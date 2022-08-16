Альтернативный 2023 год на первых кадрах сериала «Азазель» по роману Бориса Акунина

Компания «Плюс Студия» объявила о завершении съемок детектива «Азазель» — телеадаптации одноименного романа Бориса Акунина.

В отличие от романа, действие сериала развернется в альтернативном 2023 году, где Российской империей правит царь Николай III вместе с прогрессивным премьер-министром Дмитрием Орловым.

В то же время 20-летний Эраст Фандорин начинает карьеру в сыскном управлении полиции и берется за дело о самоубийстве владельца нефтяной компании на глазах у десятков людей, которое запечатлела камера робота-городового.

Вот как объяснил изменения в сеттинге шоураннер Александра Ремизова:

Мы с позволения Бориса Акунина решили сделать гибрид «фандоринского» мира и современности — поразмышлять, какой была бы Российская империя, если бы не было революции и Советского Союза, какая это была бы страна. Показали нашу концепцию Акунину, и она ему понравилась.

Сериал выйдет в конце 2022-го или начале 2023 года эксклюзивно на «Кинопоиске».