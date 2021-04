Шан-Чи в комиксах Marvel: боевые искусства и настоящий Мандарин

19 апреля Marvel Studios поделились первым трейлером фильма «Шан-Чи и легенда Десяти колец». Это будет первый в киновселенной фильм об азиатском супергерое, а поставил его режиссёр Дестин Дэниел Креттон. Если снова не произойдёт переносов, выйдет картина 3 сентября 2021 года. В этом материале Денис Варков расскажет, кто такой Шан-Чи, как он связан с другими героями Marvel и чего ждать от фильма.

Картина посвящена опытному мастеру боевых искусств Шан-Чи (Симу Лю). Спустя десять лет отсутствия он вынужден вернуться в организацию «Десять колец», которой заведует его отец. Шан-Чи хочет навсегда оставить прошлое позади, но, как это часто бывает, всё идёт не по плану. Это будет второй сольный фильм в четвёртой фазе киновселенной Marvel, и он представит персонажей, прежде не появлявшихся в картинах студии.

Кто такой Шан-Чи

Шан-Чи (Shang-Chi) впервые появился в Special Marvel Edition #15, вышедшем в декабре 1973 года. Его придумали сценарист Стив Энглхарт и художник Джим Старлин, следуя моде 1970-х на восточные единоборства. Шан-Чи был своего рода ответом популярному персонажу Квай Чан Кейну из сериала «Кунг-фу» 1972–1975 годов от ABC.

По задумке Энглхарта и Старлина, Шан-Чи был сыном злодея Фу Манчу — китайского криминального гения, напоминающего профессора Мориарти. Фу Манчу, придуманный писателем Саксом Ромером, уже много лет служил собирательным образом китайского мафиози-манипулятора. В 1970-х у Marvel были права на использование Фу Манчу в комиксах.

С детства Фу Манчу воспитывал сына как живое оружие и тренировал его у лучших мастеров. Шан-Чи освоил в совершенстве несколько видов единоборств и отлично владел клинками. Одним из первых его серьёзных заданий стала ликвидация доктора Джеймса Петри. Но, встретившись в Англии с комиссаром полиции, а позднее c агентом МИ-6 сэром Денисом Найландом Смитом, Шан-Чи понял, что угрозу миру представляет не Петри, а Фу Манчу. Так началось его противостояние с семьёй и кланом. Шан-Чи долго сотрудничал с МИ-6, а затем даже был шпионом, используя свои навыки на благо мира во всём мире.

К слову, в ранних комиксах о Шан-Чи вообще было много персонажей из книг Сакса Ромера, помимо Фу Манчу. Например, уже упомянутые Денис Найланд Смит и Джеймс Петри, а также Фа Ло Суи, сводная сестра Шан-Чи. После ухода прав на героев Ромера она была переименована в Чжэн Бао Ю и до сих пор появляется в комиксах.

С 1974 года выходил комикс Master of Kung Fu, главным героем которого был Шан-Чи. Серия продержалась 125 выпусков — еще одно свидетельство того, как популярны тогда были восточные единоборства. С 1975 года успех Шан-Чи помогли закрепить комиксы Savage Fists of Kung Fu и The Deadly Hands of Kung Fu. В них Шан-Чи объединялся с другими персонажами Marvel, связанными с единоборствами, — Белым Тигром, Железным Кулаком, Дочерьми Дракона (Коллин Винг и Мисти Найт). Шан-Чи появлялся и в других комиксах и даже получил несколько мини-серий в 1990-х.

В комиксах часто показывали тренировки Шан-Чи, демонстрируя, что своими силами он обязан не суперспособностям, а физической подготовке. При этом в комиксах он побеждал в спарринге многих героев — от Стива Роджерса и Человека-паука до Росомахи и Домино (с ней у Шан-Чи даже был непродолжительный роман).

В 2007 году Шан-Чи присоединился к «Героям по найму» и помогал Люку Кейджу и Железному Кулаку. А в 2010-м в Secret Avengers сценарист Эд Брубейкер изменил прошлое Шан-Чи и представил сюжет, в котором выяснилось, что Фу Манчу — это лишь псевдоним, который носил китайский криминальный гений Чжен Цзу, древний колдун, открывший секрет бессмертия. Чтобы полностью переродиться, он собирался пожертвовать своим сыном, принеся его в жертву. Герои помешали этим планам, а Шан-Чи стал членом Тайных Мстителей — команды, находящейся вне закона из-за Акта о регистрации супергероев.

Любопытный сюжет произошёл в кроссовере Shadowland в том же 2010 году. Шан-Чи помогал в борьбе с Рукой — кланом ниндзя, которым в тот момент командовал Сорвиголова: в него вселился демон, и герой перестал себя контролировать. Шан-Чи же попал под контроль злодея Мистера Негатива. Избавиться от контроля ему помог Человек-паук, а Шан-Чи взамен помог дружелюбному соседу, когда тот потерял своё паучье чутьё. Мастер кунг-фу тренировал Человека-паука, чтобы его рефлексы отточились и заменили временно утраченный навык.

