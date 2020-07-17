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    Новости

    Больше всего россияне хотят посмотреть после открытия кинотеатров «Мулан»

    17 июля 2020
    Дмитрий Кинский
    17.07.2020
    2404
    0 минут на чтение
    Больше всего россияне после открытия кинотеатров хотят посмотреть «Мулан»

    В июне Фонд кино провел опрос среди россиян и узнал, когда и при каких условиях они готовы вернуться в кинотеатры после карантина.

    Как оказалось, 42% опрошенных не против пойти в кино сразу после открытия. Причем наибольшую готовность проявляют зрители от 18 до 24 лет.

    Для большинства респондентов важно, чтобы в кинотеатрах соблюдались санитарные нормы. 70% хотят, чтобы сотрудники дезинфицировали залы и холлы после каждого сеанса.

    74% опрошенных признались, что соскучились по походам в кинотеатр. Часть аудитории даже готова посмотреть фильмы, вышедшие до пандемии.

    Любопытно, что на фоне пандемии некоторые хотят отказаться от покупки еды и напитков в кинобарах из-за страха заразиться. До вспышки Covid-19 доля активных потребителей составляла 41%, а теперь — 35%.

    Больше всего российские кинозрители ждут «Мулан», «Черную вдову» и «King’s Man: Начало». А вот к «Доводу», на который полагаются кинотеатры, интереса мало. Аналогичная ситуация с мультфильмом «Душа».

    1. «Мулан» — 33%
    2. «Чёрная вдова» — 31%
    3. «King’s Man: Начало» — 30%
    4. «Чудо-женщина: 1984» — 25%
    5. «Тихое место 2» — 19%
    6. «Последний богатырь: Корень зла» — 16%
    7. «Не время умирать» — 13%
    8. «Новые мутанты» — 13%
    9. «Чернобыль: Бездна» — 11%
    10. «Бросок кобры 3» — 11%
    11. «Стрельцов» — 11%
    12. «Губка Боб в бегах» — 9%
    13. «Довод» — 9%
    14. «Конек-горбунок» — 8%
    15. «Обратная связь» — 7%
    16. «Вратарь галактики» — 5%
    17. «Серебряные коньки» — 5%
    18. «Смерть на Ниле» — 4%
    19. «Душа» — 4%
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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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