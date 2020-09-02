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    Адам Драйвер исполнит главную роль в фантастическом триллере — от сценаристов «Тихого места»

    2 сентября 2020
    Кот-император
    02.09.2020
    3271
    0 минут на чтение
    Адам Драйвер исполнит главную роль в фантастическом триллере — от сценаристов «Тихого места»

    По данным Deadline, Адам Драйвер («Звёздные войны», «Брачная история») сыграет главную роль в грядущем фантастическом триллере Sony под названием «65».

    Сценарий к картине напишут Скотт Бек и Брайан Вудс, они же выступят режиссёрами. Производством займётся студия Сэма Рэйми Raimi Productions, сам постановщик возьмёт на себя роль исполнительного продюсера.

    Детали сюжета держатся в секрете. Завязка гласит, что Драйвер сыграет опиоидного наркомана, по чьей вине происходит авария,  в которой погибает 9-летняя девочка. Эта катастрофа запускает цепочку очень странных событий.

    Неизвестно, когда именно Драйвер возьмётся за проект — сперва он закончит съёмки в фильме Ридли Скотта «Последняя дуэль», где играют Бен Аффлек и Мэтт Деймон. Производство картины только-только стартовало после коронавирусной пандемии.

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    Кот-император
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