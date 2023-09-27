Bethesda специально сделала ИИ вражеских космических кораблей глупым

Геймдиректор Starfield Тодд Говард в одном из интервью рассказал, что поначалу Bethesda сделала ИИ вражеских космических кораблей чересчур умным.
Однако из-за этого космические сражения получились не особо интересными, так что интеллект кораблей пришлось специально понизить.
Это очень просто… сделать врагов по-настоящему умными. <…> Но оказалось, что их нужно сделать глупыми. Они должны летать, а затем поворачиваться, как будто говоря: «Эй, игрок, почему бы тебе сейчас по мне не пострелять?» Как только мы определились с темпом и тем, как враги будут двигаться, все сошлось.
Starfield вышла 6 сентября. В сети игру приняли неоднозначно, зато в Steam у нее 75% «в основном положительных» отзывов.
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