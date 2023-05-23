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    10 самых сложных уровней в играх — по версии издания Vulture

    23 мая 2023
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    23.05.2023
    1314
    1 минута на чтение
    10 самых сложных уровней в играх — по версии издания Vulture

    Издание Vulture представило список из 100 самых сложных уровней в играх для ПК и консолей.

    У журналистов было несколько важных критериев:

    • Уровни из мобильных игр и игровых автоматов не учитываются;
    • Побочные квесты или участки карт в открытом мире считаются уровнями;
    • Сложность рассматривается на момент выхода конкретной игры;
    • Если игра рассчитана на детей, то оценивается ее сложность для детской аудитории.

    Первое место занял «Турбо-туннель» из Battletoads, следом за ним идет уровень The Mountain из The Witness, а замыкает тройку лидеров The Kid из Super Meat Boy.

    Также в рейтинг вошли «Темнейшее подземелье» из Darkest Dungeon, вся игра Getting Over It With Bennett Foddy, локация Fishing Hamlet из Bloodborne, подземелье «Аркатрац» из World of Warcraft: The Burning Crusade, Фарум Азула из Elden Ring, Return to Shadow Moses из Metal Gear Solid 4, рейд «Гибель короля» из Destiny 2 и не только.

    А так выглядит топ-10 самых сложных уровней:

    1. «Турбо-туннель» — Battletoads (1991)

    2. The Mountain — The Witness (2016)

    3. The Kid — Super Meat Boy (2010)

    4. Анор Лондо — Dark Souls (2011)

    5. Jungle — Spelunky (2009)

    6. Through the Fire and Flames — Guitar Hero 3 (2007)

    7. Castle Water Hall — Resident Evil 4 (2005)

    8. Chamber 15 — Portal (2007)

    9. Alien’s Lair — Contra (1987)

    10. Invading Hell — Devil May Cry 3 (2005)

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    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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