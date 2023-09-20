    3
    Новости

    Amazon спас научно-фантастический мультсериал «Пантеон»

    20 сентября 2023
    Фото аватара
    20.09.2023
    970
    0 минут на чтение
    Amazon спас научно-фантастический мультсериал «Пантеон»

    В 2022-м мы рассказывали о взрослом научно-фантастическом сериале «Пантеон» от канала AMC. Он основан на сборнике киберпанк-рассказов «Потерянная девушка» писателя Кена Лю. После выхода первого сезона AMC решил закрыть шоу: рейтинги были настолько низкими, что проще было списать проект из сетки, чем выпускать в эфир второй уже готовый сезон.

    Как оказалось, второй сезон всё же увидит свет. Сериал выкупил Amazon, чтобы показывать на своём онлайн-кинотеатре Prime Video. «Пантеон» пополнит коллекцию других взрослых мультсериалов сервиса наряду с Legend of Vox Machina и Invincible. Вот трейлер второго сезона:

    «Пантеон» повествовал о девушке, у которой несколько лет назад в ходе эксперимента погиб отец — но вскоре выясняется, что на самом деле он стал первым испытуемым новой технологии переноса сознания в цифровую реальность. Трейлер второго сезона демонстрирует, как технология начала выходить из-под контроля.

    Ранее Amazon уже спасал другой важный научно-фантастический сериал — «Пространство». Экранизация романов Джеймса Кори была закрыта каналом Syfy после третьего сезона, но под крылом Amazon сериал получил ещё три сезона.

    Читайте также

    Сериал «Пантеон»: киберпанк для настоящих программистов 4

    Сериал «Пантеон»: загробный киберпанк из жизни программистов

     Марина Беляева |  08.12.2022 |  1353

    Сериал аккуратно и бережно переносит сюжет рассказов Кена Лю в другой вид искусства и дополняет его новыми смыслами.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Фото аватара
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Статьи

    Комикс: Моральная поддержка 1
    0
    23212
    Комикс: Моральная поддержка

    Гэндальф, самое время для орлов!

    Анна Бжезинская «Вода в решете. Апокриф колдуньи». Трудная жизнь ведьмы
    0
    80697
    Анна Бжезинская «Вода в решете. Апокриф колдуньи». Трудная жизнь ведьмы

    Исторический детектив с уклоном в фантазию.

    Комикс: Настоящий косплей 3
    0
    94137
    Комикс: Настоящий косплей

    Ничего ты, андроид, не понимаешь!

    Как Александр Ремизов создавал комиксы для «Мира фантастики»
    0
    230719
    Как Александр Ремизов создавал комиксы для «Мира фантастики»

    Примеры раскадровок и сценариев.

    Комикс: Зёв Ктулху 1
    0
    243822
    Комикс: Зёв Ктулху

    Он видит сон про Некро-Комик-Кон…

    Замиль Ахтар «Стальные боги». Две империи, два героя
    0
    258548
    Замиль Ахтар «Стальные боги». Две империи, два героя

    Историческое фэнтези на тему крестовых походов.

    Комикс: «Прикладная лингвистика» 3
    0
    365511
    Комикс: «Прикладная лингвистика»

    Орки не умеют в метафоры!

    Что почитать? 5 страшных романов от испаноязычных авторов 5
    0
    313557
    Что почитать? 5 страшных романов от испаноязычных авторов

    Печальная история о первой любви и старой Барселоне, антиутопия каннибалов и эротический хоррор про лорда Байрона.

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить