Антология ужасов Blumhouse возвращается на Хэллоуин

Amazon поделился трейлером и подробностями антологии ужасов Welcome To The Blumhouse (2021), над которыми работала, собственно, студия Джейсона Блума. В прошлом году компании уже проворачивали подобный трюк, выпустив четыре хоррора к Хэллоуину. Судя по всему, его признали успешным, поэтому решили повторить.

Встречайте, ещё четыре фильма, которые объединены темой ужасов. Они выйдут на сервисе в октябре, перед Хэллоуином.

Black as Night расскажет историю 15-летней девушки Шоны. Она узнаёт, что её наркозависимую мать прикончил вампир, и теперь девушка желает отомстить всем кровопийцам в городе. Шона собирает друзей, чтобы проникнуть в логово вожака вампиров. Но вскоре выясняется, что убивать кровососов не так-то просто! И оказывается, в городе действуют сразу несколько вампирских кланов.

В Bingo Hell с мистическим злом будет бороться 60-летняя местная активистка, которая узнала, что её любимое заведение для игры в «Бинго» захватили потусторонние силы. А помогать ей будут такие же пожилые друзья. Беда в том, что таинственный враг раз за разом захватывает тела всех присутствующих.

The Manor — готический хоррор в современном антураже. Место действие — дом престарелых. Вроде бы элитное место с безупречной репутацией, но новая постоялица Джудит начинает видеть кошмары и ощущать жуткое присутствие сверхъестественного. Вскоре посетители дома престарелых начинают умирать. Джудит объясняет, что дело в потусторонних силах, но ей никто не верит.

Madres ближе к классике. Молодая американо-мексиканская пара, ждущая ребёнка, переезжает в небольшой городок на удалённую ферму, где муж получил неплохую работу. Вот только в новом доме пару ждут ночные кошмары. Возможно, их причина — в загадочном талисмане и шкатулке, которые остались от предыдущих владельцев.

Black as Night и Bingo Hell выйдут 1 октября. The Manor и Madres можно будет посмотреть с 8 октября.