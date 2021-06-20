Русская служба BBC опубликовала документальный фильм «Гарри Поттер: История магии».
В 2017 году в Британской библиотеке была организована выставка, посвященной 20-летию выхода книги «Гарри Поттер и философский камень». Фильм был снят к этой выставке, которая демонстрировала широкой публике историю магии и её значение в волшебном мире «Гарри Поттера». Магические тайны раскрывают актёры франшизы, кураторы выставки и сама Джоан Роулинг.
Документальный фильм Би-би-си расскажет, кричат ли настоящие мандрагоры, как гадать по трещинкам на кости и кто в наше время делает волшебные палочки.
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