«Бедные-несчастные»: трейлер стимпанк-комедии от Лантимоса

На YouTube появился трейлер фильма Poor Things — новой работы режиссёра Йоргоса Лантимоса. В отличие от прославивших его артхаусных драм и триллеров, таких как «Лобстер», «Убийство священного оленя» и «Клык», новый фильм — лёгкий эксцентричный стимпанк с комедийным уклоном.

Это экранизация романа шотландского писателя Аласдера Грея, который на русском выходил под названием «Бедные-несчастные». Книга и фильм рассказывают о девушке Белле Бакстер, созданной учёным в результате эксперимента в духе Виктора Франкенштейна. Мёртвой женщине пересаживают мозг новорождённого ребёнка, и это новое существо наводит шороху в чопорной викторианской Англии.

Роль Беллы исполнила Эмма Стоун, а роль учёного — Виллем Дефо. Премьера на Западе — 8 сентября 2023.