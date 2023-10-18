Анонсирован ролевой экшен про волшебный Древний Вавилон

Mighty Boy Studio, основанная выходцами из Owlcat Games, Sabre Interactive и Flying Wild Hog, анонсировала ролевую игру Babylon X. Её действие разворачивается в альтернативном древнем Вавилоне, наполненном магией, а сюжет крутится вокруг бывшего пророка Самсона и лунной жрицы Лейки, которые хотят остановить надвигающийся апокалипсис (возможно, вызванный строительством Той Самой Башни). Визуально и геймплейно игра отсылает к современным jRPG. Дата выхода не объявлена, а среди платформ заявлены некие консоли и PC. Пока наслаждаемся трейлером и ждём какое-нибудь специализированное мероприятие, на котором нам расскажут больше подробностей.