В 2012 году в рамках Marvel Now Капитан Америка впервые пригласил Шан-Чи уже в основной состав Мстителей. Впоследствии он несколько раз присоединялся к команде, когда её состав заметно менялся. Шан-Чи помогал в борьбе с пришельцами, с бунтом в Мадрипуре, боролся с Таносом, когда титан задумывал вторжение на Землю, а также во время вторжения армии тёмного эльфа Малекита. Словом, Шан-Чи никогда не был в стороне, когда мир в нём нуждался.

Из важного в последние годы — в комиксах Marvel сформировался отряд азиатских героев, которые назвались Защитниками (Protectors). Помимо Шан-Чи, в её состав входят Халк Амадей Чо, Шёлк (Синди Мун, которую укусил тот же паук, что и Питера Паркера), Мисс Марвел Камала Хан, агент Щ.И.Т. Джимми Ву (вы могли видеть его в сериале «Ванда/Вижн») и другие.

Долгая история фильма о Шан-Чи

Фильм с Симу Лю — далеко не первая попытка перенести образ мастера кунг-фу на большие экраны. Первые разговоры об экранизации комиксов про Шан-Чи начались ещё в период бума восточных единоборств в кино, когда подобные фильмы были в моде. Стэн Ли обсуждал фильм или сериал о Шан-Чи с актёром Брэндоном Ли (как помните, его отец стал прообразом героя), но дальше разговоров проект так и не ушёл.

В 2001 году студия DreamWorks Pictures поручила режиссёру Стивену Норрингтону («Блэйд», «Лига выдающихся джентльменов») снять фильм «Руки Шан-Чи» (отсылка к названию популярной мини-серии с участием героя). Фильм на несколько лет застрял на ранней стадии производства, так что Норрингтона в 2005 году заменили на китайского режиссёра Юань Хэпина. Годом ранее к проекту присоединился продюсер Энг Ли («Горбатая гора», «Крадущийся тигр, затаившийся дракон»), но фильм так и не был запущен в производство, так что права вернулись к Marvel.

После возвращения прав гендиректор Marvel Ави Арад объявил, что Шан-Чи будет в числе десяти первых героев и команд, о которых снимет фильмы недавно созданная Marvel Studios. Остальными должны были стать Капитан Америка, Мстители, Ник Фьюри, Чёрная Пантера, Человек-муравей, Плащ и Кинжал, Доктор Стрэндж, Соколиный глаз и команда «Пауэр Пэк». Как вы понимаете, планы на киновселенную с тех пор сильно изменились.

По словам бывшего президента китайской кинокомпании DGM Entertainment Криса Фентона, Marvel Studios планировала в финале «Мстителей» показать тизер с Шан-Чи или Мандарином. От первой идеи быстро отказались, так как не было уверенности, что такое камео привлекло бы людей к персонажу. Вскоре пришлось отказаться и от идеи с Мандарином: студия не хотела, чтобы первый азиат в киновселенной оказался злодеем, — это могло помешать продвижению фильма в Китае. В итоге Мандарина в «Железном человеке 3» обыграли очень необычно, сильно отойдя от комиксов.

А Шан-Чи пришлось ждать 2018 года, когда студия начала полноценную разработку будущего сольника. Симу Лю не раз выражал желание сыграть персонажа, и в Marvel откликнулись на его предложение. Фильм с Симу Лю в роли Шан-Чи должен выйти 3 сентября 2021 года.

При чём тут Мандарин

В комиксах одним из главных врагов Железного человека всегда был Мандарин. Он впервые появился на страницах комиксов в 1964 году в Tales of Suspense #50. История Мандарина долгая и запутанная, но если кратко — он был сыном одного из богатейших людей в дореволюционном Китае, потомком Чингисхана, а мать его была английской аристократкой. После гибели родителей его воспитала тётя, ненавидевшая буквально весь мир. Её злоба передалась и юному Мандарину.

Богатство семьи уходило на обучение и тренировки юноши, а также на обеспечение Мандарину политического влияния в партии, правящей в Китае. Но после коммунистической революции его изгнали из страны. Желая отомстить, Мандарин набрёл на Долину духов, куда люди боялись заходить из-за слухов о призраках древних. Там он нашёл разбившийся сотни лет назад космический корабль расы Маклуанов. Источником энергии корабля служили десять колец, способных творить невероятные вещи вроде управления стихиями. Мандарин забрал их себе и много лет изучал, чтобы овладеть их силой.

Затем он постепенно наращивал власть в Китае, желая после распространить своё влияние и на весь мир, но помешал Тони Старк. С помощью брони Железного человека он бросил вызов Мандарину, что сделало их врагами на долгие годы.

В киновселенной Мандарин уже появлялся, но за кадром. В «Железном человеке 3» фигурировал персонаж в исполнении Бена Кингсли, называвший себя Мандарином. Но в конце выяснилось, что это не настоящий террорист, а самозванец, актёр Трэвор Слэттери, которого нанял Олдрич Киллиан, настоящий злодей фильма.

