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    BBC показал трейлер юбилейных спецэпизодов «Доктора Кто»

    14 мая 2023
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    14.05.2023
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    Трейлер юбилейных спешлов «Доктора Кто» с названиями серий

    В честь шестидесятилетнего юбилея «Доктора Кто» в этом году BBC выпустят три специальных эпизода, в которых вернётся Дэвид Теннант. Он станет 14-м Доктором (пока неясно, как), а затем его сменит звезда «Полового воспитания» Шути Гатва.

    BBC показал новый трейлер грядущих спешлов и сообщил их названия:

    1. «Звездный зверь» (The Star Beast)
    2. «Дикое синее вдалеке» (Wild Blue Yonder)
    3. «Хихиканье» (The Giggle).

    В этих сериях также появятся Кэтрин Тейт (в роли вернувшейся Донны Ноубл) и Нил Патрик Харрис, который сыграет злодея.

    Сериал вернётся со спецэпизодом в ноябре 2023 года.

     

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