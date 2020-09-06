3D Realms анонсировала Graven — духовный наследник Dark Messiah of Might & Magic

3D Reamls анонсировала Graven — олдскульный экшен от первого лица с элементами RPG в сеттинге мрачного фэнтези, вдохновленный Hexen и Dark Messiah of Might & Magic.

По сюжету жреца из Ортогонального ордена приговорили к смерти за братоубийство, но герой восстал из мертвых, чтобы избавить человечество от кошмарных тварей, покушающихся на само мироздание.

Трейлер

Дизайном персонажей занимается Чак Джонс, который прежде работал над Duke Nukem 3D. Саундтрек пишут Майкл Марки (Quake Champions) и Никола Никита Еремич (Destiny 2). А в озвучке участвует Стефан Уайт, подаривший голоса героям Blood и Dusk.

Игру разрабатывает на Unreal Engine 4, но с использование «древних» техник. Так, лицевые анимации авторы реализовали с помощью банальной смены текстур. Тем не менее Graven отвечает всем современным стандартам.

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В Graven будет три больших региона, а у протагониста в арсенале будут всевозможные заклинания и даже оружие — например, арбалет. При этом сражаться часто придется с огромными толпами противников.

Игру можно завершить 20-30 часов. Проходить можно как одному, так и в кооперативе до 4 человек. А после кампании откроется режим New Game+.

Геймплей без комментариев

Скриншоты

Graven выйдет в 2021 году на PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch и ПК. Конкретных планов насчет DLC у разработчиков пока нет.