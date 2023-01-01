Парящие острова и сплавка предметов — 12 минут геймплея The Legend of Zelda: Tears of Kingdom

Nintendo представили 12 минут геймплея The Legend of Zelda: Tears of Kingdom, в котором продюсер Эйдзи Аонума поделился различными подробностями об игре.
Тезисно пересказываем основные моменты:
- Мир из Breath of the Wild изменился. Как именно, разработчики не уточняют, это должны выяснить сами игроки;
- В игре появились новые регионы — летающие острова разных размеров с новыми противниками и наградами;
- Герой получит новые способности. Одна из них — возможность возвращать во времени различные объекты;
- Также Линк теперь может объединять друг с другом предметы. Палку с булыжником или два оружия, например;
- Благодаря этому можно создавать полезное оружие вроде самонаводящихся стрел;
- А еще с помощью этой способности можно создавать различный транспорт: летающую платформу, лодку и так далее;
- Кроме того, Линк научился пролезать… сквозь потолки. Эту способность можно использовать везде;
- У некоторых противников будет сплавленное оружие, из-за чего с ними будет драться сложнее;
- Это далеко не все нововведения.
The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom выйдет 12 мая на Nintendo Switch.
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