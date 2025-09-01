КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Какие фильмы смотреть в кино в сентябре 2025? У нас — раньше, чем в Америке!
«Орудия» Зака Креггера: избегайте спойлеров!
«Рыжая Соня»: дешёвый пилот несостоявшегося сериала, который зачем-то выпустили в кино
Такой разный Супермен: как героя адаптируют к меняющимся реалиям

Как создавали «Интервью с вампиром»: готика, депрессия и эротизм
Что такое «умный хоррор»? Расцвет возвышенных ужасов в 2010-е
Авторы фанатского ремейка Oblivion показали пролог игры

Дмитрий Кинский
1 сентября 13:34
73
1 минута на чтение
Команда фанатского ремейка The Elder Scrolls IV: Oblivion под названием Skyblivion опубликовала первые 15 минут геймплея.
Игроков ждут совершенно новые подземелья, биомы, оружие и броня, игровые механики, а также улучшенная графика.
Фанатский ремейк будет бесплатным. Сами разработчики не переживают, что недавно вышла официальная обновленная версия культовой RPG. По их словам, фанаты просто получат в два раза больше Oblivion.
Релиз должен состоять в 2025 году, но точной даты пока нет.
Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

