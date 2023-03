Парящие острова и сплавка предметов — 12 минут геймплея The Legend of Zelda: Tears of Kingdom

Nintendo представили 12 минут геймплея The Legend of Zelda: Tears of Kingdom, в котором продюсер Эйдзи Аонума поделился различными подробностями об игре.

Тезисно пересказываем основные моменты:

Мир из Breath of the Wild изменился. Как именно, разработчики не уточняют, это должны выяснить сами игроки;

В игре появились новые регионы — летающие острова разных размеров с новыми противниками и наградами;

Герой получит новые способности. Одна из них — возможность возвращать во времени различные объекты;

Также Линк теперь может объединять друг с другом предметы. Палку с булыжником или два оружия, например;

Благодаря этому можно создавать полезное оружие вроде самонаводящихся стрел;

А еще с помощью этой способности можно создавать различный транспорт: летающую платформу, лодку и так далее;

Кроме того, Линк научился пролезать… сквозь потолки. Эту способность можно использовать везде;

У некоторых противников будет сплавленное оружие, из-за чего с ними будет драться сложнее;

Это далеко не все нововведения.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom выйдет 12 мая на Nintendo Switch.