Джейсон Момоа подтвердил в своих социальных сетях, что Бен Аффлек вернется к роли Бэтмена в сиквеле «Аквамена», съемки которого сейчас в самом разгаре.

Похоже, Warner Bros. хотела сохранить это в секрете, но туристы случайно увидели Момоа рядом с трейлером Бена Аффлека.

Что ж, теперь это не секрет, верно? <…> Вот что случается, Warner Bros., когда ты приходишь на съемочную площадку, а здесь фанаты. Привет, ребята! Хорошего вам дня. Ну, мы пытались это сохранить в тайне.

Однако пока неизвестно, насколько велика будет роль Бена Аффлека в грядущей картине. Сам актер ранее неоднократно говорил, что не хочет больше играть Темного рыцаря.

«Аквамен и затерянное королевство» выйдет весной 2023 года.