Видео: обзор настольного финансового пузыря «Тюльпаномания»

Наши друзья из Hobby World опубликовали новый ролик, в котором ведущий Семен Пыхтеев подробно рассказал о настольном симуляторе финансового пузыря под названием «Тюльпаномания».

Это динамичная аукционная стратегия для компании от трех до пяти игроков, в котором нужно покупать и продавать тюльпаны, стараясь при этом не залезть в долги перед банком.