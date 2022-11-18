Amazon заказал Sony сериалы по Marvel. Начнут со спин-оффа «Человека-Паука»

Amazon продолжает двигаться в супергеройском направлении в сфере сериалов. Компания заключила сделку с Sony о создании нескольких телевизионных проектов для своего сервиса Prime Video. И пока что стороны приступают к работе над первым из них.

Рабочее название — «Шёлк: Общество пауков». Сериал будет разрабатывать шоураннер «Ходячих мертвецов» Анджела Канг совместно с продюсерами мультфильма «Человек-Паук: Сквозь вселенные» Филом Лордом и Кристофером Миллером. Канг также возьмёт на себя обязанности исполнительного продюсера в рамках многолетней сделки. Производством займётся студия Sony Pictures Television, которая вместе с Amazon параллельно занимается «Пацанами».

Сериал расскажет историю Синди Мун, американку корейского происхождения, которую укусил тот же паук, что и покусал Питера Паркера. Сверхъестественные способности помогают девушке сбежать из заточения и отправиться на поиски пропавшей семьи. А позже Мун становится супергероиней Шёлк.

Впервые говорить о сериале про Шёлк начали ещё в 2020-м. СМИ писали, что проектом интересовалась Аделин Рудольф, сыгравшая Агату в «Леденящих душу приключениях Сабрины», а на должность шоураннера был назначен продюсер «Хранителей» Том Спезейли. В свежей новости об участии Рудольф и Спезейли ничего нет.

Sony продолжает выстраивать свою супергеройскую вселенную. Довольно причудливым образом в ней существует Человек-Паук (Том Холланд) из Киновселенной Marvel и — отдельно от него — злодеи Паука, включая Венома и Морбиуса. А в работе ещё находятся картины про Крейвена-Охотника с Аароном-Тейлором Джонсоном и Мадам Паутину с Дакотой Джонсон.