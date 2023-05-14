BBC показал трейлер юбилейных спецэпизодов «Доктора Кто»

В честь шестидесятилетнего юбилея «Доктора Кто» в этом году BBC выпустят три специальных эпизода, в которых вернётся Дэвид Теннант. Он станет 14-м Доктором (пока неясно, как), а затем его сменит звезда «Полового воспитания» Шути Гатва.
BBC показал новый трейлер грядущих спешлов и сообщил их названия:
- «Звездный зверь» (The Star Beast)
- «Дикое синее вдалеке» (Wild Blue Yonder)
- «Хихиканье» (The Giggle).
В этих сериях также появятся Кэтрин Тейт (в роли вернувшейся Донны Ноубл) и Нил Патрик Харрис, который сыграет злодея.
Сериал вернётся со спецэпизодом в ноябре 2023 года.
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Редактор
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Александр Ремизов
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