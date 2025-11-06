Битва с Люцифером в Раю и семь смертных грехов — первые детали отмененной Dante's Inferno 2

В 2010-м студия Visceral Games выпустила Dante’s Inferno, вдохновлённый «Божественной комедией» Данте Алигьери. Игра обещала стать первой частью грандиозной трилогии: Ад, Чистилище и Рай. Однако вторая глава, Dante’s Purgatorio, так и не увидела свет. Спустя годы портал IGN раскрыл, какой могла быть эта потерянная эпопея.
Сценарист Джошуа Рубин (Assassin’s Creed II) успел подготовить 240-страничный сценарий, в котором Данте должен был подняться по девяти террасам горы Пургатория, каждая из которых олицетворяла один из семи смертных грехов — гордыню, зависть, гнев, уныние, жадность, чревоугодие и похоть.
В игре должны были фигурировать Вергилий, архангел Михаил, Лючия и Лилит — союзники и противники Данте. Сам протагонист получил бы новые способности, а кульминацией игры стала бы битва с Люцифером в горящем Саду Эдема, которая напоминала битву Супермена и Зода в «Супермене 2».
В планах у Visceral также был и триквел под названием Dante's Paradiso, где Данте сражался бы против самого Неба.