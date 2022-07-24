AMC выпустят мини-сериал о Рике Граймсе и Мишонн

На Comic-Con анонсировали ещё один спин-офф «Ходячих мертвецов» — он будет посвящён бывшему шерифу Рику Граймсу и Мишонн, о которых ничего не было известно с девятого сезона оригинального сериала. Пока что безымянное шоу должно завершить сюжетные арки героев.
К своим ролям вернутся Эндрю Линкольн и Данай Гурира. Описание проекта обещает захватывающую историю отношений двух персонажей, которые сильно изменились под воздействием совершенно новых жизненных условий.
Ранее AMC планировала закончить историю Рика Граймса в формате трёх полнометражных фильмов, однако теперь создатели решили ограничиться шестисерийным шоу. СМИ сообщают, что режиссёром первой ленты должен был стать Крэйг Зобел, известный по «Z — значит Захария» и «Охоте».
Премьера запланирована на 2023 год.
В работе также находятся сериал про Нигана и Мэгги и шоу про Дэрила Диксона, а уже 14 августа выйдет сериал-антология «Истории ходячих мертвецов», в котором каждый эпизод будет посвящен разным персонажам из мира «Ходячих мертвецов».
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Каждая серия будет посвящена «новому» персонажу.
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Заключительные серии выйдут 2 октября.
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