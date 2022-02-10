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    Новости

    12 новых кадров сериала «Властелин колец: Кольца власти»

    10 февраля 2022
    10.02.2022
    10695
    0 минут на чтение

    Издание Vanity Fair опубликовало внушительную пачку кадров сериала по «Властелину колец» с подзаголовком «Кольца власти» от Amazon.

    Напомним, действие развернется во Вторую Эпоху Средиземья, а сам сериал охватит ее главные события вроде восхождения Саурона.

    Премьера состоится 2 сентября.

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