Bloomberg: RPG по «Гарри Поттеру» выйдет в конце 2021 года

Редактор Bloomberg Джейсон Шрайер рассказал, что разработка амбициозной ролевой игры по «Гарри Поттеру», кадры которой утекли в 2018 году, все еще продолжается.

По данным источников, за разработку отвечает Avalanche Software. А релиз должен состояться в конце 2021 года — на PlayStation 5 и Xbox Series X.

Изначально анонс был запланирован на E3 2020, но его пришлось отложить в связи с отменой мероприятия. Игру представят после ивента DC Fandome, который пройдет 22 августа.

Еще одна любопытная деталь — Джоан Роулинг почти не принимает участия в производстве RPG. При этом последние заявления писательницы вызвали среди сотрудников студии волнения.

Слитый в 2018 году трейлер