Apple выпустит документалку о звезде «Назад в будущее» Майкле Джее Фоксе

Apple выпустит полнометражный документальный фильм об актере Майкле Дж. Фоксе. Лента расскажет о стремительном взлете его актёрской карьеры в Голливуде 1980-х после сериала «Семейные узы» и фильма «Назад в будущее», а также о его жизни с болезнью Паркинсона. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Документальный фильм поставит лауреат премии «Оскар» Дэвис Гуггенхайм, работавший ранее над документалками «Неудобная правда» и «Он назвал меня Малала». Картина будет включать документальные и архивные материалы, а также постановочные сцены.

Синопсис обещает «невероятную историю успеха невысокого подростка, выросшего на канадской военной базе, который сумел достичь успеха в Голливуде 1980-х годов». Лента сосредоточится и на борьбе актёра с болезнью Паркинсона, которую у него диагностировали в 29 лет:

«Картина поведает о том, что бывает, когда неизлечимый оптимист сталкивается с неизлечимой болезнью».

Сейчас фильм находится в этапе съёмок — они проходят в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Ванкувере.