Avatar News: следующий мультсериал во вселенной «Аватара: Легенда об Аанге» выйдет в 2025-м

Иллюстрация: мокап сайта Avatar News, не имеет отношения к сериалу

Портал Avatar News, специализирующийся на новость по вселенной Nickolodeon, рассказал, что в работе находится новый мультсериал по «Аватару».

Подробностей почти никаких нет. Известно, что его действие развернётся после событий «Легенды о Корре», а выйти шоу должно на сервисе Paramount+ в 2025-м. Если следовать логике вселенной, то следующий Аватар должен быть из народа Земли. Avatar News также пишут, что в работе находится и полнометражный фильм про этого Аватара, который должен будет выйти в кинотеатрах.

А летом Nickelodeon официально анонсировал, что в работе находится полнометражный мультфильм про повзрослевшего Аанга и его друзей. Им руководят создатели оригинального мультсериала Майкл Данте ДиМартино и Брайан Кониецко. У фильма даты выхода пока нет.