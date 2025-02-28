«Ущелье»: ромком, который хотел стать боевиком

Службу Ливай будет нести не в одиночку: помимо целого арсенала бомб, мин, винтовок и турелей на другой стороне ущелья стоит точно такая же вышка. По какой-то причине там находится представитель бывшего блока Варшавского договора — этой давней традиции явно наплевать на политику последних десятилетий. И смена там как раз перешла к литовской снайперше Драсе (Аня Тейлор-Джой) — большой любительнице меланхолии и рок-музыки.









За следующие месяцы два одиночества, разглядывающие друг друга в прицел, просто обречены сойтись — и вместе погрузиться в одну крайне туманную и токсичную тайну. «Ущелье» не зря называют ромкомом — романтическая линия Ливая и Драсы развивается последовательно и спокойно. Первую половину фильма они общаются на расстоянии снайперского выстрела — ведут неловкий, но живой диалог, постепенно узнавая друг о друге деталь за деталью. Их общение строится на выстрелах и переписке — и кажется, что первое тут имеет чуть ли не б

льшую важность. Конечно, рано или поздно эмоции накалятся, и одновременно с этим из ущелья полезут монстры — и в этот момент от чудищ почти хочется отмахнуться.