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    Новости

    Bloomberg: RPG по «Гарри Поттеру» выйдет в конце 2021 года

    29 июня 2020
    Дмитрий Кинский
    29.06.2020
    5437
    1 минут на чтение
    Bloomberg: RPG по «Гарри Поттеру» выйдет в конце 2021 года на консолях следующего поколения

    Редактор Bloomberg Джейсон Шрайер рассказал, что разработка амбициозной ролевой игры по «Гарри Поттеру», кадры которой утекли в 2018 году, все еще продолжается.

    По данным источников, за разработку отвечает Avalanche Software. А релиз должен состояться в конце 2021 года — на PlayStation 5 и Xbox Series X.

    Изначально анонс был запланирован на E3 2020, но его пришлось отложить в связи с отменой мероприятия. Игру представят после ивента DC Fandome, который пройдет 22 августа.

    Еще одна любопытная деталь — Джоан Роулинг почти не принимает участия в производстве RPG. При этом последние заявления писательницы вызвали среди сотрудников студии волнения.

    Слитый в 2018 году трейлер

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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