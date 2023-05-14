BBC показал трейлер юбилейных спецэпизодов «Доктора Кто»

В честь шестидесятилетнего юбилея «Доктора Кто» в этом году BBC выпустят три специальных эпизода, в которых вернётся Дэвид Теннант. Он станет 14-м Доктором (пока неясно, как), а затем его сменит звезда «Полового воспитания» Шути Гатва.

BBC показал новый трейлер грядущих спешлов и сообщил их названия:

«Звездный зверь» (The Star Beast) «Дикое синее вдалеке» (Wild Blue Yonder) «Хихиканье» (The Giggle).

В этих сериях также появятся Кэтрин Тейт (в роли вернувшейся Донны Ноубл) и Нил Патрик Харрис, который сыграет злодея.

Сериал вернётся со спецэпизодом в ноябре 2023 года.