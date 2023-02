18 иллюстраций из артбука про создание Hogwarts Legacy

В сети появились иллюстрации из артбука The Art and Making of Hogwarts Legacy, посвященного созданию RPG во вселенной «Гарри Поттера».

Обладателей книги ждут эксклюзивные интервью с командой разработчиков, а также множество концепт-артов с локациями и героями игры.

На сайте Amazon артбук стоит 39 долларов.