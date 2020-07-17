Больше всего россияне хотят посмотреть после открытия кинотеатров «Мулан»

В июне Фонд кино провел опрос среди россиян и узнал, когда и при каких условиях они готовы вернуться в кинотеатры после карантина.

Как оказалось, 42% опрошенных не против пойти в кино сразу после открытия. Причем наибольшую готовность проявляют зрители от 18 до 24 лет.

Для большинства респондентов важно, чтобы в кинотеатрах соблюдались санитарные нормы. 70% хотят, чтобы сотрудники дезинфицировали залы и холлы после каждого сеанса.

74% опрошенных признались, что соскучились по походам в кинотеатр. Часть аудитории даже готова посмотреть фильмы, вышедшие до пандемии.

Любопытно, что на фоне пандемии некоторые хотят отказаться от покупки еды и напитков в кинобарах из-за страха заразиться. До вспышки Covid-19 доля активных потребителей составляла 41%, а теперь — 35%.

Больше всего российские кинозрители ждут «Мулан», «Черную вдову» и «King’s Man: Начало». А вот к «Доводу», на который полагаются кинотеатры, интереса мало. Аналогичная ситуация с мультфильмом «Душа».