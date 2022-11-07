    Видео МирФ

    Видео: обзор настольного финансового пузыря «Тюльпаномания»

    7 ноября 2022
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    07.11.2022
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    0 минут на чтение

    Наши друзья из Hobby World опубликовали новый ролик, в котором ведущий Семен Пыхтеев подробно рассказал о настольном симуляторе финансового пузыря под названием «Тюльпаномания».

    Это динамичная аукционная стратегия для компании от трех до пяти игроков, в котором нужно покупать и продавать тюльпаны, стараясь при этом не залезть в долги перед банком.

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    Редактор
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