На этом, впрочем, всё не закончилось. Вместе с DVD фильма «Тор 2: Царство тьмы» была выпущена короткометражка All Hail the King, в которой показали, как после событий «Железного человека 3» Тревор Слэттери попал в тюрьму. Там его навещает некий режиссёр-документалист, якобы собирающий правду о Мандарине. Он говорит Слэттери: «Вы взяли чужое имя, мистер Слэттери. И этот человек собирается себе его вернуть», после чего похищает его для встречи с этим человеком. Таким образом мы узнаём, что в киновселенной есть настоящий Мандарин.

Настоящего Мандарина нам покажут как раз в фильме «Шан-Чи и легенда Десяти колец». Его сыграет гонконгский актёр Тони Люн. Как и в комиксах, у него много имён — в фильме он будет также звать себя Венву. В этой версии Мандарин — лидер организации «Десять колец», чьё влияние распространяется и за пределы Китая. Например, именно она по заказу Обадайи Стейна похитила Тони Старка в Афганистане.

В киновселенной Мандарин будет отцом Шан-Чи и заменит Фу Манчу, сохранив некоторые черты персонажа. Причём, судя по трейлеру, он владеет кольцами уже много столетий. Студия планирует создать сложный и многослойный образ персонажа, поэтому можно надеяться, что злодей не будет одномерным, как многие антагонисты в фильмах Marvel.

Чего ждать от фильма

Режиссёр Дэниел Дестин Креттон в интервью говорил, что хотел передать в сольнике о Шан-Чи дух фильмов с Джеки Чаном (что заметно по сцене в автобусе из трейлера). При этом фильм должен стать для американских азиатов чем-то вроде «Чёрной Пантеры» для темнокожего населения.

Фильм расскажет, как Шан-Чи пришлось вернуться к отцу, позволившему ему десять лет пожить для себя — вдали от «Десяти колец» и бесконечных тренировок. Его отец — Венву, или Мандарин, — обладает десятью кольцами, дарующими ему невероятную силу. В киновселенной, судя по трейлеру, кольца будут браслетами, которые он носит на руках, не снимая. Так они больше напоминают цилиндры, которые могли бы использоваться в двигателе космического корабля, и, возможно, это сделано ради привязки к первоисточнику (хотя в комиксе были именно что кольца).

В сети уже есть спойлеры к фильму. Их мы приведём под специальным спойлером, так что читайте его на свой страх и риск!

Нажмите, если не боитесь спойлеров! Во-первых, сестра Шан-Чи Сялин будет выбирать между отцом и братом, похоже, сделав выбор в пользу последнего. Во-вторых, в фильме появится полноценный дракон. Он не похож на Фин Фан Фума, появлявшегося в комиксах о Шан-Чи, но часть фанатов предполагает, что это будет именно он. В-третьих, у Шан-Чи и Кэти будет помощник в лице крылатого существа по имени Моррис. Кто он — неизвестно, но, возможно, это детёныш собак Фу, также известные как «небесные львы». Их взрослые версии можно увидеть в трейлере во флешбэке Мандарина. В-четвёртых, есть немало фигурок с Кэти в боевом костюме и с луком. Либо героиня будет обучена новым навыкам, либо она не такая уж случайна подруга Шан-Чи, как нам представляет трейлер.

Фанаты предполагают, что действие фильма развернётся после «Мстителей: Война Бесконечности» и покажет мир после шелчка Таноса. Из важных персонажей, появившихся в трейлере, можно выделить:

— Торговца смертью. В трейлере есть эпизод, где Венву тренирует юного Шан-Чи в компании бойца в маске. В комиксах его звали Ли Чинг-Лин, и он работал сначала на МИ-6, а затем на Фу Манчу. Кто его играет — неизвестно.

— Бритвенного кулака в исполнении Флориана Мунтяну. В сцене в автобусе он нападает на Шан-Чи. В комиксах это один из постоянных врагов героя, даже убивший его девушку. Вместо рук у злодея лезвия, но в киновселенной, похоже, у него будет отсутствовать лишь одна рука;

— Кэти в исполнении Аквафины. Певица и актриса, известная по «Прощанию» и «8 подругам Оушена», сыграла подругу Шан-Чи, которая ничего не знала о его прошлом, но была вынуждена отправиться к Венву вместе со своим другом;

— Сялин в исполнении Чжан Мэнъэр. Сестра главного героя в фильме получит новое имя, но суть останется прежней: в отличие от брата, она не отвернулась от отца и осталась ему верна. Вероятно, в фильме Шан-Чи не оставит попыток открыть ей глаза на поступки отца.

* * *

На русском языке почти не издавалось комиксов о Шан-Чи. Он ненадолго появлялся в «Мстителях» Джонатана Хикмана, издававшихся Jellyfish Jam, и в «Царстве теней» (Shadowland), выпущенном в рамках Официальной коллекции Marvel от Hachette. А вскоре должен выйти комикс о команде «Герои по найму» от «Комильфо» — сюжет из серии о Гражданской войне, где также фигурирует Шан-Чи. Хочется верить, что ближе к выходу фильма ситуацию исправят и у нас появятся сольные ретро-комиксы о мастере кунг-фу.