Археологи обнаружили в турецкой «копии Колизея» VIP-зону возрастом 1800 лет

Daily Mail сообщает, что в античном городе Пергам, расположенном на западе Турции в провинции Измир, во время раскопок древнего амфитеатра археологи обнаружили сидения возрастом 1800 лет, которые предназначались для специальной категории зрителей. Пять мест были расположены в отдельной части амфитеатра, что можно сравнить с современными VIP-зонами.
Согласно экспертам Немецкого археологического института, амфитеатр был копией римского Колизея, который вмещал до 50 000 человек — его могли посещать все слои общества.
Кроме обычных сидений были найдены пять мест, которые предназначались для представителей высшего сословия и знатных семей. Они располагались в специальных секциях, и на них были выгравированы имена на латинском языке.
Во II веке в Пергамском амфитеатре проходили бои гладиаторов и животных, а также, возможно, арену могли использовать для публичных казней и реконструкции военных сражений.
Пергам вошёл в Римскую Империю во II веке до нашей эры. Под властью римлян Пергам стал одним из важнейших культурных и экономических центров региона ко II веку н.э. В тот период в городе велись активные строительные работы: были созданы амфитеатр, форум и монументы.
Тем не менее, как пишет Daily Mail, уже в следующем столетии город пришёл в упадок, а его экономика окончательно разрушилась после землетрясения в 262 году. Вскоре после этого Пергам был захвачен остготами, но в последние годы античности ему удалось немного восстановить экономику.
Все находки с раскопок будут выставлены в Пергамском музее в Измире после их завершения в конце этого года.
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