Какие фильмы смотреть в кино в декабре? Часть 1: Аквамен против Годзиллы

2023 год запомнится Голливуду беспрестанными кассовыми провалами, казалось бы, гарантированных хитов. Последний шанс отыграться — новогодние праздники, в канун которых студии расчехляют приключенческие сказки для всей семьи, будь то новые похождения Аквамена или оригинальный (в кои-то веки!) мультфильм от создателей «Миньонов». Вот только похоже, что зрительские сердца покорит Годзилла — как раз к очередному юбилею любимого монстра!

Аквамен и потерянное царство

Aquaman and the Lost Kingdom

Когда? 21 декабря.

Что? Супергеройский боевик, последний фильм в киновселенной DC.

О чём? Давным-давно подводный мир едва не пал жертвой Чёрного Трезубца — волшебного артефакта сокрушительной силы. Долгие века царям семи морей удавалось сдерживать его мощь, но теперь Трезубец оказывается в руках безжалостного пирата Дэвида Кейна по прозвищу Чёрная Манта. Горя жаждой мести, Кейн обращает новое оружие против Аквамена, правителя Атлантиды, а также всех его родных. В отчаянии герой обращается за помощью к своему заклятому врагу и по совместительству сводному брату — низложенному царю Орму. Долго ли продержится их союз?

Что известно? В 2018 году первый «Аквамен» стал триумфатором проката, установив абсолютный рекорд по сборам среди экранизаций комиксов DC. Его создатели — режиссёр Джеймс Ван, сценарист Дэвид Лесли Джонсон-МакГолдрик и продюсер Питер Сафран — тут же с энтузиазмом подписались на сиквел. Увы, никто из них и представить не мог, как сильно изменится киновселенная DC за следующие пять лет.

Студию захлестнула волна кадровых перестановок, многие намеченные проекты (включая «Впадину», хоррор-спин-офф «Аквамена») пошли под нож, а уже отснятые фильмы терпели провал за провалом. Сафран, назначенный новым сопрезидентом DC Films, решил отправить франшизу на перезапуск. А второй «Аквамен», обещавший закрепить успехи предшественника, в итоге подведёт под вселенной черту.

Впрочем, не стоит ждать от «Потерянного царства» грандиозного финала с отсылками ко всем предыдущим проектам DC. Наоборот, авторы даже убрали лишние камео на пересъёмках, чтобы сосредоточиться на собственной истории — весёлом фэнтези-приключении в духе классических фильмов и комиксов 1960-х годов. Навряд ли это поможет «Аквамену» вернуть разбежавшихся зрителей, но хотя бы порадует тех, кого ещё не утомили супергерои.

Годзилла: Минус один

Godzilla Minus One / ゴジラ-1.0

Когда? 1 декабря.

Что? Приквел японского цикла о гигантском радиоактивном ящере.

О чём? 1947 год. Разорённая Япония оправляется после Второй мировой, однако кошмары войны так и не ушли в прошлое. Ядерные испытания США в Тихом океане пробуждают гнев мифического чудовища — Годзиллы. Неудержимый древний монстр без труда расправляется с американским флотом, а потом выдвигается в направлении Токио. Ветераны-японцы вновь берутся за оружие в надежде предотвратить катастрофу.

Что известно? В канун своего 70-летнего юбилея Годзилла бодр как никогда. Стриминг-сервис AppleTV+ с успехом запустил американский сериал «Монарх: Наследие монстров», на апрель намечена премьера сиквела «Годзиллы против Конга», а новый фильм от японской студии Toho бьёт рекорды проката и собирает восторженные отзывы. Что неудивительно: режиссёром, сценаристом и супервайзером графики «Минус один» выступил Такаси Ямадзаки, автор трогательных исторических драм («Вечный „Зеро“») и захватывающих 3D-мультфильмов («Люпен III: Первый»).

Зрители наперебой хвалят размах экшен-сцен и точно воссозданную эпоху 1940-х; это тем более впечатляет с учётом небольшого бюджета в 15 миллионов долларов. Впрочем, главный сюрприз «Минус один» заключается в том, что его персонажи-люди — не картонные статисты, как это принято в жанре, а полноценные герои, за которыми по-настоящему интересно наблюдать. Новая «Годзилла» уже получила одобрение таких титанов, как Хидэаки Анно и Хидео Кодзима, а критики окрестили фильм одной из лучших частей франшизы.

Вонка

Wonka

Когда? 14 декабря.

Что? Комедийный мюзикл по мотивам сказки Роальда Даля.

О чём? В большой город прибывает эксцентричный молодой человек с тростью, цилиндром и чемоданом, полным чудесных инструментов. Зовут юношу Вилли Вонка, и у него есть мечта — создавать самый волшебный шоколад в мире! На пути к успеху Вонке придётся побороть не только скепсис обывателей, но и бездушную машину капитализма. В городе всем заправляет шоколадный картель, и его жестокие руководители не потерпят залётного фантазёра.

Что известно? Детская книга Роальда Даля «Чарли и шоколадная фабрика» пережила уже две экранизации. Обе по праву считаются классикой, а роль обаятельного безумца Вонки стала знаковой как для Джина Уайлдера в версии 1971 года, так и для Джонни Деппа в ремейке 2005-го. В новой адаптации фирменный малиновый фрак примеряет на себя не менее одарённый актёр — Тимоти Шаламе; сюжет же не повторяет пройденное, а служит приквелом сказки Даля.

Помимо Шаламе в «Вонке» задействован весь цвет британского кино: от оскароносной актрисы Оливии Колман и Хью Гранта в роли миниатюрного умпы-лумпы до постановщика и сценариста Пола Кинга, прославленного режиссёра «Паддингтона». Судя по отзывам с премьеры, рука мастера не подвела. Фильм хвалят за потрясающие музыкальные номера, эффектный дизайн и комедийную харизму Шаламе, который умудрился привнести в знакомый образ собственные оригинальные черты.

Миграция

Migration

Когда? 28 декабря.

Что? Приключенческая мульт-комедия от студии Illumination.

О чём? Жила-была семейка диких уток. И хорошо жила: в уютных чащах Новой Англии им всегда было безопасно и привольно. Того и гляди умрёшь от скуки! Как-то раз, познакомившись со стаей перелётных птиц и впечатлившись их рассказами о далёких землях, Мама-утка созывает семейный совет. Впервые в жизни все решают провести зиму на горячих берегах Ямайки. Вот только путь до тропиков неблизкий, и горе-путешественники то и дело сбиваются с курса…

Что известно? Подобно своим героям, анимационная компания Illumination не привыкла рисковать. Уже более 10 лет студия окучивает франшизу про Миньонов и успешные бренды вроде книжек доктора Сьюза и игры Super Mario Bros. Но наконец душа потребовала выйти из зоны комфорта: «Миграция» — оригинальная история за авторством инди-сценариста Майка Уайта («Школа рока») и французского аниматора Бенжамена Реннера («Эрнест и Селестина»).

Похоже, как минимум в творческом плане риск себя оправдал. В первых отзывах мультфильм осторожно называют одной из самых интересных работ Illumination. Осталось только донести эту мысль до зрителей: несмотря на активную рекламную кампанию, аналитики пророчат «Миграции» кассовый провал — первый в истории студии!