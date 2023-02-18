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    Новости | Промо
    #промо

    Авторы мобильной MMORPG God of Night открыли предрегистрацию

    18 февраля 2023
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    18.02.2023
    174
    1 минута на чтение
    #промо
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    Материал подготовлен при поддержке Esprit Games

    Разработчики новой мобильной MMORPG под названием God of Night, основанной на китайской мифологии, открыли предварительную регистрацию

    Все, кто оставит почту до выхода игры, получат подарок и некоторое преимущество на старте.

    Игроков ждут различные локации, всевозможные маунты, а также битвы с боссами и даже божествами!

    Релиз God of Night состоится 28 февраля в Google Play, App Gallery и App Store.

    Пройти предрегистрацию можно по ссылке.

    Трейлер

    Скриншоты





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    Редактор
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