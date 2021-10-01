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    Новости

    Археологи обнаружили в турецкой «копии Колизея» VIP-зону возрастом 1800 лет

    1 октября 2021
    01.10.2021
    370
    2 минуты на чтение
    В Турции археологи обнаружили элитные места в амфитеатре возрастом 1800 лет

    Daily Mail сообщает, что в античном городе Пергам, расположенном на западе Турции в провинции Измир, во время раскопок древнего амфитеатра археологи обнаружили сидения возрастом 1800 лет, которые предназначались для специальной категории зрителей. Пять мест были расположены в отдельной части амфитеатра, что можно сравнить с современными VIP-зонами.

    Находка «VIP-лож» была сделана во время раскопок амфитеатра в древнем городе Пергам в провинции Измир на западе Турции.

    Согласно экспертам Немецкого археологического института, амфитеатр был копией римского Колизея, который вмещал до 50 000 человек — его могли посещать все слои общества.

    Кроме обычных сидений были найдены пять мест, которые предназначались для представителей высшего сословия и знатных семей. Они располагались в специальных секциях, и на них были выгравированы имена на латинском языке.

    Во II веке в Пергамском амфитеатре проходили бои гладиаторов и животных, а также, возможно, арену могли использовать для публичных казней и реконструкции военных сражений.

    В 1800-летнем амфитеатре в Пергаме были найдены специальные места для элиты, которая смотрела гладиаторские бои или бои диких животных.

    Среди тысяч мест в амфитеатре были найдены особые элитные ложи, на которых греческими буквами были выгравированы имена.

    На данный момент археологи продолжают раскопки в этом районе, чтобы определить точное количество сидений в VIP-зоне римской эпохи. Пока что обнаружено лишь пять мест. Что примечательно, по словам учёных, эти элитные места похожи на те VIP-зоны, что расположены в современных стадионах и концертных площадках.
    Раскопки амфитеатра начались в 2018 году. Его значение для археологии заключается в схожести сооружения с римским Колизеем. В 2014 году Пергам был внесён в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
    В Турции археологи обнаружили элитные места в амфитеатре-копии Колизея

    Очищение одного из сидений.

    В Турции археологи обнаружили элитные места в амфитеатре-копии Колизея 2

    Раскопки амфитеатра в этом районе продолжатся до конца года. Археологи планируют узнать точное число мест в VIP-зоне.

    В Турции археологи обнаружили элитные места в амфитеатре-копии Колизея 3 В Турции археологи обнаружили элитные места в амфитеатре-копии Колизея 4

    Амфитеатр был построен в римскую эпоху, его спроектировали очень большим и просторным, чтобы превзойти другие древние города-соседи, включая Эфес и Смирну. Это был богатый и могущественный эллинистический город в Мисии, регионе на северо-западе древней Малой Азии, азиатской части современной Турции.

    Пергам вошёл в Римскую Империю во II веке до нашей эры. Под властью римлян Пергам стал одним из важнейших культурных и экономических центров региона ко II веку н.э. В тот период в городе велись активные строительные работы: были созданы амфитеатр, форум и монументы.

    Тем не менее, как пишет Daily Mail, уже в следующем столетии город пришёл в упадок, а его экономика окончательно разрушилась после землетрясения в 262 году. Вскоре после этого Пергам был захвачен остготами, но в последние годы античности ему удалось немного восстановить экономику.

    Все находки с раскопок будут выставлены в Пергамском музее в Измире после их завершения в конце этого года.

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