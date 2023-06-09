«Бедные-несчастные»: трейлер стимпанк-комедии от Лантимоса

На YouTube появился трейлер фильма Poor Things — новой работы режиссёра Йоргоса Лантимоса. В отличие от прославивших его артхаусных драм и триллеров, таких как «Лобстер», «Убийство священного оленя» и «Клык», новый фильм — лёгкий эксцентричный стимпанк с комедийным уклоном.
Это экранизация романа шотландского писателя Аласдера Грея, который на русском выходил под названием «Бедные-несчастные». Книга и фильм рассказывают о девушке Белле Бакстер, созданной учёным в результате эксперимента в духе Виктора Франкенштейна. Мёртвой женщине пересаживают мозг новорождённого ребёнка, и это новое существо наводит шороху в чопорной викторианской Англии.
Роль Беллы исполнила Эмма Стоун, а роль учёного — Виллем Дефо. Премьера на Западе — 8 сентября 2023.
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