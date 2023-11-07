«Блэйд» с Мехаршалой Али получит рейтинг R

Перезапуск «Блэйда» с Махершалой Али все-таки получит рейтинг R, тогда как еще в 2021 году глава Marvel Studios Кевин Файги такой вариант даже не рассматривал.

Сейчас за постановку картины отвечает французский режисс Ян Деманж («Тайны дневник девушки по вызову» и «Страна Лавкрафта»).

По его словам, он хочет продемонстрировать на экране достоинство, честность и свирепость Махершалы Али в образе охотника на вампиров.

Ранее стало известно, что сценарий «Блэйда» переписывали как минимум пять раз, а исполнитель главной роли думал оставить проект.