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    Парящие острова и сплавка предметов — 12 минут геймплея The Legend of Zelda: Tears of Kingdom

    28 марта 2023
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    28.03.2023
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    Nintendo представили 12 минут геймплея The Legend of Zelda: Tears of Kingdom, в котором продюсер Эйдзи Аонума поделился различными подробностями об игре.

    Тезисно пересказываем основные моменты:

    • Мир из Breath of the Wild изменился. Как именно, разработчики не уточняют, это должны выяснить сами игроки;
    • В игре появились новые регионы — летающие острова разных размеров с новыми противниками и наградами;
    • Герой получит новые способности. Одна из них — возможность возвращать во времени различные объекты;
    • Также Линк теперь может объединять друг с другом предметы. Палку с булыжником или два оружия, например;
    • Благодаря этому можно создавать полезное оружие вроде самонаводящихся стрел;
    • А еще с помощью этой способности можно создавать различный транспорт: летающую платформу, лодку и так далее;
    • Кроме того, Линк научился пролезать… сквозь потолки. Эту способность можно использовать везде;
    • У некоторых противников будет сплавленное оружие, из-за чего с ними будет драться сложнее;
    • Это далеко не все нововведения.

    The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom выйдет 12 мая на Nintendo Switch.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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