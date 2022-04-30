Apple выпустит документалку о звезде «Назад в будущее» Майкле Джее Фоксе

Apple выпустит полнометражный документальный фильм об актере Майкле Дж. Фоксе. Лента расскажет о стремительном взлете его актёрской карьеры в Голливуде 1980-х после сериала «Семейные узы» и фильма «Назад в будущее», а также о его жизни с болезнью Паркинсона. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Документальный фильм поставит лауреат премии «Оскар» Дэвис Гуггенхайм, работавший ранее над документалками «Неудобная правда» и «Он назвал меня Малала». Картина будет включать документальные и архивные материалы, а также постановочные сцены.
Синопсис обещает «невероятную историю успеха невысокого подростка, выросшего на канадской военной базе, который сумел достичь успеха в Голливуде 1980-х годов». Лента сосредоточится и на борьбе актёра с болезнью Паркинсона, которую у него диагностировали в 29 лет:
«Картина поведает о том, что бывает, когда неизлечимый оптимист сталкивается с неизлечимой болезнью».
Сейчас фильм находится в этапе съёмок — они проходят в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Ванкувере.
Читайте также
Тизер-трейлер документального сериала о создании «Назад в будущее»
Она должна выйти в апреле.
-
Рекомендуем
-
Наши комиксы
Комикс: Lost: Всё по наукеДаже не пытайтесь понять эти объяснения.
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.