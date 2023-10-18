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    Анонсирован ролевой экшен про волшебный Древний Вавилон

    18 октября 2023
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    18.10.2023
    697
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    Анонсирован ролевой экшен про волшебный Древний Вавилон

    Mighty Boy Studio, основанная выходцами из Owlcat Games, Sabre Interactive и Flying Wild Hog, анонсировала ролевую игру Babylon X. Её действие разворачивается в альтернативном древнем Вавилоне, наполненном магией, а сюжет крутится вокруг бывшего пророка Самсона и лунной жрицы Лейки, которые хотят остановить надвигающийся апокалипсис (возможно, вызванный строительством Той Самой Башни). Визуально и геймплейно игра отсылает к современным jRPG. Дата выхода не объявлена, а среди платформ заявлены некие консоли и PC. Пока наслаждаемся трейлером и ждём какое-нибудь специализированное мероприятие, на котором нам расскажут больше подробностей.

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    Бывший главный редактор «Игромании», искренне любит игры, особенно старые пошаговые стратегии. Даже спустя столько лет? Всегда!
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