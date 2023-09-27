Bethesda специально сделала ИИ вражеских космических кораблей глупым

Геймдиректор Starfield Тодд Говард в одном из интервью рассказал, что поначалу Bethesda сделала ИИ вражеских космических кораблей чересчур умным.

Однако из-за этого космические сражения получились не особо интересными, так что интеллект кораблей пришлось специально понизить.

Это очень просто… сделать врагов по-настоящему умными. <…> Но оказалось, что их нужно сделать глупыми. Они должны летать, а затем поворачиваться, как будто говоря: «Эй, игрок, почему бы тебе сейчас по мне не пострелять?» Как только мы определились с темпом и тем, как враги будут двигаться, все сошлось.