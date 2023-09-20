Amazon спас научно-фантастический мультсериал «Пантеон»

В 2022-м мы рассказывали о взрослом научно-фантастическом сериале «Пантеон» от канала AMC. Он основан на сборнике киберпанк-рассказов «Потерянная девушка» писателя Кена Лю. После выхода первого сезона AMC решил закрыть шоу: рейтинги были настолько низкими, что проще было списать проект из сетки, чем выпускать в эфир второй уже готовый сезон.

Как оказалось, второй сезон всё же увидит свет. Сериал выкупил Amazon, чтобы показывать на своём онлайн-кинотеатре Prime Video. «Пантеон» пополнит коллекцию других взрослых мультсериалов сервиса наряду с Legend of Vox Machina и Invincible. Вот трейлер второго сезона:

«Пантеон» повествовал о девушке, у которой несколько лет назад в ходе эксперимента погиб отец — но вскоре выясняется, что на самом деле он стал первым испытуемым новой технологии переноса сознания в цифровую реальность. Трейлер второго сезона демонстрирует, как технология начала выходить из-под контроля.

Ранее Amazon уже спасал другой важный научно-фантастический сериал — «Пространство». Экранизация романов Джеймса Кори была закрыта каналом Syfy после третьего сезона, но под крылом Amazon сериал получил ещё три сезона.