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    Новости

    Avatar News: следующий мультсериал во вселенной «Аватара: Легенда об Аанге» выйдет в 2025-м

    23 декабря 2022
    Avatar photo
    23.12.2022
    888
    0 минут на чтение
    СМИ: следующий мультсериал во вселенной «Аватара: Легенда об Аанге» выйдет в 2025-м

    Иллюстрация: мокап сайта Avatar News, не имеет отношения к сериалу

    Портал Avatar News, специализирующийся на новость по вселенной Nickolodeon, рассказал, что в работе находится новый мультсериал по «Аватару».

    Подробностей почти никаких нет. Известно, что его действие развернётся после событий «Легенды о Корре», а выйти шоу должно на сервисе Paramount+ в 2025-м. Если следовать логике вселенной, то следующий Аватар должен быть из народа Земли. Avatar News также пишут, что в работе находится и полнометражный фильм про этого Аватара, который должен будет выйти в кинотеатрах.

    А летом Nickelodeon официально анонсировал, что в работе находится полнометражный мультфильм про повзрослевшего Аанга и его друзей. Им руководят создатели оригинального мультсериала Майкл Данте ДиМартино и Брайан Кониецко. У фильма даты выхода пока нет.

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