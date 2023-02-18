Авторы мобильной MMORPG God of Night открыли предрегистрацию

Материал подготовлен при поддержке Esprit Games
Разработчики новой мобильной MMORPG под названием God of Night, основанной на китайской мифологии, открыли предварительную регистрацию.
Все, кто оставит почту до выхода игры, получат подарок и некоторое преимущество на старте.
Игроков ждут различные локации, всевозможные маунты, а также битвы с боссами и даже божествами!
Релиз God of Night состоится 28 февраля в Google Play, App Gallery и App Store.
Пройти предрегистрацию можно по ссылке.
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Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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