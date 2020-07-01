Астрономы расследуют загадочное исчезновение огромной звезды

В космосе пропала звезда! По крайней мере, так сообщают астрономы из Тринити-колледжа в Дублине.
В 2000-е астрономы засекли излучение, исходящее из карликовой галактики PHL 293B (находится в 75 миллионах световых лет от Земли). По спектру оно соответствовало крупной звезде класса яркая голубая переменная (LBV). Она должна была оказаться одной из крупнейших известных звёзд во Вселенной, в 2,5 миллиона раз более яркой, чем Солнце. Но на новом анализе спектрографа излучение исчезло.
Астрономы расследуют эту загадку. По одной версии, звезда резко сбавила светимость. По другой, её заслонило облако космической пыли. Но самый интересный подозреваемый — чёрная дыра, в которую могла превратиться загадочная звезда. В таком случае странно, что звезда не превратилась в сверхновую. Впрочем, учёные отмечают, что яркие голубые переменные звёзды потому и называются переменными, что склонны к неожиданным изменениям в светимости.
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