«Ущелье»: ромком, который хотел стать боевиком

Вышедший на Apple TV фантастический романтический боевик «Ущелье» уже успел отчитаться о рекордных просмотрах. Однако удовольствие от него может напрямую зависеть от одного показателя — от того, насколько глубоко зритель планирует вглядываться в сюжетный туман.
Отставному американскому снайперу Ливаю (герой Майлза Теллера, чей характер состоит из меланхолии и классической поэзии) некие секретные службы (в лице слегка инфернальной Сигурни Уивер) предлагают командировку в место, которого нет на картах. Там, среди северных лесов и горных вершин, он должен будет целый год просидеть на сторожевой вышке, наблюдая сквозь прицел странное, вечно туманное ущелье. Исходящая оттуда угроза объяснена смутно — его предшественник на посту предполагает, что это, ни много ни мало, портал из самого Ада.
Службу Ливай будет нести не в одиночку: помимо целого арсенала бомб, мин, винтовок и турелей на другой стороне ущелья стоит точно такая же вышка. По какой-то причине там находится представитель бывшего блока Варшавского договора — этой давней традиции явно наплевать на политику последних десятилетий. И смена там как раз перешла к литовской снайперше Драсе (Аня Тейлор-Джой) — большой любительнице меланхолии и рок-музыки. За следующие месяцы два одиночества, разглядывающие друг друга в прицел, просто обречены сойтись — и вместе погрузиться в одну крайне туманную и токсичную тайну. «Ущелье» не зря называют ромкомом — романтическая линия Ливая и Драсы развивается последовательно и спокойно. Первую половину фильма они общаются на расстоянии снайперского выстрела — ведут неловкий, но живой диалог, постепенно узнавая друг о друге деталь за деталью. Их общение строится на выстрелах и переписке — и кажется, что первое тут имеет чуть ли не большую важность. Конечно, рано или поздно эмоции накалятся, и одновременно с этим из ущелья полезут монстры — и в этот момент от чудищ почти хочется отмахнуться.
Отмахнуться, впрочем, не получится. Местных монстров мы увидим не раз, подробно и крупным планом — и с каждым разом в их образах будет всё меньше таинственности. В конце концов загадкой останутся лишь мотивы их агрессии: даже не спрашивайте, чего хотят существа из Ущелья — сбежать? Съесть героев? Покричать им в лицо о своих мучениях? Показать, какие они красивые? Героям придётся спускаться на самое дно жуткой впадины — как водится, за ответами даже на те вопросы, которые мы не пытались задавать.Миропостроение фильма даёт трещину, когда герои наконец спускаются вниз и окружавшая их тайна теряет ореол загадочности. Секрет оказывается достаточно тривиальным, библейский Ад — скорее адом корпоративным, а исход событий выходит предсказуемым вплоть до самой финальной сцены. От печального положения интриги отвлекают лишь выдающиеся дизайны красочных пермутаций, напоминающих то картины Босха, то сюрреалистичные образы «Аннигиляции». Увы, они оказываются лишь красочными масками, прикрывающими не особо выдающийся, крайне хрупкий скелет сюжета. В какой-то момент фильму приходится давать пояснения, по которым героям позволено выживать внутри некоего токсичного облака, — и в ответ на недоуменное зрительское «почему» звучит наивное, почти трогательное «если недолго и очень хочется, то можно».
Скотту Дерриксону, опытному сценаристу и режиссёру (широкой публике более всего известному по «Доктору Стрэнджу»), в «Ущелье» явно важно не столько содержание, сколько форма — её он украшает красочными кадрами, дизайнами монстров и многочисленными культурными отсылками. Когда Майлз Теллер размахивает кавалеристской саблей, рассекая живую человеческую паутину (не спрашивайте), суть происходящего на секунду перестаёт иметь значение — кажется, что тут важно само приключение, а не его цель или смысл.
И всё же «Ущелье» лучше всего работает, пока над ним парит туман, а на его краю пытаются вести диалог два сосредоточенных, немного грустных и неловко флиртующих друг с другом человека. Кажется, что фильм мог только выиграть, если бы не имел амбиций крупнобюджетного боевика: герои не погружались бы в сердце тьмы, а продолжали бы строить отношения над дырой из загадочного Ада, читая друг другу поэмы, ставя пластинки и ругаясь по-литовски.
Входящему в это фантастическое марево стоит помнить: когда туман сюжета развеется, на вас могут взглянуть очертания увлекательного, но проходного развлечения.
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