    3
    Новости

    AMC выпустят мини-сериал о Рике Граймсе и Мишонн

    24 июля 2022
    24.07.2022
    7
    0 минут на чтение
    AMC выпустят мини-сериал о Рике Граймсе и Мишонн

    На Comic-Con анонсировали ещё один спин-офф «Ходячих мертвецов» — он будет посвящён бывшему шерифу Рику Граймсу и Мишонн, о которых ничего не было известно с девятого сезона оригинального сериала. Пока что безымянное шоу должно завершить сюжетные арки героев.

    К своим ролям вернутся Эндрю Линкольн и Данай Гурира. Описание проекта обещает захватывающую историю отношений двух персонажей, которые сильно изменились под воздействием совершенно новых жизненных условий.

    Ранее AMC планировала закончить историю Рика Граймса в формате трёх полнометражных фильмов, однако теперь создатели решили ограничиться шестисерийным шоу. СМИ сообщают, что режиссёром первой ленты должен был стать Крэйг Зобел, известный по «Z — значит Захария» и «Охоте».

    Премьера запланирована на 2023 год.

    В работе также находятся сериал про Нигана и Мэгги и шоу про Дэрила Диксона, а уже 14 августа выйдет сериал-антология «Истории ходячих мертвецов», в котором каждый эпизод будет посвящен разным персонажам из мира «Ходячих мертвецов».

    Постер

    AMC отменила фильм по «Ходячим мертвецам» о Рике Граймсе — вместо этого выпустят мини-сериал о бывшем шерифе и Мишонн

    Читайте также

    1

    Первые кадры сериала-антологии «Истории ходячих мертвецов»

     Дмитрий Кинский |  07.06.2022

    Каждая серия будет посвящена «новому» персонажу.

    Дебютный трейлер финала «Ходячих мертвецов»

    Поумневшие зомби в трейлере финала «Ходячих мертвецов»

     Лиза Худайбердиева |  23.07.2022

    Заключительные серии выйдут 2 октября.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте
    Редактор

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Мультфильм «Морской монстр»: смотреть всем, кто соскучился по пиратской романтике
    0
    52113
    Мультфильм «Морской монстр»: смотреть всем, кто соскучился по пиратской романтике

    Старая добрая история будто прямиком из вашего детства, не привязанная ни к какой франшизе.

    «Чёрный телефон»: чем экранизация рассказа Джо Хилла напоминает работы его отца 4
    0
    108775
    «Чёрный телефон»: чем экранизация рассказа Джо Хилла напоминает работы его отца

    Джо Хилл написал лишь скелет, а вот Скотт Дерриксон и его команда нарастили вокруг скелета целый шкаф.

    Наталия Осояну «Первая печать». Мир летающих островов и шагающих гор
    0
    157994
    Наталия Осояну «Первая печать». Мир летающих островов и шагающих гор

    Технофэнтези про героя с синдромом спасителя.

    Спецвыпуски «Киберпанк» и «Старые добрые игры» снова в продаже
    0
    296411
    Спецвыпуски «Киберпанк» и «Старые добрые игры» снова в продаже

    Мы их чуть-чуть обновили.

    «Пацаны», 3 сезон: Пацаны быстро взрослеют 1
    0
    208255
    «Пацаны», 3 сезон: Пацаны быстро взрослеют

    Единственное, за что хочется пожурить третий сезон, — это финал, который возвращает статус-кво.

    Фанаты будут довольны: критики тепло приняли четвертый сезон «Очень странных дел»
    0
    488688
    Обсуждаем «Очень странные дела» в 48-м выпуске подкаста

    Поговорить о сериале собрались Евгений Пекло, Артём Дубровский, Кирилл Размыслович и Андрей Быков.

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки июня 2022 6
    0
    262934
    Шимун Врочек «Зов Лавкрафта». Советский Союз и агент 007 против Ктулху

    Литературная игра на грани абсурда.

    Обзор Stray: котэ, смерть и роботы
    0
    304700
    Обзор Stray: котэ, смерть и роботы

    Маленький пушистый обзор.

    Спецпроекты

    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить