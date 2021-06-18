Инженеры Калифорнийского университета и Технологического института Джорджии представили прототип червеподобного робота, предназначенного для работы под землёй. Сейчас он может использоваться только в мягкой почве и песке.

Функционал робота «подсмотрен» у разных животных, например у ящерицы (ассиметричный клин) и осьминога (исторжение воздуха). Сама по себе конструкция основана на технологии мягких ползающих роботов, которая воспроизводит механизм передвижения червей. Учёные пытались решить проблему с сопротивлением грунта, и для того снабдили робота форсунками, которые отбрасывают землю и песок.

Исследователи уверены, что робот в будущем может помочь с подземными работами, которые по-прежнему вызывают сложность для человека. Например, с его помощью удобно брать пробы грунта или прокладывать трубы и кабели — ведь мягкая конструкция позволит ему огибать препятствия.