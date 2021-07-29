«Берсерк», осьминоги и лидеры культов в «Мире фантастики» за август 2021

Друзья, на сайте Hobby Games стартовал предзаказ августовского номера «Мира фантастики» за 2021 год. Цена стандартная — 290 рублей.

А дату выхода в продажу и полное содержание 213 выпуска мы по традиции раскроем позже.

В номере вас ждут:

Ёко Таро и его неизвестные работы.

Фэнтези плаща и шпаги как жанр.

Какими современные творцы видят лидеров культов ?

юбилеи фильмов «Побег из Нью-Йорка» и «Побег из Лос-Анджелеса».

Что нам могут рассказать о космосе метеориты?

А также: рецензии на книги Генри Лайона Олди, Джаспера Ффорде, Шеннон Чакраборти, Яны Летт и других • Кэнтаро Миура и его манга «Берсерк» • интервью Майкла Дж. Салливана • и кое-что ещё!

Иллюстрация на обложке: BERSERK © Kentaro Miura 1990 / HAKUSENSHA, INC.