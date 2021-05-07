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    Новости

    Британская компания представила программный пакет для липсинка фильмов

    7 мая 2021
    Кот-император
    07.05.2021
    994
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    Британская компания Flawless представила программный пакет TrueSync, который при помощи нейросетей обрабатывает мимику актёров в фильмах так, как если бы они говорили на другом языке. Эта технология позволяет создать впечатление, что актёры действительно говорят на языке дубляжа.

    По словам разработчиков, TrueSync использует те же приёмы для манипуляции видео, которые лежат в основе дипфейков. Благодаря машинному обучению, программа учитывает особенности мимики актёров, движения рта и губ, за счёт чего создаётся иллюзия, что артист действительно произносит эту речь.

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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