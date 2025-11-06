Битва с Люцифером в Раю и семь смертных грехов — первые детали отмененной Dante's Inferno 2

Сценарист Джошуа Рубин (Assassin’s Creed II) успел подготовить 240-страничный сценарий, в котором Данте должен был подняться по девяти террасам горы Пургатория, каждая из которых олицетворяла один из семи смертных грехов — гордыню, зависть, гнев, уныние, жадность, чревоугодие и похоть.







ульминацией игры стала бы битва с Люцифером в горящем Саду Эдема, которая напоминала битву Супермена и Зода в «Супермене 2».

В игре должны были фигурировать Вергилий, архангел Михаил, Лючия и Лилит — союзники и противники Данте. Сам протагонист получил бы новые способности, а к