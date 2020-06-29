Bloomberg: RPG по «Гарри Поттеру» выйдет в конце 2021 года

Редактор Bloomberg Джейсон Шрайер рассказал, что разработка амбициозной ролевой игры по «Гарри Поттеру», кадры которой утекли в 2018 году, все еще продолжается.
По данным источников, за разработку отвечает Avalanche Software. А релиз должен состояться в конце 2021 года — на PlayStation 5 и Xbox Series X.
Изначально анонс был запланирован на E3 2020, но его пришлось отложить в связи с отменой мероприятия. Игру представят после ивента DC Fandome, который пройдет 22 августа.
Еще одна любопытная деталь — Джоан Роулинг почти не принимает участия в производстве RPG. При этом последние заявления писательницы вызвали среди сотрудников студии волнения.
Слитый в 2018 году трейлер
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