12 новых кадров сериала «Властелин колец: Кольца власти»

Издание Vanity Fair опубликовало внушительную пачку кадров сериала по «Властелину колец» с подзаголовком «Кольца власти» от Amazon.
Напомним, действие развернется во Вторую Эпоху Средиземья, а сам сериал охватит ее главные события вроде восхождения Саурона.
Премьера состоится 2 сентября.
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