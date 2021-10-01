Археологи обнаружили в турецкой «копии Колизея» VIP-зону возрастом 1800 лет

Daily Mail сообщает, что в античном городе Пергам, расположенном на западе Турции в провинции Измир, во время раскопок древнего амфитеатра археологи обнаружили сидения возрастом 1800 лет, которые предназначались для специальной категории зрителей. Пять мест были расположены в отдельной части амфитеатра, что можно сравнить с современными VIP-зонами.

Согласно экспертам Немецкого археологического института, амфитеатр был копией римского Колизея, который вмещал до 50 000 человек — его могли посещать все слои общества.

Кроме обычных сидений были найдены пять мест, которые предназначались для представителей высшего сословия и знатных семей. Они располагались в специальных секциях, и на них были выгравированы имена на латинском языке.

Во II веке в Пергамском амфитеатре проходили бои гладиаторов и животных, а также, возможно, арену могли использовать для публичных казней и реконструкции военных сражений.

На данный момент археологи продолжают раскопки в этом районе, чтобы определить точное количество сидений в VIP-зоне римской эпохи. Пока что обнаружено лишь пять мест. Что примечательно, по словам учёных, эти элитные места похожи на те VIP-зоны, что расположены в современных стадионах и концертных площадках.

Раскопки амфитеатра начались в 2018 году. Его значение для археологии заключается в схожести сооружения с римским Колизеем. В 2014 году Пергам был внесён в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Амфитеатр был построен в римскую эпоху, его спроектировали очень большим и просторным, чтобы превзойти другие древние города-соседи, включая Эфес и Смирну. Это был богатый и могущественный эллинистический город в Мисии, регионе на северо-западе древней Малой Азии, азиатской части современной Турции.