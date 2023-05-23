10 самых сложных уровней в играх — по версии издания Vulture

Издание Vulture представило список из 100 самых сложных уровней в играх для ПК и консолей.
У журналистов было несколько важных критериев:
- Уровни из мобильных игр и игровых автоматов не учитываются;
- Побочные квесты или участки карт в открытом мире считаются уровнями;
- Сложность рассматривается на момент выхода конкретной игры;
- Если игра рассчитана на детей, то оценивается ее сложность для детской аудитории.
Первое место занял «Турбо-туннель» из Battletoads, следом за ним идет уровень The Mountain из The Witness, а замыкает тройку лидеров The Kid из Super Meat Boy.
Также в рейтинг вошли «Темнейшее подземелье» из Darkest Dungeon, вся игра Getting Over It With Bennett Foddy, локация Fishing Hamlet из Bloodborne, подземелье «Аркатрац» из World of Warcraft: The Burning Crusade, Фарум Азула из Elden Ring, Return to Shadow Moses из Metal Gear Solid 4, рейд «Гибель короля» из Destiny 2 и не только.
А так выглядит топ-10 самых сложных уровней:
1. «Турбо-туннель» — Battletoads (1991)
2. The Mountain — The Witness (2016)
3. The Kid — Super Meat Boy (2010)
4. Анор Лондо — Dark Souls (2011)
5. Jungle — Spelunky (2009)
6. Through the Fire and Flames — Guitar Hero 3 (2007)
7. Castle Water Hall — Resident Evil 4 (2005)
8. Chamber 15 — Portal (2007)
9. Alien’s Lair — Contra (1987)
10. Invading Hell — Devil May Cry 3 (2005)
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Редактор
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