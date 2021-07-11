Аличе Рорвахер снимет сериал про народных сказителей Италии в 1950-х

Согласно Variety, итальянская постановщица Аличе Рорвахер, известная фильмами «Чудеса» и «Счастливый Лазарь», снимет свой первый телесериал. Как и её прошлые фильмы, ставшие лауреатами Каннского кинофестиваля, проект расскроет мир итальянских народных сказок.

Сериал, съёмки которого запланированы на следующий год, называется «Ci Sarà Una Volta», что переводится как «Будет время». Актёрский состав и другие детали пока не раскрываются.

Сериал основан на проекте Рорвахер, написанным её совместно с Марко Петтенелло («Держать дистанцию»).

Италия имеет богатую традицию устных повествований, передаваемых в виде антологий народных сказок. Самая известная из них была опубликована писателем Итало Кальвино, который путешествовал по стране и собирал народные сказки в середине 1950-х годов.

В заявлении Аличе Рорвахер сообщила:

Сказка относится к воображаемому времени: если сегодня кажется нормальным помещать эти истории в древнее, «средневековое» прошлое, возможно, в конце 1950-х прибежищем воображения было не прошлое, а будущее; грядущее. И поэтому каждый раз, когда наши рассказчики выходят на площадь и развешивают указатели, они начинают не со слов «когда-то давным-давно», а со слов «будет время»

На протяжении нескольких лет она собирала сведения о мире рассказчиков, которые населяли улицы, площади и фестивали Италии до второй половины XX века.