так что улицы городка, вечно лежащего в тени, ещё могут снова окраситься в красный.