Больше всего россияне хотят посмотреть после открытия кинотеатров «Мулан»

В июне Фонд кино провел опрос среди россиян и узнал, когда и при каких условиях они готовы вернуться в кинотеатры после карантина.
Как оказалось, 42% опрошенных не против пойти в кино сразу после открытия. Причем наибольшую готовность проявляют зрители от 18 до 24 лет.
Для большинства респондентов важно, чтобы в кинотеатрах соблюдались санитарные нормы. 70% хотят, чтобы сотрудники дезинфицировали залы и холлы после каждого сеанса.
74% опрошенных признались, что соскучились по походам в кинотеатр. Часть аудитории даже готова посмотреть фильмы, вышедшие до пандемии.
Любопытно, что на фоне пандемии некоторые хотят отказаться от покупки еды и напитков в кинобарах из-за страха заразиться. До вспышки Covid-19 доля активных потребителей составляла 41%, а теперь — 35%.
Больше всего российские кинозрители ждут «Мулан», «Черную вдову» и «King’s Man: Начало». А вот к «Доводу», на который полагаются кинотеатры, интереса мало. Аналогичная ситуация с мультфильмом «Душа».
- «Мулан» — 33%
- «Чёрная вдова» — 31%
- «King’s Man: Начало» — 30%
- «Чудо-женщина: 1984» — 25%
- «Тихое место 2» — 19%
- «Последний богатырь: Корень зла» — 16%
- «Не время умирать» — 13%
- «Новые мутанты» — 13%
- «Чернобыль: Бездна» — 11%
- «Бросок кобры 3» — 11%
- «Стрельцов» — 11%
- «Губка Боб в бегах» — 9%
- «Довод» — 9%
- «Конек-горбунок» — 8%
- «Обратная связь» — 7%
- «Вратарь галактики» — 5%
- «Серебряные коньки» — 5%
- «Смерть на Ниле» — 4%
- «Душа» — 4%
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