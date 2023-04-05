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    Новости

    Amazon снимет сериал по «Кланам Альфанской луны» Филипа К. Дика

    5 апреля 2023
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    05.04.2023
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    Издание Variety со ссылкой на свои источники сообщило, что Amazon запустил в производство сериал по мотивам романа «Кланы Альфанской луны» Филипа К. Дика.

    Исполнительными продюсерами выступят Патрик Моран, Джон Легуизамо и гендиректор Electric Shepherd Брэдли Каплан.

    Проект описывается как «подрывная, жанровая научно-фантастическая комедия об отчаянных попытках сбежать и необходимости принять свои недостатки, рассказанная через призму латиноамериканской семьи на пути далекой луне».

    Это не первая экранизация книг Флипа К. Дика от Amazon. Ранее сервис выпустил антологию «Электрические сны Филипа К. Дика» и сериал «Человек в высоком замке».

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