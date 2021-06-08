«Барни нужны друзья?» — вышел трейлер мультфильма «Неисправимый Рон»

20th Century Studios представила полноценный трейлер мультфильма «Неисправимый Рон» (в оригинале — Ron’s Gone Wrong).
В центре сюжета асоциальный мальчик по имени Барни и неисправный робот Рон, который должен стать его лучшим другом.
Главных героев озвучили Зак Галифианакис («Мальчишник в Вегасе»), Джек Дилан Грейзер («Шазам!»), Оливия Колман («Корона») и другие.
В России мультфильм должен выйти 21 октября.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
-
Рекомендуем
Подкаст
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.