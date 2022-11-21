Авторов «1899» от Netflix обвинили в плагиате бразильского комикса

Бразильская художница Мари Канин обвинила авторов сериала «1899» от Netflix в плагиате своего комикса «Черная тишина» 2016 года.

По ее мнению, в шоу скопировали все: от визуальных элементов до персонажей и тонких сюжетных деталей.

Художница считает, что ее идею могли выцепить на Гетеборгской книжной ярмарке, «очень известном и влиятельном международном мероприятии в Европе». Там она всячески распространяла свой комикс на английском и показывала его многим издателям и людям из этого бизнеса.

Netflix пока никак не прокомментировал эту ситуацию, ровно как и сами создатели «1899».

При этом наш автор Денис Старостин уже посмотрел «1899» и ознакомился с комиксом «Черная тишина». По его словам, у сериала вообще нет ничего общего с комиксом, кроме нескольких незначительных элементов вроде пирамиды.

Примеры «плагиата» от Мари