18 иллюстраций из артбука про создание Hogwarts Legacy

В сети появились иллюстрации из артбука The Art and Making of Hogwarts Legacy, посвященного созданию RPG во вселенной «Гарри Поттера».
Обладателей книги ждут эксклюзивные интервью с командой разработчиков, а также множество концепт-артов с локациями и героями игры.
На сайте Amazon артбук стоит 39 долларов.
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Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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